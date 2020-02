La posizione fortunata di Sole in Acquario ravviva l'Oroscopo di martedì 18 febbraio rendendo gli affetti più caldi e il modo di fare più affabile e generoso. Di questa carica positiva vengono investiti anche l'Ariete, Gemelli, Bilancia e Sagittario che accoglie anche una Luna molto idealista nel segno. Di seguito le previsioni astrologiche che studiano i transiti favorevoli atti a individuare nuove prospettive fortunate in campo lavorativo.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: l'amore prende il volo con Venere nel segno che rende più entusiastici e positivi nei confronti delle nuove opportunità sentimentali.

Vi approcciate all'affettività in modo più determinante poiché riscaldati da Sole che attraverso l'amore gratifica il vostro io. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: è il momento giusto per aprirvi a un chiarimento che sblocca una situazione amorosa tenuta in sospeso da troppo tempo. Cercate di contenere quindi l'impetuosità delle sensazioni sprigionate da Urano nel segno e attingete a una pazienza che risulta costruttiva non solo per l'amore ma anche per il settore professionale.

Gemelli: finalmente splende il sereno dopo la tempesta e il lavoro prende quota, proponendo intriganti novità tutte da prendere al volo per ottenere successo.

In amore, non tergiversate oltre e prendete una decisione risolutiva senza pensare tanto a qualcuno che ne risulta dispiaciuto. Vengono prima i vostri bisogni.

Cancro: cercate di non vivere l'amore in modo troppo impulsivo e irragionevole. Rischiate di ricevere forti sberloni emotivi. Saturno, Marte, Plutone e Giove remano contro offuscando la sfera amorosa di un alone cupo e irrazionale. Fate mente locale dunque e cercate una nuova concentrazione anche sul lavoro.

Leone: buono il trigono di Venere e Luna che fa dare il meglio di voi in amore. I rapporti sentimentali diventano più morbidi e si va a creare una buona base di partenza per costruire le storie in maniera positiva. Bilanciate al meglio sensibilità e amore, sincronizzando l'affettività con l'imprevedibilità di Urano posizionato in Toro. Occhio alla pigrizia sul lavoro.

Vergine: se Luna in quadratura rende anche il lavoro molto noioso, voi adeguatevi e non cercate a tutti i costi di accelerare i tempi del destino.

Attendete con pazienza e non intestarditevi in amore. Sono in arrivo delle notizie inattese che possono stabilizzare il futuro, arginando gli alti e bassi vissuti fino a ora.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: la quadratura che si va a formare con gli astri presenti in Capricorno e Luna in Ariete non è delle migliori e lambisce anche voi. Le sensazioni amorose diventano più tese e forse siete alla ricerca di troppe conferme che stentano ad arrivare. Cercate di lasciarvi alle spalle le sensazioni passate e ritrovate un nuovo equilibrio, arginando un'ostinazione irragionevole che crea nervosismi anche sul lavoro.

Scorpione: la vicinanza di Luna si fa sentire e promette nuovi incontri in amore. Ampliate la mente a nuovi orizzonti sentimentali, c'è un mondo avventuroso e fantasioso tutto da scoprire. Sul lavoro fate la scelta giusta, quella che può essere decisiva per il futuro.

Sagittario: Luna ancora presente nel segno sprigiona un atteggiamento avventuroso, inquieto e curioso nei confronti della vita. Sinceri e molto comunicativi sul lavoro, in amore cercate di soddisfare anche i bisogni della persona amata, senza seguire esclusivamente la voglia di ottenere sempre di più dalla vita.

Capricorno: il dinamismo conferito da Marte nel segno non ha uguali.

Più affascinanti, affermate le vostre idee in amore con maggiore entusiasmo e convinzione. Saturno nel segno fa raggiungere la meta amorosa prefissata. Attenzione a non pretendere a tutti i costi di non essere contraddetti sul lavoro.

Acquario: gli astri promettono bene per voi alla ricerca di un lavoro o di una promozione. Mercurio preannuncia intriganti novità anche in campo amoroso e in sinergia con Nettuno, rende le sensazioni a due davvero profonde e speciali. Affabili e molto generosi, voi single non passate di certo inosservati con Sole nel segno.

Pesci: Mercurio e Nettuno sono in quadratura con Luna e sprigionano un atteggiamento altalenante nei confronti dell'amore.

Cercate di riequilibrare bene i pensieri con le emozioni poiché sono in arrivo belle notizie sia per voi single che per le coppie. In ambito lavorativo sono in arrivo belle soddisfazioni ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.