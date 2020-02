L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 3 al 9 febbraio approfondirà i transiti planetari favorevoli, utili per elargire delle dritte e migliorare la sfera sentimentale di ciascun segno zodiacale. Luna elargirà una nuova sensibilità concreta al Toro, ai Gemelli, al Cancro e al Leone, mentre Mercurio entrerà in Pesci e Venere in Ariete. Bando alla razionalità dunque e l'amore diventerà più impulsivo e ardente nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di febbraio

Ariete: buona la vitalità, l'apertura a vivere il rapporto in maniera più approfondita anche se Saturno in quadratura richiamerà sempre all'ordine, rimproverandovi se eccederete con la passionalità. Preparatevi ad accogliere Venere nel segno dalla giornata di sabato in poi. L'astro dell'amore splenderà nel segno e potrete prendere decisioni improvvise riguardanti la coppia.

Toro: Luna nel segno già da lunedì farà ricercare conferme in coppia a causa di un atteggiamento ansioso nei confronti dei cambiamenti proposti da Urano.

Più comunicativi da martedì in poi, potrete aprirvi a un dialogo costruttivo con la persona amata. La vicinanza di Venere sabato e domenica prometterà bene per l'amore.

Gemelli: Luna transiterà nel segno martedì e mercoledì. L'astro d'argento nella casa astrologica terza renderà le sensazioni amorose molto cerebrali. Brillanti e scherzosi, tuttavia cercherete di mantenere un distacco nei confronti delle emozioni, ma comunque sarete molto affettuosi.

Venere in splendida posizione nella giornata di sabato cercherà in tutti i modi di riaccendere la scintilla della sensualità.

Cancro: a inizio settimana Luna sarà vostra complice e potete lasciarvi andare all'amore in maniera più avvolgente. Sarete anche più possessivi nei confronti del partner soprattutto lunedì. L'entrata di Mercurio in Pesci farà approfondire un dialogo atto a migliorare la relazione a due.

Leone: il satellite notturno martedì e mercoledì sarà propizio e potrete approfondire le sensazioni con una lucidità mentale più obiettiva. Così potrete vincere un'indecisione e una superficialità latente, elargita dagli astri presenti in Pesci che esigeranno delle risposte da voi.

Vergine: buona la presenza di Luna dal Toro nella giornata di lunedì. Avvolgenti e possessivi, manifesterete la vostra affettività in modo più sereno, vincendo un'opposizione nettuniana che cercherà di confondere un po' le idee. Venere sabato e domenica romperà la dissonanza e finalmente potrete amare in maniera più libera.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione alla giornata di lunedì, dove alcuni scoppi d'ira collerica potrebbero manifestarsi a causa di un'opposizione lunare che peserà sui sentimenti. Martedì e mercoledì andrà meglio, anche se l'affettività diventerà più controllata in coppia.

Scorpione: attenzione a una dissonanza di Luna e Urano che potrebbe rendervi gelosi e troppo testardi nell'affermare le vostre idee. Gli imprevisti potrebbero spaventarvi, ma la nuova posizione di Mercurio in Pesci martedì saprà garantire intuizioni brillanti. Attenzione a una Luna dissonante che sprigionerà una sensualità eccessiva.

Sagittario: Marte nel segno potrebbe fare arrabbiare per un nonnulla. Martedì e mercoledì saranno giornate un po' tese per l'amore, ma potrete distrarvi cercando nuove prospettive atte a concretizzare i desideri tenuti in un cassetto. Urano proporrà di prendere al volo un'opportunità nuova, accantonando per un po' un'eccessiva smania di perfezionismo.

Capricorno: la presenza dell'astro d'argento in casa astrologica seconda apporterà maggiore stabilità alla coppia. Alcune tensioni del passato si equilibreranno e riuscirete a bilanciare al meglio affettività e responsabilità. Mercurio sarà sempre dalla vostra parte per aiutarvi a maturare emotivamente in coppia.

Attenzione solo alle giornate di giovedì e venerdì un po' tese e nervose per i sentimenti.

Acquario: una notizia che aspettavate da tempo potrebbe giungere a breve, dovrete solo cercare di portare pazienza. Alcuni dubbi nei confronti del partner saranno dissipati dal rafforzamento di Venere in Ariete, che garantirà una sferzata di passionalità più istintiva e per niente razionale.

Pesci: Venere si sposterà nel domicilio astrologico adiacente ma non vi abbandonerà completamente. I suoi influssi strabilianti si incroceranno con l'immaginazione pratica di Mercurio nel segno martedì, avviando una nuova esplorazione delle sensazioni amorose.

Potrete lasciarvi andare dunque all'amore, dedicando maggior tempo alla relazione a due.