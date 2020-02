L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 4 febbraio approfondisce l'entrata di Mercurio in Pesci. In sinergia con Nettuno e Venere presenti nel segno, l'amore diventa più brillante e l'affettività più marcata. Il desiderio di conquistare la persona amata lambisce anche lo Scorpione, il Cancro, Capricorno e Toro nelle previsioni astrali segno per segno che rimettono in gioco i sentimenti, senza mai annoiare le coppie.

Le faccende del cuore nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: buona la presenza di Mercurio nel domicilio astrologico precedente.

Una forza intelligente lambisce la coppia e infonde una nuova creatività nel modo di amare. Consiglio: non siate troppo attenti ai piccoli dettagli, ma valutate la relazione a 360° attingendo a una maggiore apertura mentale.

Toro: Venere in aspetto favorevole non fa stare con le mani in mano e in sinergia con Urano, fa orientare il rapporto amoroso verso un piacere dinamico e coinvolgente. Un'intuizione fulminea fa concretizzare i sogni amorosi attuando un'idea che arriva a rasserenare il cielo amoroso.

Gemelli: le emozioni nascono da un'idea, da un maggiore coinvolgimento intellettuale proposto dalla Luna nel segno. Le sensazioni così diventano più cerebrali, anche se non abbandonerete un atteggiamento scherzoso e ironico nei confronti della persona amata.

Cancro: buono l'aspetto di trigono favorevole degli astri presenti in Pesci. Il piacere di conquistare nuovamente il partner si fa largo nel cuore e potrete affermare le sensazioni che provate con uno slancio in più.

La voglia di sognare è forte con Nettuno benefico che fa attuare una fuga affettiva in un mondo magico e surreale.

Leone: ottimi gli influssi lunari derivanti dal domicilio astrologico dei Gemelli. Molteplici interessi si fanno largo nella vostra personalità e una nuova curiosità può mettere un po' da parte le emozioni, in modo tale da farvi apparire alquanto freddi in coppia. Forse avete paura di assumervi le vostre responsabilità.

Vergine: attenzione a non assumere comportamenti immaturi in coppia. Mercurio, Venere e Nettuno sono in opposizione e interferiscono alquanto sull'amore, bloccando una maturazione affettiva indispensabile per progredire insieme nella relazione a due.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le influenze del satellite notturno lambiscono anche voi e una nuova ironia frizzante sdrammatizza le situazioni di coppia. Il senso dell'umorismo non vi manca di certo, anche se tenderete ad arginare le emozioni creando una barriera che cerca di contenere i drammi.

Scorpione: l'entrata di Mercurio in Pesci, in sinergia con Venere, fa risvegliare la mente attingendo a una sensibilità amorosa più lucida.

Esigerete anche di essere capiti dalla persona amata e vi aprirete a nuove sperimentazioni in grado di stuzzicare il vostro interesse reciproco.

Sagittario: timidezza e aggressività si alternano con Marte quadrata a Venere. Attenzione quindi a fare chiarezza in voi, equilibrando al meglio questi impulsi contraddittori che potrebbero scatenare litigi. La Luna in opposizione purtroppo non aiuta poiché rende il modo di amare troppo "cerebrale".

Capricorno: Mercurio dai Pesci punta un riflettore sulle riflessioni piuttosto che sui sentimenti. Così avrete ben chiare le idee su ciò che provate in coppia, ma attenzione a non rasentare la pignoleria affermando i vostri pensieri in maniera ristretta e senza tener conto delle vedute mentali del partner.

Acquario: Mercurio passa nel domicilio astrologico adiacente ma non vi abbandona, sprigionando un pensiero lucido che fa affermare la voglia di piacere al partner. Potete contare sempre sulla presenza benefica di Sole nel segno che fa pretendere sempre maggiori attenzioni dalla persona amata.

Pesci: benvenuto Mercurio nel segno che acuisce l'amore rendendo l'affettività lucida e brillante. In coppia vi innamorerete sempre più se il partner riuscirà a tenere vivo il vostro interesse, risvegliando sensazioni nuove e intense. Bando alla noia quindi e largo alla creatività.