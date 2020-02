L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 12 febbraio approfondisce la dinamica planetaria di Venere in Ariete e Luna in Bilancia. L'astro dell'amore diventa molto impulsivo nella casa astrologica dell'affermazione del proprio io ed entra in conflitto con una Luna molto dedita al sentimento e al rapporto amoroso stabile. In posizione di quadratura astrale per il Cancro e il Capricorno, questi pianeti mettono a dura prova i desideri. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Conflittualità o dinamismo in amore nell'oroscopo di mercoledì 12 febbraio

Ariete: combattuti se seguire un istinto venusiano più accomodante e affettuoso o lasciarvi prendere dalla sensibilità lunare della Bilancia che sfida a ricercare maggiore sensualità, apparite alquanto combattuti in amore. Ma la vicinanza di Mercurio sa cosa consigliare, basta che apriate il cuore alle novità che giungono imprevedibili.

Toro: curiosi e molto sollecitati intellettualmente dal connubio Urano-Nettuno in sestile astrologico, potete sfruttare un'intuizione fulminea che fa passare all'azione in maniera imprevedibile, cogliendo le occasioni che capitano per puro caso.

Flash geniali sono tutti da prendere al volo per concretizzare l'amore.

Gemelli: Mercurio in quadratura fa mancare le novità e la vostra vivacità viene offuscata un po' dalla noia. Ma bando alla pacatezza e aprite il cuore alle novità proposte da una Luna molto affettuosa e promettente dalla Bilancia. Uscite quindi e seguite una scia imprevedibile dettata da Urano in posizione benefica. Non ve ne pentirete.

Cancro: Venere quadrata a Luna si fa sentire e scombussola un po' i desideri. Combattuti se rimanere a casa lasciandovi coccolare dagli affetti familiari o inseguire una scia più avventurosa e impulsiva proposta da Venere in Ariete, non sapete cosa attuare. A voi la scelta.

Leone: l'influsso lunare fa reagire in modo sensibile alle sfide amorose e tendete ad accantonare per un po' le vostre convinzioni, assumendo un atteggiamento più malleabile e fiducioso nei confronti delle nuove storie.

L'emotività si fa sentire e fa fare passi da gigante, basta solo che vi lasciate andare all'influenza favorevole di Venere e Marte che sigillano una splendida situazione sentimentale.

Vergine: le idee e i pensieri fluiscono in maniera incontrollata con Mercurio quadrato a Marte e apparite nervosi e polemici. Adottate la prudenza in amore perché questo transito cerca di affermarsi con forza sui pensieri, inutile illudersi di usare la ragione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno elargisce charme e raffinatezza. Molto socievoli e aperti a vivere esperienze amorose appaganti, siete i leader indiscussi in un gruppo di amici.

Via libera quindi all'amore, contrastando l'opposizione di Venere e attuando le mosse giuste, quelle che colpiscono dritto al cuore.

Scorpione: Giove positivo dal Capricorno insieme a Plutone e Saturno assicurano un atteggiamento più equilibrato e aperto al cambiamento. Più motivati dalla vicinanza lunare e sigillati anche dalla carica dinamica e sensuale di Marte in Sagittario, non avete nulla da temere. Osate dunque, il momento è propizio.

Sagittario: in amore vi è richiesto maggiore impegno per corteggiare e sedurre una persona che vi ha rapito il cuore. Quindi bando alle polemiche e datevi da fare, passando all'azione senza remore poiché Marte è dalla vostra parte.

Venere, anch'essa in posizione favorevole, diventa una potente alleata nel consigliare un modo di fare più impulsivo e tenace.

Capricorno: Luna dalla Bilancia entra un po' in conflitto con i sentimenti poiché in quadratura con gli altri astri. Così sarete un po' malinconici, sospettosi e poco socievoli. Cercate però di accettare la sfida che la quadratura Venere-Luna offre, lottando la frustrazione e accogliendo le nuove sfide, approfondendo aspetti che fino a ora avete ignorato.

Acquario: la voglia di fare qualcosa di nuovo, di scoprire nuove mete non solo con la mente ma anche praticamente, è tanta allora che ne dite di partire per un breve viaggio?

Potrete rilassarvi o catapultarvi in nuove avventure entusiasmanti e chissà che non incontriate una persona che vi fa battere il cuore.

Pesci: lo spirito d'iniziativa non manca di certo con Giove favorevole dal Capricorno. In sinergia con gli altri astri positivi, siete molto convincenti e un intuito prezioso fa scegliere le strade giuste, quelle che conducono alla felicità amorosa. Cercate di arginare eventuali nervosismi sprigionati da Marte in quadratura, attingendo a una sensibilità e una diplomazia benefica per progredire.