L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 18 febbraio punta un riflettore sull'entrata di Marte in Capricorno e Luna in Sagittario. Una nuova determinazione molto pratica e combattiva lambisce anche la Vergine, Scorpione, Pesci e Toro nelle previsioni astrali che individuano nuove possibilità di essere felici in due, rivoluzionando il rapporto amoroso e introducendo interessanti sperimentazioni. Di seguito le premonizioni segno per segno.

Influssi stellari portentosi nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Luna dal Sagittario fa affrontare le difficoltà con maggiore entusiasmo e non vi demoralizzate, anche perché Venere nel segno infonde benessere e coraggio. Investite belle sensazioni nella coppia e questo entusiasmo risulta un buon punto di partenza per ottenere la felicità a cui ambite.

Toro: Urano elargisce l'apertura a nuove prospettive amorose, tutte da sperimentare a due per potenziare le sensazioni e rispondere al vostro desiderio di rivoluzionare l'amore in modo intrigante e stupendo.

Una forza straordinaria non aspetta altro che di essere investita nella relazione a due, per progredire con un nuovo vigore.

Gemelli: attenzione a un po' di confusione mentale elargita sia da Luna in opposizione che da Mercurio e Nettuno in quadratura astrale. Venere in compenso sorride all'amore e in sinergia con Sole dall'Acquario, gratifica il vostro io attraverso l'affermazione di una conquista affettiva molto importante per la relazione a due.

Cancro: prestate attenzione a una quadratura di Venere con la nuova posizione di Marte in Capricorno. Dovete dosare al massimo l'aggressività e il desiderio poiché questi astri cercano di scombussolare le sensazioni in modo quasi ossessivo. Ricordate che un atteggiamento intollerante non giova al benessere della coppia.

Leone: l'influenza del satellite notturno è benefica per la vostra casa astrologica.

Siete più sensibili e ricettivi, anche se mal tollerate il controllo delle proprie azioni messo in atto dal partner. La competizione vi affascina e prendete il tutto come una sfida, ma non siete di certo sprovveduti.

Vergine: attenzione a una Luna in quadratura che crea qualche imprevisto e rende la storia un po' noiosa. Datevi una mossa e puntate sulla presenza favorevole di Marte in Capricorno che richiede maggiore grinta e dinamismo, quindi bando alla pigrizia e rimboccatevi le maniche.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento in posizione favorevole dal Sagittario elargisce una maggiore sensibilità e un forte attaccamento ai valori tradizionali di famiglia.

Più intuitivi grazie all'influenza lunare, siete molto magnetici in coppia anche se un po' annoiati da una Venere in opposizione che procura qualche attrito.

Scorpione: in amore, l'intesa è perfetta con il partner. Marte vi rafforza di sexappeal e charme in casa astrologica decima, dovete solo passare all'azione in coppia stupendo il partner con effetti speciali. Attenzione però a non seguire solo le proprie idee, escludendo il parere costruttivo della persona amata.

Sagittario: Luna ancora presente nel segno regala sincerità ed entusiasmo. Molto idealisti e pronti ad ampliare la mente a 360°, analizzando nuovi mondi interiori più liberi, andate a fondo nelle sensazioni a due senza fermarvi alle apparenze.

Marte in Capricorno allenta un po' le vostre prese di posizione mentali.

Capricorno: buono l'entusiasmo garantito da Marte appena entrato nel segno. Il coraggio non manca di certo per avviare alcune lotte interne alla coppia atte a migliorare la relazione a due. Attenzione solo a non essere troppo impazienti nel raggiungere ciò a cui bramate.

Acquario: Sole e Luna in sestile astrologico sono in perfetta armonia ed equilibrano l'amore in modo più sereno. Cercate di allargare la mente verso orizzonti più produttivi per la relazione a due. Gli astri consigliano le soluzioni giuste per arginare un problema in modo più efficiente e ottimistico.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere dalle bugie per nascondere alcuni atteggiamenti confusi e surreali. Cercate di comunicare di più le vostre emozioni in coppia, arginando dei cambiamenti d'umore che fanno passare da un'eccessiva tensione a una bella riconciliazione.