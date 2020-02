L'Oroscopo di San Valentino analizza l'intensificarsi delle emozioni basandosi sui transiti planetari fortunati per l'amore. Emozioni e sensazioni camminano in maniera circospetta a causa della presenza di Luna in Bilancia che soppesa bene i sentimenti con il filtro della razione, a caccia di maggiore giudizio. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

San Valentino e l'amore nell'oroscopo di venerdì

Ariete: deboli nei confronti dell'amore, sentite il peso degli sbagli passati che rabbuiano un po' il cielo sentimentale.

Anche i ricordi vanno vissuti in maniera ultrasensibile, ma non pensateci troppo. Evitate di non perdere buone opportunità per essere felici nel presente. Uscite e non isolatevi.

Toro: è un bel periodo per l'amore con Venere, Mercurio, Saturno, Plutone e Giove favorevoli. Voi single ricevete presto delle opportunità speciali. Sono in arrivo infatti splendide notizie da una persona che non vedete da tempo. Le energie uraniane fluiscono alla grande, ma non risentitevi di alcuni pettegolezzi pronunciati dagli altri per invidia.

Gemelli: attingete a una maggiore fiducia, quella elargita da Sole in Acquario che brilla anche per voi. Potete dare una svolta preziosa all'amore, ma siate più speranzosi nell'attuare un cambiamento costruttivo per la sfera sentimentale. Luna dalla Bilancia tende a farvi filtrare le emozioni con la ragione.

Cancro: una sorta di pudore frena l'espressione di una sensualità regalata sia da Sole in Acquario che da Urano in Toro.

Solo all'apparenza freddi, questo vostro atteggiamento può essere scaturito da aspettative amorose tanto elevate che quasi mettono in dubbio le storie, provocando esitazione.

Leone: buona l'influenza di Luna dal domicilio astrologico della Bilancia che crea un buon equilibrio emotivo. Siate più sicuri delle decisioni che prendete e indagate sui sentimenti che provate per la persona amata, in modo più risoluto e chiaro.

Nettuno e Mercurio offuscano un po' le sensazioni rendendole sognanti e surreali, ma Marte richiama a un maggiore materialismo.

Vergine: bando alle delusioni nel giorno di San Valentino e lasciatevi indietro le esperienze sentimentali passate, soprattutto quelle che vi hanno fatto soffrire. Solo così ne uscite vincenti e più determinati a lottare per conquistare ciò che desiderate.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore tendete a vivere le emozioni selezionandole scrupolosamente e distaccandovi da un'immediatezza proposta da Marte in Sagittario. Luna nel segno influisce positivamente sugli affetti ma apparite un po' confusi nel dare una risposta certa ai sentimenti.

Sole in compenso è dalla vostra e cerca di scacciare via dubbi e timori.

Scorpione: Plutone, Saturno e Giove dal cielo del Capricorno cercano di avviare un cambiamento che viene un po' bloccato da Luna in Bilancia. Le emozioni sono troppo prepotenti e l'impulsività del momento può creare qualche problema futuro. Inutile però cercare di celare queste sensazioni nascoste, confidatevi con una persona fidata.

Sagittario: alcuni rallentamenti in amore possono manifestarsi a causa di Mercurio in quadratura che propone situazioni che vanno affrontate con calma e valutando bene i pro e i contro. Marte nel segno sprigiona la voglia di amare ed essere amati, ma pazientate perché le buone notizie sono in agguato.

Capricorno: Saturno in sinergia con gli astri nel segno e con Mercurio in Pesci, rende i pensieri più fantasiosi e fortunati. L'astro del cambiamento avvia un'evoluzione che parte dalla vostra interiorità e si applica nel quotidiano, arginando le polemiche e aprendovi a un chiarimento costruttivo.

Acquario: tenaci e carismatici, state rafforzando la vostra personalità traendo energia positiva da Sole nel segno e Luna in Bilancia. Questo patrimonio di sicurezza diventa l'arma vincente per ottenere successo in campo sentimentale. Venere in posizione favorevole spinge l'amore a toccare livelli mai raggiunti prima d'ora.

Pesci: i vostri modi garbati non passano di certo inosservati così come la sensibilità. Attenzione a non impegolarvi in relazioni extra che possono compromettere la felicità futura. Qualcuno da lontano vi pensa e ha bisogno del vostro aiuto.