Luna entra in Bilancia nell'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 12 febbraio e rende tutto più elegante e raffinato. Molto socievoli e pronti a vivere la relazione a due in modo più armonioso, non solo i Bilancia ma anche i Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli vivono attivamente il rapporto sentimentale, cercando un punto d'incontro con il partner che garantisca serenità. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Armonia sentimentale nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: l'opposizione di Luna dalla Bilancia si fa sentire e crea attrito nelle relazioni sentimentali.

Venere incrocia le sue energie con l'astro d'argento, rafforzando l'intensità emotiva e producendo un bisogno di essere amati che non prende in considerazione alcune situazioni burrascose.

Toro: una nuova energia è elargita da Giove, Saturno e Plutone che favoriscono l'emotività e la creatività in coppia. Questi astri esortano ad avviare un'introspezione profonda benefica per il rapporto, a patto che riusciate a contenere l'energia rivoluzionaria di Urano nel segno.

Gemelli: più affascinanti ed equilibrati, siete alla ricerca di conferme da parte del partner.

Attenzione a non lasciarvi prendere da alcuni sbalzi d'umore in cui prima cercate di instaurare un rapporto armonico, poi vi ritirate sentendovi trascurati dall'altra metà.

Cancro: molto amabili grazie agli influssi lunari, potete aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner. E' giunto il momento di approfondire alcune situazioni lasciate in sospeso. Mercurio e Nettuno dai Pesci richiedono di organizzare bene i pensieri per poi attuare cambiamenti positivi, utili al progredire della relazione a due.

Leone: più efficienti in coppia grazie alla vicinanza lunare, tendete ad approfondire le emozioni valutando la situazione amorosa a 360° e cogliendo qualsiasi tipo di percezione utile a evitare situazioni alquanto rischiose. Luna dalla Bilancia fa approfondire il rapporto a due con maggiore complicità e fascino.

Vergine: non filtrate sempre i sentimenti con la ragione, attingendo a una buona dose di riflessività che approfondisce il tutto con il buonsenso.

Giove preannuncia fortuna e lasciandovi andare all'amore, potreste pensare anche di mettere a segno un piccolo progetto che realizzi i vostri desideri.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno porta una ventata di emozioni nel cuore e il contatto con il partner diventa più profondo. Eleganti e molto portati a curare l'aspetto esteriore, approfondite nuovi stimoli tutti da condividere in due per progredire e far crescere il rapporto amoroso.

Scorpione: Luna molto vicina a voi approfondisce la sensibilità e punta un riflettore sull'importanza che ha la persona amata nella vostra vita.

Marte dal Sagittario sigilla l'amore in modo audace, idealistico e piccante. Solo Sole in quadratura può privarvi di quella vitalità che vi è consona, ma di certo fronteggiate il tutto con una nuova grinta.

Sagittario: Mercurio e Nettuno in quadratura sfidano ad attuare un'analisi lucida e molto introspettiva del rapporto a due. Marte nel segno pone un riflettore sui vostri ideali che portate avanti con ferma convinzione. La presenza di Luna favorevole dalla casa astrologica del matrimonio, sensibilizza le idee e propone un punto d'incontro utile per progredire.

Capricorno: attenzione a una quadratura lunare con i pianeti presenti nel segno che potrebbe sprigionare tristezza e la sensazione di non essere amati come vorreste.

L'astro d'argento incupisce la sfera emotiva e riscontrate una certa difficoltà ad aprirvi al partner con fiducia.

Acquario: l'influenza del satellite notturno è benefica dalla Bilancia e intreccia le sue energie con un Sole molto vitale. Più equilibrati in coppia, sarete ottimisti e armoniosi nel vivere il rapporto con maggiore slancio e profondità d'animo. Fascino, bellezza e gentilezza di certo non mancano.

Pesci: Nettuno in congiunzione a Mercurio fa puntare l'attenzione su alcune idee che non avreste preso in considerazione in un altro momento. Così gli inganni sorgono in maniera del tutto casuale a causa di alcuni malintesi dovuti a una mancanza di chiarezza nella relazione a due.