L'Oroscopo di domani, martedì 18 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. A metà mattina la Luna lascerà il Sagittario per transitare in Capricorno e, quando l'astro luminoso soggiorna in quest'ultimo segno zodiacale, può succedere di tutto e di più. In questa fase delicata, le cose potrebbero farsi un po' traballanti. In linea di massima non risulteranno favoriti i viaggi e i dialoghi, anzi sarà meglio rinviare ogni discorso ad un altro momento della settimana. Di positivo ci sarà la voglia di prendersi cura di se stessi, di riflettere e di accettare eventuali errori commessi.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 18 febbraio

Cancro - 12° posto - L’Oroscopo del 18 febbraio dice che purtroppo ci sarà da affrontare una questione spinosa che rischierà di protrarsi per le lunghe. La Luna sarà in segno opposto per cui aspettatevi di tutto. Le articolazioni saranno messe a dura prova, specie per coloro che hanno superato i 50 d'età. Stare troppo tempo seduti è controproducente, per cui cercate di muovervi almeno ogni mezz'ora.

Siete un bel segno, pieno di empatia, sensibilità e di vita. Fate le cose con amore e date l'anima per le persone care. Cercate di non partire in quarta ma fermatevi ad osservare e riflettere. Lasciate fare al destino per una volta. Saranno 24 ore da prendere con le pinze, ma presto uscirete dalla tempesta. In amore l'affinità sarà maggiore in questa settimana. Con il partner viaggerete sullo stesso binario e la passione non mancherà.

I cuori solitari spesso ripensano ad una vecchia storia finita in malo modo, ma quello che è stato è stato.

Scorpione - 11° in classifica - Nelle prossime 24 ore il vostro corpo potrebbe dare dei problemi, dunque riguardatevi. In genere basta una piccola discussione per farvi infiammare per ore e ore. Siete soliti analizzare ogni dettaglio o parola detta dagli altri. Non amate le imposizioni, ma al contempo siete un segno dolce e sensibile.

Se da tempo c'è un problema da risolvere, dovrete pazientare perché la soluzione è in dirittura d'arrivo. Al momento non chiedete altro che un briciolo di serenità. Siete troppo stressati e stanchi, forse perché fate tutto voi sia in casa che fuori. Staccate la spina dalle situazioni snervanti e pensate a rimettervi in sesto, ve lo meritate. Lo stress eccessivo fa male al fisico non a caso spesso soffrite di mal di testa o di problemi alla pressione.

Ariete - 10° posto - Questa sarà una giornata particolare in cui potrebbero nascere delle insidie o delle perplessità. Quando la Luna è in Capricorno, la cosa migliore da fare è guardarsi alle spalle.

Sarete indaffarati tra casa, lavoro e famiglia, per questo arriverete a sera estenuati. In questo periodo state facendo un'enorme fatica a tirare avanti. In genere, a fine giornata desiderate solamente vedere la tv o andare a dormire. Non siate dei semplici spettatori e cercate di essere più attivi. La vita è abbastanza breve per trascorrerla a provare rancore o sentimenti pessimisti. Dunque, non limitatevi ad osservare gli altri, ma cercate di costruire la vostra esistenza facendo esperienze in prima persona. Viaggiate, curiosate e ponetevi costantemente dei nuovi obiettivi (anche piccoli). Per i single sono in dirittura d'arrivo delle novità.

Sagittario - 9° in classifica - Martedì da non sottovalutare poiché potrebbe portare bene alle questioni di famiglia e di lavoro/studio. Se state vivendo una nuova storia d'amore, fate meno viaggi mentali e godetevi le emozioni. Abituatevi a vivere nel presente e tenete a bada la nostalgia ed eventuali rimpianti. Occhio all'economia, forse c'è un conto che non vi torna o forse dovete pagare delle bollette/mutui improrogabili. Negli ultimi tempi avuto troppe spese da sostenere e questo vi inquieta un po'. Qualcuno, entro breve, dovrà sborsare dei soldi per la casa o per l'auto. Tuttavia, in primavera sarà possibile sistemare le finanze.

Di tanto in tanto vi sentite pervadere da un brutto senso di pessimismo e di disfatta. Per fortuna siete un segno forte che sa reagire e risalire la china.

Acquario - 8° posto - Non lasciate che la paura prenda il sopravvento, cercate di essere razionali e di prendere una decisione ferma. I più giovani sognano di andare a vivere per conto proprio perché avvertono la necessità di camminare con le proprie gambe. Il ché è positivo, ma non bisognerà improvvisare. Avere un piano preciso ammortizzerà gli imprevisti. Attenzione alla rabbia repressa, rischierete di prendervela con una persona cara che non c'entra nulla.

Nel lavora qualcuno si sente stremato e poco apprezzato, durante la primavera avrete modo di valutare delle nuove strade e le vostre entrate aumenteranno. Evitate di fare chiodo scaccia chiodo e tenetevi distanti dai ritorni di fiamma. Imparate a voltare pagina e regalatevi delle nuove opportunità.

Vergine - 7° in classifica - Questa sarà una giornata transitoria e al contempo sbarazzina grazie all'influenza astrale di cui godrete. Sarà possibile tentare un azzardo, potrete fare delle richieste particolari. Vi sentirete maliziosi e pieni di iniziativa. Anche a lavoro otterrete consensi e simpatie, tuttavia guardatevi bene da certi colleghi che si spacciano per amici.

Di tanto in tanto tendete a farvi divorare dall'ansia e siete costantemente preoccupati. Ebbene, durante la settimana finirete per farvi assillare da alcuni dubbi introspettivi. Non covate tutto dentro ma imparate ad aprirvi e a confidarvi con una persona fidata. Le parole sono un'arma molto efficace e alleggeriscono all'istante il peso interiore. Un cambiamento importante si realizzerà entro la prossima estate, per cui siate pazienti e perseverate nelle cose.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani presenta delle previsioni interessanti. Forza mentale in netto rialzo, questo vi spianerà la strada verso il successo.

L'amore sta vivendo un periodo sereno anche se qualcuno potrebbe avere delle difficoltà. I panni sporchi si lavano in famiglia. In genere avete le mani bucate, tendete a spendere senza preoccupazioni. Siete anche dei veri perfezionisti. Se state vivendo una situazione particolarmente opprimente, fuggite a gambe levate. Dietro ad un problema c'è sempre una soluzione. Nell'ambiente scolastico o lavorativo c'è una persona che vi attrae, seguite il cuore. Occhio allo stomaco, qualche volta avete dei problemi di digestione.

Leone - 5° in classifica - L'atmosfera astrale di questa giornata sarà un vero toccasana per la vostra salute sia mentale che fisica.

Ultimamente siete stati messi a dura prova e avete avuto un bel po' di gatte da pelare. Cercate di non mettere troppa carne a cuocere, altrimenti rischierete di accrescere il vostro livello di stress. Chi va piano va sano e va lontano, per cui non mettetevi fretta, il vostro è un segno che ha bisogno di tempo. Dunque, gustatevi il viaggio che conduce alla meta perché esso costituirà un'esperienza indimenticabile. Forse dovrete occuparvi di una faccenda economica e chiudere dei conti rimasti in sospeso. Possibili ritardi, chi fa il pendolare rischierà di perdere del tempo prezioso. Preservate il vostro benessere fisico mantenendo il corpo ben idratato e muovendovi il più possibile.

Toro - 4° posto - Sarà un martedì di netto recupero, specialmente se i giorni precedenti sono stati pesanti e confusionari. Chi lavora o studia sta affrontando un periodo out che si ripercuote anche all'interno della vita personale. Attorno a voi aleggia il caos, avete necessità di fare una bella vacanza in un posticino esotico. Bene l'amore anche se qualcuno deve fare i conti con dei dubbi interiori o la gelosia che, presto o tardi, potrebbe sciupare un rapporto. Siete un segno pieno di inventiva, avete creatività da vendere, ma avete bisogno di una bella spinta. Spesso vi promettete di cominciare una determinata cosa ma poi la rinviate accampando delle scuse improbabili.

Questa giornata sarà favorevole alle soluzioni, non procrastinate ad oltranza.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche risultano importanti sia per le coppie e sia per coloro che lavorano in autonomia. Non è facile essere un libero professionista o un commerciante di questi tempi, tuttavia ce la state mettendo tutta. Entro il weekend qualcosa si muoverà. Cercate di essere meno fissati. Qualcuno sarà in attesa di un risultato altri invece si prepareranno a sostenere una dura prova. Concedetevi il permesso di sbagliare. Dietro ad un fallimento si cela la via della perfezione. Roma non è stata costruita in un giorno, quindi datevi del tempo. Non pensate al giudizio altrui: non state vivendo per loro ma per voi stessi. Questa giornata sarà perfetta per tirare fuori il vostro bel caratterino e per far vedere di che pasta siete fatti.

Gemelli - 2° posto - Questa sarà una giornata valida e sorridente. Tornerà la voglia di mettersi in gioco, soprattutto in amore. Siete un segno amante della vita mondana e del pettegolezzo, amate chiacchierare e non riuscite mai a stare fermi. Sprizzate simpatia da tutti i pori per questo siete circondati da molti amici. L'inverno vi ha messo a dura prova limitando le vostre azioni, ma presto arriverà la primavera e potrete sbocciare come una rosa. In famiglia il clima risulterà sereno, per cui questa sarà una valida giornata per affrontare dei discorsi di un certo spessore. Se state attraversando un difficile momento, concedetevi del tempo per piangere e per sfogare tutte le frustrazioni interiori. Una crisi lavorativa sarà in via di risoluzione, finalmente!

Capricorno - 1° in classifica - La Luna nel segno promette delle liete novità. Finalmente, dopo un periodo di alti e bassi, avrete modo di risalire la china. Spingetevi oltre i vostri limiti, solo così potrete sconfiggere la noia e riscoprirvi più vivi che mai. Provate nuovi cibi, rinnovate il guardaroba, cambiare la disposizione mobiliare, tagliate i capelli, insomma avventuratevi nelle novità. Chi è in coppia avrà modo di rispolverare la passione e di discutere di nuovi progetti. Occhio alle infiammazioni cutanee specie se la vostra pelle è costantemente sottoposta alle intemperie esterne. Sarà possibile beneficiare della fortuna. Nel prossimo mese, coloro che stanno attraversando un brutto periodo, avranno la possibilità di intravedere la luce in fondo al tunnel.