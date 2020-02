L'Oroscopo di sabato 15 febbraio accoglie l'entrata della Luna in Scorpione che rende i sentimenti più ricettivi al mistero. Molto affascinanti e magnetici, tutti i segni zodiacali d'Acqua sono investiti da questa istintività emotiva che avvia un'evoluzione interiore perché fa salire a galla le sensazioni nascoste fino a ora. L'astro d'argento, specchiandosi nelle acque torbide della casa astrologica del mistero, diventa indagatore nei confronti dell'inconscio.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno.

Un serbatoio di ricordi nell'oroscopo di sabato

Ariete: in amore, attenzione a non essere troppo impulsivi e a modulare le emozioni. La Luna dallo Scorpione rende tutto più profondo e misterioso, quindi vagliate bene la situazione sentimentale attraverso un'intuizione che mette in primo piano i vostri bisogni, piuttosto che le pretese del partner.

Toro: poco tolleranti a causa di un'opposizione lunare che si fa sentire e si rafforza unendo le sue energie dirompenti con Urano, siete molto rancorosi ma tendete a nascondere la rabbia nella vostra interiorità.

Le sensazioni entrano in conflitto tra loro e necessitano di una revisione generale e di tanta autoanalisi per ritrovare un equilibrio benefico.

Gemelli: un rinnovamento vitale viene impartito da Sole in aspetto favorevole dall'Acquario. Mercurio guarda un tantino imbronciato e chiude un po' le porte a una socievolezza che vi è consona. Ma non isolatevi, soprattutto voi single avete la possibilità di rinnovare le amicizie in modo promettente per l'amore.

Cancro: l'influenza del satellite notturno in Scorpione lambisce anche voi e punta un riflettore sull'emotività che diventa più misteriosa e introspettiva. A caccia di nuove intuizioni, potete utilizzare questo sesto senso che fa cogliere anche la più piccola sfumatura dell'animo altrui.

Leone: una Luna alquanto nervosa dal cielo astrologico dello Scorpione rende gli affetti un po' tesi e potrebbe capitare che accumuliate tensione nella vostra interiorità, non lasciando trasparire nulla.

Ma attenzione che questa energia accumulata può esplodere in un attimo insospettabile.

Vergine: alcune difficoltà minacciano una felicità tanto ambita ma attenzione perché il percorso è ancora lungo e faticoso. Non lasciatevi prendere da alcuni tristi ricordi, anzi fate tesoro di queste esperienze per evolvere con maggiore forza di volontà. In amore forse state commettendo un grosso errore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna influisce positivamente dalla casa astrologica settima e rigenera i sentimenti e le idee, quasi in modo karmico. A contatto con un serbatoio di ricordi, tutti da filtrare per raggiungere una nuova consapevolezza, l'astro d'argento ripulisce mente e anima dalle scorie depositate da troppo tempo nella vostra interiorità.

Scorpione: non esistono segreti per questa Luna nel segno che diventa molto introspettiva e profonda. Illuminando anche gli angoli più nascosti del cuore, va in cerca di novità per avviare un'evoluzione interiore benefica per l'amore. Un'istintività più emotiva non aspetta altro che di essere applicata nella sfera sentimentale con coraggio.

Sagittario: in amore, dovete prima superare alcune paure inconsce per rinascere più forti e seguire una scia lunare molto introspettiva e profonda, che scava nel vostro essere portando alla luce tutto ciò che disturba un'evoluzione personale. Giove, Saturno e Plutone vi assistono e garantiscono fortuna in tutti i campi vitali.

Capricorno: una certa empatia lunare sprigiona un modo di fare molto carismatico che colpisce nel segno. Le percezioni nei confronti dell'animo altrui diventano talmente sensibili che sfiorano quasi l'extra-sensoriale e l'atmosfera amorosa si colora di una nuova magia. Giove è benefico e facilita gli innamoramenti.

Acquario: attenzione a una Luna dissonante che sprigiona un magnetismo straripante difficile da contenere. In quadratura con Sole, il satellite notturno getta luci e ombre sulla sfera sentimentale ma non temete, è un transito passeggero.

Pesci: qualcuno vi sta pensando e ha bisogno di voi.

Adulati da persone che incantano per mestiere, state andando fuori strada in amore. Voi che siete in coppia seguite il consiglio di Mercurio che esorta a riflettere sul da farsi e a chiarire subito, prima che sia troppo tardi. I Pesci single hanno ampie possibilità di fare incontri interessanti.