La Luna in Gemelli, nell'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 5 febbraio, diventa sentimento ma anche riflessività, garantendo una libertà di pensiero che va oltre le emozioni. L'astro d'argento rende molto sbarazzini non solo i Gemelli ma anche gli altri segni d'Aria che danno campo libero a una lucidità mentale molto brillante in amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Influenze eccentriche nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: un maggiore distacco mentale nei confronti dei sentimenti viene elargito dall'influenza della Luna in Gemelli che dà campo a un modo di amare cerebrale.

Resta comunque un modo di fare ironico e divertente, che coinvolge il partner in maniera scherzosa.

Toro: la mente viaggia in modo veloce e capace, tanto che siete molto abili a trovare la soluzione giusta per avviare un cambiamento benefico per la coppia. Urano con Mercurio in sestile vi rende un po' troppo ribelli, proprio perché presi dalla smania di rivoluzionare l'amore anche in modo presuntuoso ed eccentrico.

Gemelli: una Luna molto sbarazzina anima la relazione a due. Potete usare una combinazione vincente fatta d'intelligenza e sensibilità per rendere molto affascinante il rapporto.

Siete piuttosto distaccati nei confronti delle emozioni e puntate più sul pensiero logico per progredire in positivo.

Cancro: Giove in opposizione, insieme a Plutone e Saturno, sprigiona un atteggiamento negativo e cupo che crea difficoltà nella coppia. Ma bando alla tristezza e aprite il cuore all'entrata positiva di Mercurio in Pesci che fa intavolare un dialogo chiarificatore e costruttivo per l'amore.

Leone: molto intuitivi grazie all'influenza lunare derivante dai Gemelli. La curiosità non manca di certo in coppia. Utilizzatela per sperimentare in due, aprendo la mente verso orizzonti più fantasiosi e affascinanti. La Luna dai Gemelli consiglia anche un breve viaggio da intraprendere insieme.

Vergine: attenzione a una Venere e a un Mercurio in quadratura con Marte che potrebbero rendere l'atteggiamento troppo combattivo e nervoso.

Una lingua tagliente diventa difficile da frenare, quindi occhio a pronunciare cose di cui potreste pentirvi.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: vitali e pronti a indossare le armi per intraprendere battaglie amorose che garantiscono successo. Via libera all'amore con Sole e Marte in posizione favorevole di sestile astrologico. Proprio nei momenti di crisi esce fuori un atteggiamento altalenante che mette in combutta l'aggressività e la serenità per trovare la soluzione giusta al momento giusto.

Scorpione: l'immaginazione è creativa e non aspetta altro che di essere concretizzata nella coppia, aprendo la mente a nuove prospettive più entusiasmanti.

Nettuno in sinergia con Mercurio sensibilizza tutto ciò con cui venite a contatto, tanto che potete anticipare le mosse del partner in maniera quasi sensitiva.

Sagittario: le energie mentali sono in progressione con Marte e Mercurio in quadratura. Piuttosto nervosi e ambivalenti, siete critici e convinti di avere sempre ragione in coppia, tanto che assumete un atteggiamento combattivo per far valere a tutti i costi le vostre opinioni.

Capricorno: in amore l'onestà e un maggiore autocontrollo sono le basi portanti per rafforzare la storia d'amore e creare le basi per farla progredire con maggiore serenità.

Molto affettuosi e sensibili, non trascurate nemmeno il più piccolo dettaglio nella relazione a due.

Acquario: una Luna molto discorsiva diventa vostra complice in sinergia con il Sole, garantendo un equilibrio vitale e impeccabile benefico per la relazione a due. Il bisogno di amare con leggerezza è grande e potete fare affidamento su un gioco di parole molto sbarazzino e simpatico per stupire il partner in modo travolgente.

Pesci: più effervescenti con Mercurio, Venere e Nettuno in congiunzione, in coppia siete spiritosi e simpatici. È il momento di aprire il vostro cuore all'amore, manifestandolo al partner con i gesti e con le parole, accantonando un po' di tensioni prodotte da Marte in quadratura.