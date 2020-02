L'Oroscopo di domani 20 febbraio 2020 è pronto fin da subito a rendere di pubblico dominio le previsioni zodiacali. In scena come da titolo le analisi sul quarto giorno della settimana attuale. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana, in questa sede la prima tranche dello zodiaco, quella per capirci inglobante i primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine tutti messi sotto puntiglioso controllo nei settori relativi all'amore e al lavoro.

A proposito di transiti intanto, in arrivo un evento molto importante che certamente non mancherà di far felici i diretti interessati.

Si tratta del cambio di settore della Luna, in spostamento a tarda sera dal Capricorno verso l'Acquario. Premesso ciò, passiamo pure ad anticipare quali saranno i segni più fortunati del periodo, preventivati per il prossimo giovedì. In breve, a poter contare sul positivo appoggio delle stelle, logicamente selezionati tra i sei appena citati, saranno in tutto tre segni. In primo piano, supportato da astri altamente benefici l'Ariete, il Leone e la Vergine, tutti valutati in giornata a cinque stelle.

Al contrario invece, secondo l'oroscopo del giorno 20 febbraio, il periodo potrebbe evolvere in negativo per gli amici del Cancro e del Toro, rispettivamente classificati in frangente 'sottotono' e da 'ko'.

Classifica stelline del 20 febbraio

In base alla carta astrologica interessante il quarto giorno della corrente settimana, a risultare positivi saranno ben quattro segni su sei analizzati. Curiosi di scoprire quale posizione occuperà il vostro simbolo astrale?

In questo caso, è disponibile per dare risposte la nuova classifica stelline quotidiana, in questo momento generata dall'oroscopo del 20 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. In apertura abbiamo già sottolineato quali saranno i segni fortunati e non del periodo, adesso non rimane altro da fare se non quello di passare direttamente ad analizzare la scaletta preposta a tale scopo.

A seguire pertanto il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 20 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'arrivo del nuovo giovedì per voi Ariete, già da queste primissime previsioni si annuncia come tutto un programma (logicamente positivo!). Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, i nati del segno troveranno nel partner un valido aiuto. Anche se avete avuto qualche divergenza, in questa giornata la potrete sicuramente risolverete con molta facilità, rendendo il rapporto tranquillo.

Single, il sereno tornerà a bussare al vostro cuore, perché la speculare positività restituita da Marte in Capricorno (in sestile al Sole e in trigono a Urano) porterà a voi ottime notizie. Vi aspetta senz'altro una giornata all'insegna del romanticismo. Troverete così, la forza che servirà per dire di no a qualcuno non troppo gradito ed aprire invece il cuore a chi vi interessa veramente. Nel lavoro infine, sarete dotati di un infallibile sesto senso, che in alcuni momenti suonerà come un campanellino per avvertirvi di situazioni del tutto particolari. Sarà una grande fortuna, perciò non ignorate l'avvertimento; vi potrebbe tornare utile specialmente nelle trattative e nelle operazioni più impegnative.

Toro: ★★. Questo prossimo giovedì di metà settimana sarà stressante per voi Toro, si o no? Inutile mentire, il nostro attuale quadro astrale non promette nulla di buono per voi nativi. Il pur ottimo trigono verso Marte non sarà sufficiente a debellare le infauste turbolenze astrali in arrivo da Giove (per voi speculare negativo al 80%) in quadratura a Venere, per giunta tutti e due contrari al vostro segno per un buon 75%. In amore quindi, non tutto girerà per il verso giusto a causa di quanto appena esposto: se vogliamo dirla tutta, in parte sarà anche colpa del vostro temperamento, particolarmente portato alla suscettibilità e alla troppa puntigliosità.

Evitate di entrare in competizione con il partner e non cedete alla tentazione di dimostrargli quanto siete bravi, ma cercate di andarci d'accordo evitando inutili polemiche e rispettando soprattutto le sue idee. Single, smettetela di prendere la vita come una croce, perché molte volte siete proprio voi stessi a rovinarla. Dite pure grazie al vostro innato pessimismo e alla vostra idea di negatività perenne. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete sempre molto indaffarati. Pertanto cercate di stare attenti perché questo continuo attivismo potrebbe affaticarvi più del dovuto e distogliervi dalle cose importanti della vita.

Fermatevi, ogni tanto e metteteci un filo di prudenza negli affari, che vi eviterà passi falsi e delusioni.

Gemelli: ★★★★. Di normale tendenza l'oroscopo di questo giovedì, da vivere in armonia con se stessi purché senza strafare o fare cose non espressamente richieste dal momento. Potreste andare incontro a momenti anche buoni, soprattutto dal punto di vista interpersonale. Privilegiati dalle stelle chi è in cerca di qualcosa di nuovo: una notizia interessante già si sta muovendo dall'orizzonte verso di voi allo scopo di favorire lo sblocco di una situazione che avete molto a cuore. In amore, sarà un periodo sereno: i pianeti sembrano essere discretamente positivi con Luna e Marte sufficientemente di parte (specularità positiva al 45%): sarete sospinti ad impegnarvi al massimo per non deludere il partner su alcune questioni importanti.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì invitano a provare con cautela manovre d'avvicinamento verso chi sapete: facendo leva sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta, riuscirete sicuramente a conquistare chi vorreste far vostro per sempre. Nel lavoro, la giornata abbastanza amica vi aiuterà a non preoccupatevi troppo per gli ostacoli che potranno mettersi sul vostro cammino. Perché con la vostra consueta abilità ed intelligenza riuscirete sicuramente a superarli ed essere vincenti.

Astrologia del giorno 20 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Si presume con una certa sicurezza che il prossimo giovedì possa essere interessato da un diffuso 'sottotono' difficile da controbattere.

A rendere poco reattiva la giornata sarà probabilmente Plutone (speculare negativo al 70%), per l'occasione reso poco collaborativo per via della quadratura in corso verso Venere in Ariete. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani, per ciò che concerne l'amore, invita ad un atteggiamento pacato. A dare problemi lo stress generato dall'umore, quest'ultimo non sarà certamente dei migliori. In generale molti nativi potrebbero essere decisamente troppo pretenziosi o litigiosi con tutti, partner compreso, e questo non agevolerà di certo i rapporti con chi amate. Converrà quindi agire con prudenza, prestare attenzione a quello che direte e mostrarvi più tolleranti.

Single, è da un po' che non riuscite a concentrarvi sull'amore, perché la vostra vita è fatta di lavoro, lavoro e ancora lavoro. Forse sarà arrivato il momento di giusto per iniziare a farlo, quindi preparatevi e guardatevi attorno, ok? Nel lavoro, non sarà un giorno da dilettanti questo, perché i disegni astrali odierni vi offriranno notevolissime opportunità. Però soltanto chi sarà capace di pilotare bene la propria 'barca' riuscirà a sfruttare fino in fondo il periodo. Dunque, non perdete la necessaria concentrazione e seguite i suggerimenti delle stelle.

Leone: ★★★★★. Il giovedì in arrivo prossimamente metterà a disposizione di molti Leone splendidi momenti da sfruttare in amore o nelle cose di lavoro.

Il vostro punto di riferimento sarà dato dallo splendido trigono in atto tra Marte e Urano (entrambi speculari positivi al 85%), baluardo invalicabile da negatività dirette verso il vostro segno. In amore dunque ottime prospettive: l'oroscopo prevede belle sorprese in attesa di essere svelate, soprattutto se siete stabilmente e felicemente in coppia. L'atmosfera astrale sarà gioiosa e vi incoraggerà ad esprimere i sentimenti ed a dimenticare eventuali rancori e dubbi. Single, la fortuna vi apparirà in un modo più insolito se state cercando la vostra anima gemella: potreste avere un incontro importante che vi costringerà ad uscire alla scoperta ed aprire finalmente il vostro cuore all'amore.

Nel lavoro, ancora una volta la carriera sarà in primo piano e potrebbe riservare novità molto interessanti. Proseguite dritti sulla vostra strada, anche se pioveranno alcune critiche, perché la fortuna vi aiuterà e qualsiasi iniziativa sarà protetta anche dal favore dei pianeti.

Vergine: ★★★★★. Il vostro desiderio è quello di avere in questo giovedì soddisfazioni e buone nuove da raccogliere a piene mani, giusto? Ebbene, potreste finalmente averci azzeccato in pieno! Splendido il sestile tra Sole e Urano, con l'appoggio sempre gradito di una meravigliosa Luna in Capricorno (in attesa di passare a fine sera nel campo dell'Acquario). L'oroscopo di domani 20 febbraio pertanto, appurato l'ottimo quadro astrologico restituito dalle effemeridi del periodo, consiglia in amore di darvi sotto in qualsiasi situazione, certi di riuscire a concludere positivamente ogni cosa. Gli astri vi sosterranno, portando a voi belle armonie nella vita di coppia o nel caso foste ancora single. Avrete idee originali per ravvivare il rapporto e sperimenterete nuovi modi di amare con il vostro partner: stupire vi renderà unici agli occhi di chi amate. Single, avete bisogno di ottenere più informazioni prima di prendere una decisione che potrebbe coinvolgervi definitamente. Approfittate quindi delle ottime influenze planetarie che esaltano il vostro morale: vi dirigeranno nella giusta direzione. Nel lavoro, per chiudere, nuove ed importanti occasioni in arrivo daranno svolta alla vostra vita professionale. Il periodo offrirà importanti collaborazioni: potrebbero arrivare delle novità liete che vi renderanno più positivi e disponibili verso tutti.

