L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 11 febbraio analizza il transito di Luna in Vergine, che tende a controllare tutte le sensazioni più istintive. Come calando una corazza sulle emozioni, l'amore diventa più ragionevole e concreto anche per tutti gli altri segni zodiacali di Terra. Il bisogno di protezione e di sentirsi amati è forte anche per il Cancro, la Bilancia e il Sagittario che devono fronteggiare un aspetto lunare di quadratura molto teso per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: il trigono favorevole di Venere e Marte promette bene, a patto che conteniate un'energia dirompente che fa amare in maniera aggressiva. Molto risolutivi nel prendere le decisioni, non siate però eccessivamente ruvidi ma attingete a un romanticismo che non guasta mai.

Toro: un modo di amare più razionale viene elargito dalla presenza di Luna in sesta casa astrologica che attua un controllo dei sentimenti, filtrando le emozioni in maniera più concreta e profonda.

In questo modo potete tenere a bada un Urano molto eccentrico che cerca sempre di rivoluzionare la routine di coppia, in maniera imprevedibile.

Gemelli: in coppia non cercate la perfezione, analizzate la situazione con una mente più obiettiva e meno sognante. Il desiderio di condividere ansie e paure con la persona amata viene sprigionato da una Luna in quadratura che fa temere molto la solitudine.

Cancro: in amore, temete i sentimenti fuori controllo e abbracciate il consiglio di Luna che dalla Vergine, tende a farvi esaminare anche il più piccolo dettaglio. Attraverso le esperienze di coppia potete far tacere i dubbi e mettere al riparo la parte emotiva più vulnerabile di voi.

Leone: siete radiosi in amore ricevendo le sollecitazioni splendenti di Marte e Venere in angolatura favorevole. Diventate così i protagonisti del palcoscenico di coppia e state al centro dell'attenzione, esibendo la vostra personalità e ricevendo affetto.

Vergine: in coppia, preferite nascondere la vostra fragilità dietro una corazza di ragionamento pratico che tiene in un luogo sicuro le percezioni interiori. Così anche in amore, tendete a mettere in mostra i vostri punti di forza attingendo a una maggiore concretezza e amando in modo più consono al bisogno di stabilità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attivi e ben organizzati in coppia, darete il massimo impegnandovi nella relazione con maggiore concretezza. Questo atteggiamento quasi compulsivo viene prodotto da Luna molto vicina a voi che fa dare la massima efficienza forse per farvi ricevere una conferma del vostro valore.

Scorpione: Luna posizionata in Vergine tende a razionalizzare i sentimenti, mettendovi al riparo dai dubbi e nascondendo alla perfezione le vostre insicurezze. Ben organizzati in coppia, attuerete un cambiamento proposto da Saturno, Plutone e Giove molto costruttivo per l'amore.

Sagittario: molto passionali e avventati, attenzione a non essere precipitosi e a non fare scelte azzardate. Marte incrocia le sue energie in quadratura con Luna e produce dei momenti di risentimento, ma cercate di non dare un peso eccessivo ad alcuni piccoli fastidi.

Capricorno: in coppia, vi sentite come soffocati dagli avvenimenti e ciò è dovuto alla congiunzione di Plutone e Saturno che da un lato apre a un cambiamento, dall'altro lo reprime.

Quando queste pulsioni interiori escono fuori, sono veramente difficili da sopportare. In compenso, questi sforzi che state effettuando di sicuro produrranno risultati favorevoli in futuro.

Acquario: il calore umano non manca di certo con Sole nel segno che fa elargire amore e vitalità. La vicinanza di Mercurio in Pesci rende più comunicativi e potete aprirvi a un dialogo costruttivo con la persona amata. Tutto acquista un sapore di sfida con Marte in sestile astrologico.

Pesci: gli astri presenti nel segno spingono a dare molto peso ai sentimenti. Così amate in modo sensibile e fantasioso, contrastando una Luna in opposizione che quasi provoca esortandovi a vivere il rapporto di coppia con maggiore coinvolgimento emotivo.