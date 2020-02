L'oroscopo del segno dello Scorpione ci rivela le attività sentimentali di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, di coloro che sono ancora single e l'aspetto lavorativo e professionale, nella settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo. Evidenziate anche le principali caratteristiche possedute dai nati sotto questo segno zodiacale. Coloro che sono in coppia non avranno una settimana particolarmente bella, parecchie le problematiche da risolvere. I single hanno la possibilità di passare un bel fine settimana e di capire alcune cose.

La sfera lavorativa risulterà essere particolarmente stancante e stressante, notizie non buone per chi è alla ricerca di un'occupazione.

Scorpione: l'amore di coppia e per i single

Non sarà una settimana particolarmente entusiasmante, per i nati sotto il segno dello Scorpione che stanno vivendo un rapporto di coppia. Potrebbero riaffiorare vecchie ruggini che sembravano essere state definitivamente accantonate. Avrete una voglia irrefrenabile di cambiamento e di lasciarvi tutto alle spalle, ragionate per una volta e valutate bene la gravità della situazione.

I cuori solitari potrebbero passare un bel weekend con una persona che non vedevano da un po' di tempo. Potreste capire se effettivamente esistano quelle basi minime per iniziare una conoscenza e sperare in qualcosa di interessante.

Lo Scorpione e la sfera lavorativa

Il lavoro in questa settimana risulterà essere particolarmente intenso e stancante. Dovrete sacrificarvi e sopportare i pesanti carichi di lavoro.

Avrete diverse spese da sostenere, alcune anche impreviste, e a maggior ragione non potrete permettervi passi falsi o tentennamenti. Ci sarà la possibilità di farvi valere agli occhi dei vostri superiori e non è escluso che possano tenervi in considerazione per qualche ruolo di maggiore prestigio. Coloro che sono alla ricerca di un lavoro non dovrebbero avere tante possibilità in questa settimana, però non abbattetevi e mettete in campo tutta la vostra forza e la vostra tenacia.

Le caratteristiche del segno dello Scorpione

Le caratteristiche principali dei nati sotto il segno dello Scorpione sono il fascino e la seduzione. Sono persone particolarmente scaltre e intelligenti, anche se a volte risultano essere troppo possessive e polemiche. L'altruismo, in linea di massima, non è una delle doti che contraddistingue coloro che appartengono a questo segno zodiacale. Lo Scorpione è anche molto vendicativo, se subisce un torto è capace di passare sopra a tutto e a tutti pur di farsi giustizia. Nel lavoro, nello sport e nella vita in generale risultano essere dei veri e propri leader.