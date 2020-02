L'Oroscopo di domani 10 febbraio 2020 preannuncia interessanti novità per questo lunedì. Prima di andare dritti al punto, è d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Sul piatto delle novità astrali, l'arrivo della Luna in Vergine, pronta a splendere maestosa la notte del 10 febbraio, precisamente a partire dalle ore 0:39. Vediamo di anticipare brevissimamente quali saranno i segni che potranno attingere fortuna e positività da questo e da altri eventi che, come da copione, metteremo in chiaro nel corso delle previsioni zodiacali del momento.

Occhi puntati in questo contesto sulla prima sestina zodiacale, ovviamente rappresentata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Senza dubbio, ad avere dalla loro parte la mano positiva degli astri, saranno gli appartenenti a Vergine, Ariete e Cancro, definiti a ragione i tre segni più fortunati ad inizio settimana. A favorire la 'top del giorno' ai nativi dello della Vergine, come ovvio che sia, una positivissima Luna nel segno. Periodo ottimo anche per coloro dell'Ariete e del Cancro: vista la bontà delle rispettive effemeridi, l'Astrologia ha assegnato ad entrambi le cinque stelline della fortuna.

Purtroppo è risaputo, non sempre possiamo contare sul buon aspetto delle stelle, le quali cambiano continuamente con il trascorrere del tempo. In merito a quanto appena espresso, domani ad avere poche chance su cui puntare, secondo l'oroscopo del giorno 10 febbraio, sarà il Leone, giudicato in giornata 'sottotono'. Vediamo di scoprire qualcosa di più nei confronti anche dei segni rimanenti: a voi le predizioni di lunedì.

Classifica stelline 10 febbraio 2020

L'imminente arrivo del prossimo lunedì impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo contesto quindi, è già pronta da 'divorare' in un attimo la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 10 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale.

In base a quello messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, il prossimo lunedì mostra in primo piano il segno della Vergine, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri due segni, entrambi poco al di sotto del segno di Terra appena citato. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone.

★★: nessuno

Oroscopo lunedì 10 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. La giornata del 10 febbraio si prevede altamente fortunata in campo affettivo. Una superba Luna in procinto di approdare tra poco nel campo della Vergine, sarà per voi Ariete un vero 'lasciapassare' nelle situazioni sentimentali.

Secondo l'oroscopo del giorno pertanto, riguardo l'amore, guardate con fiducia a questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione con la persona di sempre. La giornata inizierà in maniera tranquilla e proseguirà all'insegna della più totale complicità con il partner, il che vi farà sentire amati e protetti. Single, questa giornata sarà per voi una pietra miliare. Sarete gli unici a poter confidare positivamente nelle vostre speranze e portarle a compimento: sarà il momento di dichiarare i vostri sentimenti e di avvicinarvi a chi vi interessa. Nel lavoro, sarete tutto un fermento di idee e progetti da realizzare in gruppo o da soli, perché grazie a Mercurio e Saturno, sarete infatti dinamici e determinati, mentre la Luna agevolerà anche le vostre relazioni interpersonali.

Toro: ★★★★. Questo lunedì 10 febbraio sarà buono, anche se sarà da vivere non con troppa superficialità. Il vostro cielo astrale mostra un ottimo Urano in trigono a Marte, però dall'orizzonte vi arriva solo una leggera brezza siderale, questo per via della Luna speculare negativa. In amore, non ci sarà spazio per rimpianti o per i ricordi dolorosi, ci saranno solamente le condizioni per gioire (a breve) del vostro presente. Con le vostre strategie amorose cercate di stupire la dolce metà, così potrete respirare un’aria di serenità con tutta la famiglia. Single, sarete circondati da comprensione e passione e tutto ciò modificherà radicalmente il vostro approccio ad amare.

Sfruttatelo al massimo e non rimarrete certo da soli. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà sicuramente una giornata produttiva. Quelli che tra voi sono più dotati di spirito d'iniziativa e di coraggio, si troveranno di fronte ad occasioni importanti, facilissime da individuare e da sfruttare. Non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di raccogliere i doni che la fortuna, da adesso in avanti, sarà disposta ad elargire.

Gemelli: ★★★★. Questa ripartenza settimanale, per voi Gemelli, si prevede poco interessante, anche se, alla lunga, potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione.

Molto bene se riuscirete a guardare il vostro bicchiere come 'mezzo pieno'. Invece, a coloro che sono insoddisfatti della propria vita diciamo di avere pazienza. In amore, mostrandovi affettuosi e disponibili, evitando magari certe assurde pretese: otterrete dalla persona amata il massimo dell'attenzione, questo vi permetterà di trascorrere felicemente una serata tutta per voi. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che un amico/a potrebbe aiutare ad assaporare nuove cose/situazioni, certamente in grado di rendere felici. Siate aperti a nuove idee e riuscirete ad arricchire il vostro concetto di 'amore', anche perché le opportunità saranno alla vostra portata.

Siate allora flessibili e tolleranti e approfittate di questa positività per fare o disfare, a piacere. Nel lavoro, vi sentirete carichi ed energici per affrontare una giornata molto impegnativa. Porterete a termine alcune cose lasciate in sospeso e ci saranno anche nuove opportunità da prendere al volo per accrescere la vostra ambizione.

Astrologia del giorno 10 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata del 10 febbraio sarà decisiva in alcune scelte fatte in campo sentimentale/affettivo. Ancora ottima l'influenza della Luna, nel frangente in corso di avvicinamento al settore della Vergine.

Modesta sarà la specularità di Venere, al momento quantificata negativa al 20%, dunque poco influente. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore guarda con fiducia al rapporto con la dolce metà: potreste raggiungere vette altissime. Qualsiasi difficoltà sarà superata ed ogni incomprensione sarà messa da parte per godervi tutti i momenti in assoluto relax con lui. Single, saranno sicuramente favoriti i colpi di fulmine: appoggiati dai pianeti amici, quest'ultimi vi renderanno curiosi di fronte a nuove frequentazioni. Nel lavoro, continuate con il momento positivo che gli astri stanno favorendo.

Sentirete delle 'belle vibrazioni' ed avrete la certezza che ogni vostro progetto possa essere realizzato in tempi stretti. Procedete pure, ma non trascurate ostacoli ed avversità come spesso fate quando accresce l'entusiasmo dentro di voi.

Leone: ★★★. Lunedì valutato con le tre stellette relative ai periodi 'sottotono'. Il perché, sarà da imputare a Mercurio e Nettuno dissonanti: entrambi saranno in posizione speculare negativa per via della dura opposizione lunare. In amore, secondo l'oroscopo recriminare e criticare non saranno le cose più indicate da fare da chi vorrebbe risolvere una crisi sentimentale in atto: otto il peso di una Venere dissonante, eventuali problemi risulteranno ogni giorno un po' più complicati.

O forse state cercando solo un pretesto per cambiare definitivamente il modo di comportarvi verso chi amate, in modo da essere liberi per fare ciò si vuole. Single, se non sarete riusciti in alcun modo a suscitare l'attenzione di quella persona che ben sapete, non vi resta altro da fare se non tentare la strategia dell'indifferenza; spesso funziona. Quindi tentare non vi farà di certo male. Nel lavoro, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma ed anziché incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Grazie ad una persona amica, potrete anche risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche e finire più velocemente.

Vergine: 'top del giorno'. Giornata certamente da vivere al massimo delle energie disponibili. Valutata super-fortunata nelle predizioni di lunedì, grazie all'ingresso della Luna nel segno. In amore, allora, strada spianata? Certo che si: se vi trovate nella condizione di dover recuperare qualcosa in seno al rapporto, questo è il momento buono per rimettere in riga eventuali 'impicci'. L'oroscopo di domani 10 febbraio consiglia quindi in campo sentimentale massima fiducia in se stessi e negli altri. Senz'altro sarà una giornata fortunata per le coppie che condividono gli stessi interessi. Le passioni in comune sono un ingrediente vincente perché uniscono e creano buona complicità.

Single, trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo, ma solo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico/a. Allargate il giro di conoscenze ed organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Nel lavoro,grazie ad alcuni pianeti a vostro favore, dei contatti e degli appuntamenti importanti si prevedono per molti di voi. Non accontentatevi di ciò che sarà alla portata di tutti, perché sarà il momento di inseguire progetti grandiosi ed afferrarli al volo.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.