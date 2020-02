L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato 15 febbraio analizza il transito di Luna in Scorpione che rende l'approccio amoroso alquanto complesso, intenso e piuttosto impetuoso. L'astro d'argento sprigiona un istinto di sopravvivenza nelle acque torbide e fredde di questo segno zodiacale molto misterioso e magnetico. La luminosità di Luna sprigiona delle intuizioni fortunate anche per la Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: l'introspezione derivante dalla vicinanza di Mercurio fa mettere a fuoco una situazione sentimentale rimasta in sospeso. Solo riflettendo sul da farsi in maniera accurata trovate le parole giuste, quelle che vanno dritto al cuore. Sole illumina il cammino amoroso.

Toro: attenzione a Luna in opposizione che propone un comportamento troppo malizioso e vendicativo. Gli amori si dipingono di un mistero che viene rafforzato dalla quadratura di Sole e Luna in grado di gettare luci e ombre sulle nuove storie.

Urge riequilibrare il tutto per progredire con maggiore armonia.

Gemelli: più aperti alle esigenze altrui, accogliete una buona dose di ottimismo conferita da Sole in splendida posizione dall'Acquario. Così potete arginare i nervosismi e approcciarvi alle nuove conoscenze con una marcia in più, che fa sfruttare la situazione a vostro favore.

Cancro: la solita routine viene rivoluzionata da interessanti incontri amorosi che creano il palcoscenico ideale per vivere i nuovi amori con un ritmo vitale più accelerato.

Mercurio in trigono a Luna è un transito fortunato per voi che siete buoni ascoltatori, sempre ben disposti verso le novità amorose.

Leone: le stelle consigliano di non disperdere le energie in amori vani, piuttosto di avvicinarvi all'amore con maggiore concretezza, senza correre dietro a inutili chimere. Se Luna in quadratura a Sole vi priva un po' di quello smalto che vi è consono, bando all'apatia e passate all'azione superando eventuali risentimenti.

Vergine: una certa irrequietezza nel modo di amare viene sprigionata da Luna in Scorpione che nasconde una giusta dose di aggressività sotto la calma apparente. Un turbinio di emozioni si agita nel vostro cuore e avete un'attrazione per le situazioni rischiose. Ma attenzione alle "montagne russe di emozioni" che rendono l'amore troppo complesso.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: passate al setaccio la vostra agenda o i contatti telefonici e iniziate a intrecciare interessanti rapporti amichevoli con le nuove conoscenze, che possono diventare anche qualcosa di più. E' giunto il momento di stilare un piano d'azione per concretizzare i sogni amorosi.

Marte e Luna sono dalla vostra parte.

Scorpione: Luna nel segno incrocia le sue energie con Mercurio e sfiora una sensibilità che diventa molto introspettiva e profonda. Sono in arrivo splendide novità in amore, a patto che facciate pace con voi stessi e ampliate la mente a 360 gradi visualizzando anche le esigenze di chi vi sta accanto, senza impuntarvi troppo sulle vostre convinzioni.

Sagittario: nuove avventure entusiasmanti si fanno largo nel cuore e sono proposte da Marte nel segno che subisce positivamente la vicinanza lunare. Così l'astro d'argento rende queste sensazioni più profonde ed empatiche.

Combattivi nei confronti dell'amore, vi prendete ciò che desiderate senza tanti preavvisi.

Capricorno: buona la posizione di Luna in sestile astrologico con Saturno, Plutone e Giove. La fortuna viene in vostro aiuto e spazza via qualche malinconia inferta da un Saturno troppo rigoroso nei confronti dell'amore. La sfera amorosa viene illuminata da intriganti novità proposte da Mercurio.

Acquario: energie consce e inconsce si scontrano in modo dirompente a causa di Luna e Sole in quadratura che confondono un po' le idee. Non è il momento giusto per fare scelte avventate poiché non vi sentite compresi da coloro che attualmente intrecciano la vostra sfera amorosa.

Non temete, verranno tempi migliori.

Pesci: dolcezza e aggressività si miscelano nel cuore e creano un mix davvero irresistibile agli occhi di una persona che attende solo un vostro 'sì' per farsi avanti. Attenzione però a non utilizzare l'intuizione conferita da Luna nel verso sbagliato, generando situazioni di tensione per raggiungere esclusivamente i vostri scopi.