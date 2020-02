Le previsioni astrologiche di sabato 22 febbraio ci delucidano sull'andamento sentimentale di coloro che sono all'interno di una relazione di coppia. Sono stati esaminati tutti i 12 segni dello zodiaco. I Gemelli cominceranno ad avere seri dubbi sulla persona amata, mentre la Bilancia sta pensando di prendere delle decisioni drastiche.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: L'intesa con la persona amata sarà molto buona, riuscirete a mettere da parte qualche dissidio del passato e a ragionare come una coppia.

In serata ci potrebbe essere qualche sorpresa gradita sia da voi che dal vostro partner.

Toro: Non sarà una giornata particolarmente positiva per l'amore di coppia. Non fatevene un cruccio e cercate di passare indenni la tempesta, dopo tanta pioggia arriverà certamente il sereno.

Gemelli: Il partner potrebbe non sembrarvi più limpido e coerente come un tempo. Probabilmente avrete le vostre ragioni nel pensare determinate cose, però cercate di essere oggettivi e imparziali e se dovrete prendere decisioni fatelo con il cuore.

Cancro: La vita di coppia sta andando bene e il vostro partner è contento di voi. A volte avete qualche dubbio sul funzionamento della relazione e vi dimostrate poco costanti, cercate di chiarire le idee nella vostra mente e prendete una decisione netta.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: Sarà una giornata fatta di alti e bassi, la vostra dolce metà capirà la situazione e vi supporterà.

Non tirate però troppo la corda, la pazienza del partner non sarà infinita e qualcosa potrebbe inevitabilmente rompersi.

Vergine: Cercate di essere maggiormente disponibili nei confronti della persona amata, le attenzioni fanno piacere a tutti e consentono di vivere un rapporto più tranquillo ed equilibrato. Mettete da parte un po' di orgoglio e dedicatevi maggiormente all'amore di coppia.

Bilancia: In questo momento il vostro rapporto potrebbe seriamente traballare, se non amate più il partner è arrivato il momento di dirglielo, usate tutto il tatto possibile e dichiaratevi.

Non avrebbe senso continuare a vivere nell'inganno e nella menzogna.

Scorpione: Mettete da parte l'aggressività che state dimostrando di avere, il vostro partner non è più disposto ad accettare le continue prevaricazioni. Siate più malleabili, non è il caso di mandare all'aria una bella storia d'amore.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: La relazione va bene e anche questa giornata lo dimostrerà. Non prendete seriamente in considerazione qualche piccolo litigio, quello accade in tutte le coppie e non sposta di una virgola il vostro amore e la vostra sintonia.

Capricorno: L'amore risulterà essere particolarmente intenso, avrete voglia di tramutare in passione e desiderio il vostro sentimento.

Il partner la vede esattamente come voi e potrebbe uscirne una serata davvero infuocata.

Acquario: È la giornata dei chiarimenti, mantenete i nervi ben saldi e andate diretti all'obiettivo. Siate intelligenti, sperando che lo sia anche il vostro partner, e tutto si sistemerà nella maniera più appropriata.

Pesci: Non è la giornata adatta per risolvere qualche piccolo problema, sia voi che il partner avrete degli sbalzi d'umore ed un eccesso di nervosismo. Sarà il caso di rimandare e non assumersi nessun rischio per delle decisioni che potrebbero risultare errate.