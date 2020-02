L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 28 febbraio punta i riflettori sul modo di amare di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. In bilico, tra un'intraprendenza dinamica elargita da Venere e Luna in Ariete e dall'altro lato Sole, Mercurio e Nettuno che fanno approfondire l'amore in maniera più stabile e introspettiva, molti simboli zodiacali sono combattuti e alquanto confusi. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate che chiariscono un po' le idee sul rapporto a due.

Profondità d'animo nell'oroscopo di venerdì

Ariete: fascino e magnetismo non mancano di certo con Luna e Venere in congiunzione. La quadratura dell'astro d'argento con Marte dal Capricorno sprigiona un forte desiderio di ricevere attenzioni da parte del partner. Utilizzate questa carica affascinante e raffinata per stupire in amore con effetti speciali.

Toro: nuove esperienze illuminanti sono alle porte e non aspettano altro che di essere vissute con originalità e intraprendenza. Sole, Nettuno e Mercurio sono in posizione favorevole dai Pesci e in sinergia con Urano, propongono di vivere la storia amorosa a modo vostro, senza freni e arginando la disciplina.

Che ne dite, accettate la sfida?

Gemelli: più allegri grazie agli influssi venusiani e lunari derivanti dall'Ariete, approfondite gli affetti con maggiore slancio e calore. Una nuova vitalità più impulsiva si fa strada nel cuore e avete voglia di rivoluzionare la storia in maniera piacevole e più intraprendente.

Cancro: Sole dai Pesci elargisce una nuova autodeterminazione nel portare avanti i progetti amorosi con maggiore fiducia.

Attenzione a una sensibilità eccessiva impartita da Luna in quadratura che crea un po' di instabilità nella relazione a due.

Leone: in amore prendete voi l'iniziativa, stupendo il partner con la vostra intraprendenza. Gli astri rafforzano i loro influssi positivi e garantiscono maggiore magnetismo e fascino, tutti da investire nel rapporto avviando una nuova rigenerazione a due.

Vergine: alcune situazioni in coppia vengono chiarite con maggiore fermezza da parte vostra.

Fate valere le vostre ragioni, dissipando ogni dubbio e attingendo a un dialogo chiarificatore e costruttivo. Occorre sacrificio e tanto coraggio per riorganizzare il tutto in maniera diversa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni argomenti delicati vanno affrontati in due per trovare insieme la soluzione giusta agli eventuali attriti. Meglio chiarire prima che poi, arginando un'insicurezza pericolosa per l'amore. Sfidate i pianeti in Capricorno che esortano a fare di più per concretizzare i desideri sentimentali.

Scorpione: buono il sestile astrologico che si va a formare con Plutone e Mercurio che fanno andare a fondo nelle sensazioni, vivendole con maggiore profondità d'animo e bandendo ogni tipo di superficialità.

E' il momento adatto per trovare le soluzioni giuste a un problema che vi affligge.

Sagittario: se gli astri dai Pesci confondono un po' le idee e fanno di tutto per scoraggiarvi, non demordete e siate più accomodanti nei confronti del partner. Arginando il nervosismo avete le idee più chiare e potete entrare maggiormente in sintonia con la persona amata.

Capricorno: Marte congiunto a Giove garantisce vigorosità e nuova energia. Più carichi ed entusiastici anche grazie alla presenza di Sole dai Pesci che riscalda i cuori, non avete nulla da temere in amore. E' un periodo di successo se arginate una certa difficoltà nel manifestare le emozioni e vi lasciate coinvolgere di più dalla relazione a due.

Acquario: accerchiati da uno splendido parterre astrale la vitalità, l'intelletto e una nuova sensibilità non mancano di certo. Anche Luna e Venere vegliano sull'amore di coppia e rendono le sensazioni più spontanee e impulsive, seguendo un desiderio di immediatezza nel concretizzare i sogni amorosi.

Pesci: buono l'amore che risulta in fase di consolidamento. Il dialogo diventa fortunato per approfondire vari aspetti della storia e Plutone dal Capricorno fa sistemare alcune situazioni per cui avete lottato negli ultimi tempi. Avete voglia di approfondire l'amore bandendo una superficialità che non vi appartiene.