L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 17 al 23 febbraio sottolineerà tante novità in campo sentimentale, grazie all'entrata di Sole in Pesci e di Marte in Capricorno. L'astro diurno illuminerà il domicilio astrologico dedicato al trascendentale e garantirà un amore più sognante e sensibile. Marte nel cielo astrologico del Capricorno regalerà maggiore tenacia e passionalità nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Istintività e vulnerabilità nell'oroscopo dell'amore settimanale di febbraio

Ariete: lunedì Venere formerà un bel trigono con Luna in Sagittario e l'amore diventerà più sereno e profondo. Sarà il momento giusto per armonizzare la relazione a due anche martedì poiché poi dovrete fare attenzione a una quadratura di Marte dal Capricorno che renderà un po' tese le relazioni a due.

Toro: a metà settimana Urano stringerà un'alleanza molto sottile con Luna in Capricorno. Originali e sensuali in coppia, tuttavia potreste lasciarvi prendere da una volubilità pericolosa per il rapporto a due.

Gli astri dal Capricorno cercheranno di farvi aprire il cuore a nuove sperimentazioni produttive per l'amore. Sole vi sorriderà dai Pesci.

Gemelli: attenzione alla nuova posizione di Sole in quadratura mercoledì che potrebbe farvi assumere un atteggiamento troppo superficiale e distratto nei confronti del partner. Se Luna a inizio settimana remerà contro poiché in opposizione, nel weekend sarà vostra alleata ed esorterà ad arginare i timori aprendovi all'amore con maggiore slancio.

Cancro: ottima la posizione di Sole dai Pesci mercoledì che renderà le sensazioni più dolci e sognatrici. Attenzione però a non farvi prendere da inutili incertezze, dovrete sfruttare piuttosto il magnetismo che sarà elargito anche da Urano che fronteggerà nel weekend una Luna opposta piuttosto malinconica.

Leone: in coppia, dovrete cercare di non adagiarvi sugli allori e di combattere per raggiungere i vostri obiettivi.

Luna sarà complice per tutta la settimana e garantirà nuovi successi in coppia. Sole romperà l'opposizione dall'Acquario e potrete vivere la storia con maggiore determinazione e vitalità.

Vergine: Luna un po' nervosa lunedì potrebbe sprigionare irrequietezza e dubbi in amore, che saranno spazzati via da una maggiore introspezione avviata in due. Marte finalmente romperà la quadratura e potrete approfondire l'amore in maniera più passionale e dinamica. Luna sarà complice per la restante parte della settimana e fronteggerà un Sole in opposizione che creerà instabilità emotiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro marziano in quadratura potrebbe rendervi troppo rancorosi ed eccessivi nei confronti del partner. Attenzione quindi a non pensare esclusivamente a voi stessi, poiché troppo presi dall'affermare i vostri ideali. Luna getterà luci e ombre sulla storia, ma nel weekend sarà vostra alleata e garantirà un amore più frizzante.

Scorpione: finalmente la quadratura di Sole verrà rotta giovedì e qualcosa che stavate sognando da tempo di attuare, potrebbe realizzarsi proprio in questa settimana. Attenzione a Luna in quadratura a metà settimana che potrebbe farvi chiudere le orecchie a un chiarimento richiesto dal partner.

Marte rafforzerà la posizione di sestile e regalerà tanto sexappeal.

Sagittario: Luna brillerà nel segno lunedì e aprirà una settimana favorevole per i rapporti a due. Marte passerà in Capricorno e regalerà maggiore determinazione. Più istintivi ma anche molto testardi, attenzione a una quadratura di Sole in Pesci da giovedì in poi che potrebbe sminuire la vostra fiducia nel partner e provocare gelosia.

Capricorno: buona la posizione di Sole in casa astrologica dodicesima che rafforzerà un sestile con Saturno, Plutone e Giove presenti nel segno. Sarete più positivi nei confronti dell'amore e analitici, valutando le situazioni con prudenza e meticolosità.

Gli astri consiglieranno di sfruttare il magnetismo sprigionato da Luna presente nel segno mercoledì e giovedì.

Acquario: Sole si sposterà nel cielo astrologico dei Pesci e renderà la relazione più sognante anche se voi diventerete più vulnerabili nei confronti dell'amore. Attenzione quindi a non lasciarvi prendere però dall'apatia. Dovrete trarre energia positiva da Luna benevola per tutta la settimana ma soprattutto nel weekend poiché entrerà in maniera entusiasmante nel segno.

Pesci: a inizio settimana Luna in quadratura apporterà un po' di confusione mentale circa i sentimenti che proverete, ma già a metà settimana questa sensazione sarà spazzata via dall'entrata di Sole nel segno.

Sarete più consci dei vostri obiettivi da intraprendere e in sinergia con Mercurio, li sosterrete con maggiore determinazione conferitavi da Marte in Capricorno.