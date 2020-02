L'Oroscopo di martedì 11 febbraio analizza il transito di Luna in Vergine che rende la sfera lavorativa molto efficiente e ben organizzata anche per lo Scorpione, Capricorno, Cancro e Toro. In amore, le sensazioni sono più controllate da una spiccata razionalità che pone un freno alla parte più emotiva di sé. Sole in Acquario garantisce tanto entusiasmo anche agli altri segni zodiacali di Aria nelle previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: buono il quadro astrale con Venere nel segno che promette amore, Marte che garantisce dinamismo in campo lavorativo e Sole che promette vitalità ed entusiasmo.

Sul lavoro utilizzate il tipico ciglio aggressivo che vi è consono, mentre in amore Venere impone maggiore dolcezza.

Toro: la sensibilità viene stimolata dalla presenza benefica dei pianeti in Capricorno che producono emozioni intense. In sinergia con Urano nel segno, sarte combattuti se seguire un modo di amare superficiale o scavare in profondità vivendo scambi emozionali più profondi. Luna dalla Vergine garantisce guadagni in amore.

Gemelli: la Luna dalla casa astrologica sesta invita a vivacizzare l'amore di coppia con una maggiore organizzazione e attingendo alla voglia di stupire il partner.

E' in arrivo per voi single un nuovo amore che fa ritrovare tutto lo smalto perso negli ultimi tempi. Alti e bassi sul lavoro.

Cancro: un po' sbilanciati dagli influssi saturniani in opposizione che vi rendono combattuti nell'adempiere i doveri mondani o seguire una scia più emotiva, non sapete dove incanalare questa energia interiore che vuole esplodere. Luna dalla Vergine rende gli affetti più controllati e una Venere piuttosto impulsiva è dalla vostra parte.

A chi date ragione?

Leone: la dinamicità non manca di certo con Venere in trigono a Marte che garantisce successi in ambito lavorativo. Potete affermare la vostra personalità e le idee in modo ingegnoso e sicuro, divenendo i protagonisti di un progetto alquanto delicato. In amore splenderete di affetto e magnanimità. Attenzione solo ad alcune sollecitazioni esterne che cercano di complicare la situazione.

Vergine: cercate di incanalare al meglio un'energia nervosa sprigionata da Luna, indirizzandola nei canali giusti e attingendo a una efficienza pratica che fa individuare il fulcro delle situazioni con maggiore concretezza. Molto precisi, ricercate la perfezione anche in amore ma non impuntatevi nel "correggere" alcune imperfezioni che fanno parte di voi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere in opposizione produce alti e bassi sull'umore e incupisce un po' la sfera sentimentale. Forse la solita routine giornaliera vi annoia, che ne dite allora di trovare nuovi stimoli? Acquario fa brillare le facoltà intellettive e potete darvi alla lettura o all'arte.

Buono il lavoro dove siete spigliati e ben organizzati.

Scorpione: il satellite notturno tende a frenare i vostri istinti sensuali e a farvi tenere legate le briglie dei sentimenti, forse per paura di soffrire o di rimanerne delusi. Siete alla ricerca di un rapporto sentimentale più solido che cancella ogni diffidenza e scioglie l'amore. Buono il lavoro dove manifestate efficienza.

Sagittario: buona la capacità di imporvi sul lavoro, elargita da Marte nel segno che acuisce il pensiero operativo. In amore, la carica sensuale è forte e incupisce quel romanticismo necessario per approfondire il rapporto a due in maniera più armoniosa.

La voglia di rischiare porta i single a intraprendere avventure sentimentali avvincenti.

Capricorno: la Luna è in posizione favorevole e acuisce la prudenza e la riservatezza. Desiderosi che le cose vadano nel verso giusto sia in amore che in ambito lavorativo, vi impegnate con costanza e precisione ad attuare i sogni covati nel cuore. Una maturazione emotiva sprigionata da Saturno nel segno garantisce anche di organizzare il lavoro al meglio.

Acquario: in campo professionale, la sfida non spaventa e gestite un importante progetto lavorativo con entusiasmo e competenza. In amore così come negli affetti, siete vitali e molto aperti a una comunicazione di idee che vi rende disponibili nei confronti del prossimo.

Scegliete bene quali mosse attuare in amore perché sono decisive per il successo a cui ambite.

Pesci: sigillati tra Sole e Venere, siete in una corrispondenza amorosa davvero appagante. Mercurio nel segno elargisce intelligenza e affrontate il lavoro con razionalità e un pizzico di fantasia garantito dalla presenza di Nettuno. Solo la Luna rema contro poiché in opposizione e potrebbe causare qualche imprevisto in campo professionale.