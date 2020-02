L'Oroscopo dell'amore di coppia del 17 febbraio accoglie l'entrata di Luna in Sagittario che rende l'amore più intraprendente e fantasioso. L'elemento Acqua dell'astro d'argento disperde in parte il fuoco del Sagittario, fino a fare evaporare un'energia propulsiva che investe anche il Leone, l'Ariete, Acquario e Bilancia nelle previsioni astrologiche segno per segno che analizzano anche l'entrata dinamica di Marte in Capricorno.

Configurazioni zodiacali promettenti per l'amore nell'oroscopo di lunedì

Ariete: la voglia di esplorare nuove dimensioni emotive è tanta grazie all'influenza del satellite notturno che amplia gli orizzonti mentali a 360°. Venere forma un trigono benefico con Luna e l'intesa è ottima con l'amato/a. Attenzione solo a non farvi prendere da un'eccessiva pigrizia.

Toro: Sole in quadratura esorta a cambiare alcune situazioni di coppia che non soddisfano. Accettate la sfida e seguite l'impulso rivoluzionario di Urano nel segno che trasforma tutto in maniera imprevedibile.

Luna così come Mercurio in posizione favorevole, consigliano di approfondire maggiormente il dialogo in coppia.

Gemelli: Luna è in opposizione, quindi attenzione a non assumere un modo di fare indolente sprigionato anche da uno scarso impegno in coppia. Mercurio e Nettuno confondono un po' le idee e remano contro chiudendovi a un dialogo che se approfondito, diventa costruttivo per la relazione a due.

Cancro: Urano fa approfondire l'amore in modo originale e nuove sorprese animano la relazione a due. Luna è favorevole dal Sagittario e fa affermare i pensieri con maggiore slancio e motivazioni più radicate. Date campo libero ai sentimenti, non ve ne pentirete.

Leone: l'intraprendenza è senza limiti grazie alla posizione di Luna in trigono che sprigiona sensazioni ardenti. Molto passionali, attenzione però a non essere eccessivamente impulsivi galoppando in maniera sfrenata verso mete che risultano a volte illusorie.

Vergine: la nuova posizione di Marte vi rende più forti e le azioni e le reazioni sono immediate poiché spinte da una forza propulsiva. Più risoluti a salvaguardare la felicità della coppia, non vi fermate di fronte alle avversità e spendete tutte le vostre energie per concretizzare gli obiettivi a cui ambite.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il satellite notturno diventa complice dal domicilio astrologico del Sagittario e l'amore diventa più entusiasmante. Marte in quadratura rende le sensazioni troppo rudi, tiranniche e anche Venere in opposizione non addolcisce il rapporto, anzi rende le emozioni troppo impulsive.

Scorpione: coraggiosi e generosi in coppia, assumete un ruolo da leader grazie all'influsso benefico di Marte dal Capricorno che amplifica la propria considerazione e non fa scendere a compromessi. Buono un dialogo costruttivo per la coppia, grazie a Mercurio e Nettuno favorevoli dai Pesci.

Sagittario: Luna nel segno punta un riflettore sull'ampliamento dei propri orizzonti e fa guardare lontano, analizzando ampiamente la relazione a due. Il desiderio di avventura è forte e l'astro d'argento sprigiona una forza propulsiva che rende anche un tantino sprovveduti.

Capricorno: benvenuto Marte nel segno che rende più audaci.

Uno spirito d'iniziativa fa concretizzare i progetti con maggiore determinazione e sarete anche molto sensuali in coppia, sprigionando un appeal che non passa di certo inosservato al partner.

Acquario: Sole ancora per poco presente nel segno intreccia le sue energie con Luna ed equilibra le sensazioni in modo più sereno. L'idealismo è molto spiccato e si fa sentire in coppia poiché deriva dagli influssi lunari che propongono nuove azioni per concretizzare i progetti in maniera stabile.

Pesci: attenzione a una Luna in quadratura con Mercurio dove le sensazioni tendono a sopraffare la ragione. E' un momento di riassestamento emotivo, quindi potete cacciare fuori questa tensione dando libero sfogo alle emozioni.

Solo così potete poi vivere l'amore in maniera più profonda e consapevole.