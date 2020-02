L'Oroscopo giornaliero in riferimento alla giornata di lunedì 17 febbraio rivela delle novità per i Pesci mentre per i segni zodiacali dell'Ariete e dei Gemelli arriverà una giornata non molto promettente, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Giornata armoniosa per il Leone. Il Cancro necessiterà di un recupero. Vediamo quali saranno le previsioni astrali dei dodici segni zodiacali per la giornata di domani, lunedì 17 febbraio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Cancro

Ariete: lunedì giornata poco promettente per quanto riguarda le coppie.

Difficoltà e ostacoli potrebbero presentarsi ad inizio settimana. Si tratta di impedimenti che potrebbero riguardare la realizzazione di progetti importanti. Un consiglio è quello di mantenere un atteggiamento ottimista e imparare a trovare soluzioni diverse.

Toro: dovrete fare attenzione ad alcuni inganni e ai piccoli trabocchetti da parte di qualcuno che potrebbe volere il vostro fallimento. Lunedì potrebbero presentarsi delle incertezze e delle perplessità che porteranno un rallentamento all'andamento della vostra giornata.

Gemelli: avete qualche rimorso o qualche senso di colpa legato a qualcosa del vostro passato. Avete bisogno di rimediare a qualche torto con il vostro partner o con qualcuno a cui siete legati particolarmente. Lunedì sarà una giornata di spiacevoli conversazioni.

Cancro: avete la necessità di riattivare la vostra forma fisica che ultimamente non è proprio al top. Lunedì potete iniziare a considerare l'idea di cominciare a cambiare le vostre abitudini e di incrementare l'esercizio fisico in modo tale da avere un recupero fisico e un maggiore benessere.

Previsioni zodiacali per lunedì 17 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: inizio della settimana armonioso per il Leone. La Luna vi accompagnerà nelle vostre attività quotidiane, avrete modo di essere sorprendenti e di dare il massimo di voi stessi, ovviamente questo dipenderà anche dal vostro impegno e dalla vostra voglia di iniziativa.

Vergine: state eccessivamente trascurando un vostro familiare o qualcuno per voi importante.

La lontananza non giova sul vostro rapporto e facilmente cadete in argomenti poco gradevoli. Lunedì sarà una giornata spenta ma nel pomeriggio avrete qualche miglioramento per quanto riguarda il vostro umore.

Bilancia: necessitate di maggiore comprensione e di avere più fiducia nel vostro rapporto, con il tempo la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di gestire tutte le difficoltà che si presenteranno. La giornata di lunedì si prospetta abbastanza radiosa ma dovrete comunque rimanere in allerta dai probabili litigi.

Scorpione: non avete alcun entusiasmo nell'iniziare questa nuova settimana.

Il lunedì risulterà abbastanza traumatico, tuttavia essere ottimisti e cercare di vedere il lato positivo delle situazioni potrebbe essere un modo per affrontare meglio la giornata.

Previsioni astrologiche di lunedì 17 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: secondo l'oroscopo, avrete un lunedì poco incoraggiante. Spesso non riuscite ad accettare le critiche ma allo stesso tempo siete dei bravi critici, pronti a giudicare negativamente qualsiasi cosa che contraddice la vostra opinione. Lunedì sarà una giornata lunga e piena di dibattiti.

Capricorno: riuscite ad essere, a volte, degli ottimi ascoltatori ciò nonostante avete bisogno di qualcuno che sappia altrettanto ascoltarvi.

Avete l'esigenza di conoscere qualcuno di interessante che capisca anche i vostri punti di vista. Lunedì sarà una giornata promettente.

Acquario: avete bisogno di fare nuovi viaggi e nuove esplorazioni. La vostra solita routine vi sta distruggendo e privando di ogni entusiasmo. Volete vivere esperienze nuove ed emozionanti. Sfortunatamente il lunedì sarà un'altra giornata monotona, sarà importante mantenere comunque un umore alto.

Pesci: il vostro carattere loquace risulta, in qualche circostanza, poco apprezzato da parte di qualcuno che rientra nella cerchia delle vostre amicizie. Tuttavia, in alcuni casi, risulta, invece, essere il vostro punto di forza e a molti non dispiace questa vostra caratteristica.

Secondo l'oroscopo, previste delle novità per la giornata di lunedì.