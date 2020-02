L'Oroscopo di giovedì 13 febbraio punta un riflettore sulla sfera lavorativa e quella amorosa, indagando sui transiti planetari favorevoli alle storie sentimentali e alle faccende professionali. Mercurio dai Pesci diventa diretto e onesto nell'intavolare i pensieri in modo più chiaro e giudizioso. Marte in Sagittario garantisce intraprendenza e vigore a tutti i segni zodiacali di Fuoco. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna rema contro dalla Bilancia e siete molto lunatici.

Voi in coppia dovete fronteggiare delle noie che pesano come un macigno sulla relazione. Voi single vi approcciate alle nuove storie in modo troppo discontinuo e incostante. Attenzione ad alcuni partner lavorativi che sono inaffidabili.

Toro: Urano stringe un'alleanza con Giove in Capricorno e un nuovo benessere vi pervade. I colpi di fortuna giungono in maniera imprevedibile, dovete solo aprire il cuore a nuove esperienze promettenti per l'amore. Sul lavoro, ampliate gli orizzonti mentali e ottenete un quadro progettuale più interessante e soddisfacente.

Gemelli: buono l'umore con Luna in Bilancia che emana i suoi influssi sereni e armoniosi. Lasciatevi andare a nuove occasioni di divertimento in compagnia degli amici a voi cari. Più affascinanti grazie alla posizione favorevole di Venere in Ariete, esprimete le sensazioni che provate senza indugiare oltre. Impegnatevi di più sul lavoro.

Cancro: è in arrivo una bella sorpresa o un messaggio che aspettavate da tempo.

Sgombrate il cuore dalle macerie del passato e progredite, filtrando le emozioni negative con una nuova vitalità ispirata da Mercurio e Nettuno favorevoli dai Pesci. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate.

Leone: l'intraprendenza non manca di certo con l'influenza marziana che lambisce dal Sagittario e spinge a osare nelle sfere vitali con determinazione. Luna in sestile astrologico dalla Bilancia invoglia a dichiarare le proprie idee in amore e sul lavoro, senza "peli sulla lingua".

Vergine: più carismatici e aperti agli altri, date con altruismo poiché anche un sorriso viene ricambiato e moltiplicato. Urano in trigono a Giove risulta un transito molto fortunato, che fa affrontare la vita con una marcia in più. Apritevi quindi alle nuove esperienze amorose e sul lavoro l'espansione mentale è forte e fa valutare anche nuovi orizzonti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona l'intelligenza con Luna nel segno che fa raggiungere i risultati ambiti in campo lavorativo senza nessuna difficoltà. In amore risolvete alcune noie sentimentali attingendo ad uno spirito di mediazione che è più spiccato grazie alla presenza dell'astro d'argento.

Scorpione: piccoli contrattempi in campo sentimentale possono farvi innervosire. Venere chiede cosa desiderate dall'amore ed esorta a lasciarvi andare con maggiore slancio e minore diffidenza. Sono previsti degli incontri amorosi intriganti che capitano in maniera imprevedibile. Sul lavoro attenzione all'eccessiva stanchezza.

Sagittario: sul lavoro chiudete dei contratti lucrativi senza gran fatica. In amore siete più sensibili e aperti a vivere le storie amorose con maggiore slancio, grazie a Luna favorevole dalla Bilancia che sottolinea più l'emotività che l'idealismo.

Capricorno: in ambito lavorativo attenzione a non distrarvi.

Restate concentrati e svolgete il vostro operato con la meticolosità che vi è consona. In amore, dedicate maggior tempo alle persone conosciute da poco. Magari scoprite che una in particolare non vi è completamente indifferente.

Acquario: il vostro Sole incrocia le sue energie con una Luna molto affettuosa e sentimentale, posizionata nella casa astrologica della Bilancia. Più sereni poiché maggiormente equilibrati, riuscite a convogliare le energie in maniera producente sia per il lavoro che per gli affetti.

Pesci: Mercurio nel segno rende molto loquaci e comunicativi. Utilizzate al meglio questa apertura verbale e mentale, investendo sia in amore che in campo professionale.

Voi in coppia approfittate degli astri favorevoli a far vivere splendidi momenti a due. Per voi single invece sono previsti splendidi incontri fortunati.