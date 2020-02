L'Oroscopo di domani 15 febbraio 2020 mette in risalto solamente due segni giudicati 'super-fortunati' in questo primo giorno di weekend. In risalto tra i segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco è la splendida posizione al 'top del giorno' riservata al Cancro, al primo posto in classifica stelline di sabato. Il generoso segno di Acqua avrà dalla sua il positivo conforto di una meravigliosa Luna in Scorpione, speculare positiva grazie al trigono in atto con Nettuno in Pesci: largo quindi a sogni e speranze in campo sentimentale con ottime occasioni da sfruttare anche per i single.

Ad avere un ottimo inizio weekend anche i Gemelli, in questo frangente valutati in giornata a cinque stelle. Secondo l'oroscopo del giorno a trovare più di qualche difficoltà disseminata a spot nel percorso quotidiano saranno i nativi in Toro, Ariete e Vergine: il primo valutato in periodo 'sottotono' mentre i restanti due, alla pari, classificati in ultima posizione con solo due stelle.

Classifica stelline 15 febbraio

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo sabato. In bella vista come di consueto, la nostra scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento.

A dare lustro alla nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 15 febbraio 2020, il Cancro e i Gemelli: come annunciato in apertura valutati nell'oroscopo di domani su amore e lavoro, ai primi posti della scaletta quotidiana. Ansiosi di approfondire il discorso in merito a come potrebbe evolvere questa prima parte di weekend?

Bene, a seguire il resoconto condensato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Ariete, Vergine.

Oroscopo sabato 15 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Questa parte finale della corrente settimana, per molti di voi Ariete potrebbe presentarsi con le pessime carte dei periodi da 'ko'. Secondo quanto ricavato dalle effemeridi di vostra competenza pertanto, non si prevede una buona giornata: la vita quotidiana potrebbe essere punzecchiata da discussioni, malintesi, equivoci o fuori programma.

Usate empatia e dialogo costruttivo per sciogliere eventuali diatribe; mai la forza della prepotenza. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, specialmente in questa giornata, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto sentimentale che avete in mente da un po'. Inutile e controproducente litigare con la vostra metà. Se avete la sensazione che il partner non si dedichi completamente a voi come vorreste, parlatene con lui/lei, senza istigare continuamente al duro confronto, altrimenti potreste essere arrabbiati 'no stop'.

Single, potreste incontrare qualche piccolo ostacolo sostanzialmente in grado di impedire la realizzazione di bel un sogno d'amore. Forse la vita a due non fa per voi in questo momento, allora non c'è niente di meglio da fare che valorizzare e sfruttare l'attuale libertà: godetevela pure senza freni! Nel lavoro, le stelle non si presentano per nulla positive. In affari è consigliata la massima prudenza, onde evitate spese in eccesso specie se azzardate.

Toro: ★★★. Il prossimo sabato in calendario parlerà senz'altro con la voce rauca indicativa dei periodi 'sottotono'. Purtroppo per tanti di voi Toro in amore si alternano voglia di agire e stanchezza: avvertirete il peso della 'solita routine, in questo frangente aggravata principalmente ad alcuni impegni familiari.

Quest'ultimi vi costringeranno a limitare i momenti di relax con la persona amata, e questo potrebbe pesare più di un macigno. In coppia dunque, non mostrate svogliatezza o apatia nei confronti del partner, ok? Se vi sentite in questo stato è per colpa dell'astro notturno: avere la Luna dissonante (specularità negativa al 70%) non è certo di aiuto in questi casi. Intanto decidete di fare una sola cosa per volta e concentratevi su quella. Se non doveste riuscire, fate pure decidere l'eventuale programma della giornata alla persona a cui volete bene, in modo da evitare disaccordi o creare tensioni: siate tranquilli.

Single, per l'intera giornata potrete contare sui favori di un amico/a, il che agevolerà i rapporti sociali o eventuali approcci amorosi in via di consolidamento (se quest'ultimi dovessero esserci). In serata però, vi sentirete meno brillanti ed il desiderio di solitudine crescerà; quindi tenetene conto prima di prendere qualche impegno importante: rilassatevi con un bel massaggio, senz'altro aiuterà. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che vi sentirete oppressi dagli impegni e desidererete prendervi una pausa. Dovrete però pazientare o cercare di portare avanti il più possibile tutti i vostri doveri, senza lamentarvi.

Gemelli: ★★★★★. La giornata del 15 febbraio sarà decisamente incanalata verso una meritata positività. L'oroscopo giornaliero mette in primo piano il settore sentimentale, soprattutto se associato a ricordi oppure a belle esperienze condivise; attenti, potrebbe anche venir fuori un cruccio per qualche sottile rancore mai sopito del tutto. Si raccomanda caldamente di mantenere eventuali impegni presi, di ogni tipo e ad ogni livello. In amore intanto, l'oroscopo indica che potrebbe essere 'la giornata perfetta': la vostra. Diciamo che la sfera amorosa potrebbe apparire più romantica del solito e l’intesa con il partner molto più elevata di quanto possiate immaginare.

Sarete molto affascinanti e passionali e, con il vostro modo di fare, darete una spinta notevole ed in positivo alla vita di coppia: pronti a renderla movimentata e più interessante? Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato danno per scontato il fatto che vi sentirete felici e appagati. In tanti vi crogiolerete in un'onda di emozioni nella quale lasciarsi volentieri sommergere. Nel lavoro altresì, avete le carte in regola per promuovere la vostra immagine pubblica e le vostre migliori qualità. Con il minimo sforzo potreste ottenere successi personali di grande prestigio.

Astrologia del giorno 15 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Sabato giornata davvero efficace, facilmente sfruttabile in diverse situazioni. Secondo l'Astrologia di vostra competenza, soprattutto per quanto riguarda l'andazzo generale, fino a sera le stelle saranno totalmente dalla vostra parte. Dunque, approfittatene per mettere in pratica le vostre qualità migliori: ottimo potrebbe essere il riscontro, oltre che su tutti i fronti, principalmente nei rapporti interpersonali. Tenete in considerazione un desiderio particolare che avete nel cuore da un pezzo cercando in tutti i modi di soddisfarlo.

Per quanto concerne i sentimenti legati all'amore, l'oroscopo sulla giornata di domani prevede senza dubbio che potrebbe essere un periodo davvero gratificante per molti del segno. Son o in programma bellissimi momenti riguardanti gli affetti che più avete a cuore. La vita di coppia soprattutto si rivelerà romantica e molto intensa e il rapporto riprenderà quota iniziando a decollare dolcemente. Single, l'atteggiamento amichevole e solidale delle stelle sarà il vostro vero asso nella manica. Attorno a voi riunirete persone piene di entusiasmo e di buona volontà e con queste sarete affabili e seducenti in modo quasi indecente.

Se saprete sfruttare a dovere quel vostro fascino che vi contraddistingue, ebbene potreste ottenere soddisfazioni a livello sentimentale davvero eccellenti. Nel lavoro, il poter contare su una sensibilità speciale vi renderà capaci di capire le cernere certe situazioni prima che possano diventare irrecuperabili. Sarete un passo avanti a chiunque...

Leone: ★★★★. Partirà a rilento il vostro penultimo giorno dell'attuale settimana, intervallato da fasi alterne tra positività e negatività. Cercate di essere più riflessivi nelle questioni di vostra competenza meditando a lungo su ciò che andrete a fare; soprattutto, prendete le decisioni con calma.

In generale, l'oroscopo del giorno indica importanti novità in campo sentimentale, ma anche scelte decisive per alcuni nati del segno. Se siete in coppia sarete chiamati a mostrare maggiore romanticismo, cosa che comunque aiuterà a rafforzare il rapporto. Sarete pieni di un nuovo ottimismo ed incanalerete la vostra energia per migliorare la relazione di coppia. Single, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante. Non chiedete alle stelle emozioni galanti, perché non è questo il momento più indicato. Accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra vita quotidiana senza crearvi inutili problemi. Nel lavoro, non c'è e non ci sarà sicuramente nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere - se possibile - la giornata beatamente in panciolle. Sarà tempo di mettere a frutto quanto seminato in passato, prendendo in totale libertà una decisione molto importante.

Vergine: ★★. Giornata decisamente non conforme alle aspettative: si presume che questo sabato possa portare con sé il famigerato sigillo dei periodi da 'ko'. Forse qualcuno di voi potrebbe avere a che fare con malintesi o litigi: diciamo che con il partner quest'ultimi potrebbero essere all’ordine del giorno. In ogni caso potreste davvero faticare ad arrivare a sera: portate pazienza. L'oroscopo di domani 15 febbraio consiglia in questo caso in amore di stare sereni e pensare positivo. Senz'altro qualche spigolosità potrebbe complicare la giornata, soprattutto sul piano delle decisioni da prendere o su spese da mettere in agenda. Si tratterà comunque di piccoli battibecchi destinati a svanire rapidamente senza lasciare alcuna traccia, a patto di non fomentare inutili nervosismi o tensioni. Vietato quindi drammatizzare gli stati d'animo del momento, anche se in certi frangenti tutto sembrerà difficile. Tranquilli, passerà presto non temete. Single, fate un piccolo viaggio in buona compagnia appena potete, vedrete che tornerà il buonumore: avete bisogno di distrarvi per liberare la mente dagli assilli quotidiani. Nel lavoro, è necessario prendere decisioni ferme per un progetto futuro, quindi occorre riflettere: bisogna evitare pignolerie eccessive con colleghi o superiori in modo da non risultare insopportabili.

E' possibile continuare con le previsioni dei sei segni restanti, analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.