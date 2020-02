L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 10 al 16 febbraio elargirà nuove dritte per vivere le sensazioni in coppia con un maggiore slancio emotivo. Luna dapprima in Vergine, poi in Bilancia e in Scorpione, approfondirà l'amore in modo sensibile e originale. A tratti riservati, poi più affascinanti e introspettivi, i rapporti a due saranno investiti da grandi sbalzi emozionali.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di febbraio

Ariete: attenzione alle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, nelle quali Luna remerà contro dalla Bilancia. Il desiderio di dimostrare amore sarà tanto ma attenzione a non esagerare in tutto, perdendo il senso della discrezione. Sole splenderà per voi soprattutto nel weekend, quando incrocerà le sue energie con una Luna molto passionale.

Toro: la settimana partirà alla grande per voi Toro in coppia. La Luna incrocerà le sue energie in trigono con Urano e attuerete dei cambiamenti senza scosse.

Tutto avverrà in modo graduale, seguendo riflessi emotivi meravigliosi. Attenzione solo a un fine settimana molto impulsivo per i sentimenti.

Gemelli: lunedì l'astro d'argento sarà in quadratura e potreste apparire alquanto stressanti in coppia. Mercurio e Nettuno confonderanno sempre le idee e vi sentirete in bilico tra sogno e realtà. A metà settimana per fortuna Luna vi sarà complice dalla Bilancia e riceverete le conferme che aspettavate da tempo.

Cancro: prima di passare all'azione attuando alcuni cambiamenti produttivi per la coppia, rilassatevi e valutate bene i pro e i contro. Potreste sentire l'esigenza di chiarire alcune situazioni con il partner, spinti da un'energia introspettiva di Mercurio e Nettuno. Ottimo il fine settimana per l'amore.

Leone: in coppia dovrete tener conto che sarà un periodo di confronto, dove dovrete aprirvi con maggiore magnanimità al partner senza lottare per affermare in maniera eccessiva la vostra personalità.

La persona amata potrebbe esservi molto d'aiuto nel risolvere una vostra situazione ingarbugliata.

Vergine: riservati in coppia, difficilmente lunedì riuscirete a esprimere le emozioni che provate. Luna nel segno però farà colmare questa lacuna con gesti significativi. Attenzione a non razionalizzare troppo i sentimenti. Sabato e domenica l'influenza lunare diverrà più introspettiva e passionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere in opposizione non faciliterà l'amore ma voi affronterete il tutto con una nuova grinta elargita dalla vicinanza benevola di Marte. L'astro d'argento nel segno martedì, mercoledì e giovedì vi renderà molto eleganti e aperti ad accogliere nuovi stimoli per rendere affascinante il rapporto a due.

Scorpione: Mercurio introdurrà splendide novità in coppia. Più sensibili e amorevoli, accoglierete queste notizie con una nuova profondità d'animo. Nel weekend la Luna entrerà nel segno e garantirà tanto magnetismo e charme da investire nella relazione a due con fiducia.

Sagittario: Marte sempre presente nel segno renderà l'inizio settimana alquanto movimentato in coppia. La presenza di Luna in quadratura sfiderà a prendere le decisioni giuste, senza fare "salti nel buio" ma valutando bene i pro e i contro. A metà settimana buone notizie arriveranno a illuminare le giornate in maniera ottimistica.

Capricorno: buono l'influsso della Luna in Vergine a metà settimana che consiglierà l'introspezione per migliorare il rapporto a due. Più profondi e ricettivi, lascerete i ricordi del passato e vi aprirete all'amore di coppia con una consapevolezza in più che diventerà fortunata grazie alla presenza di Giove nel segno. Sabato e domenica sarete molto affascinanti.

Acquario: attenzione a non sognare troppo a occhi aperti, con Nettuno e Mercurio molto vicini al vostro Sole che esorteranno a investire una maggiore concretezza in amore. Il fine settimana sarà un po' appesantito da una quadratura lunare che potrete contrastare avviando una ricerca interiore personale benefica per il rapporto a due.

Pesci: a inizio settimana la Luna in opposizione a Mercurio e Nettuno nel segno potrebbe sprigionare confusione e infondere dubbi e sospetti immotivati. Attenzione a non scoraggiarvi poiché Saturno, Plutone e Giove attueranno un cambiamento benefico per l'amore di coppia. Il weekend sarà da favola.