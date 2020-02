L'Oroscopo di domani 21 febbraio 2020 è pronto a sviscerare le intenzioni degli astri di questo nuovo venerdì. In questa sede, saranno esclusivamente i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In particolare ad avere una splendida giornata saranno coloro nativi del Toro, giudicati super-fortunati grazie a Marte e Sole, in questo caso rispettivamente in trigono ed in sestile a Urano, pianeta presente nel comparto dello stesso Toro. Alla grande il periodo anche per gli amici Gemelli e Cancro, classificati a cinque stelle nel periodo, a differenza dei nati in Ariete e Leone valutati a quattro stelle.

Periodo non troppo eclatante, ma nemmeno impossibile da superare, secondo l'oroscopo del giorno 21 febbraio, per coloro appartenenti al segno della Vergine, in questo frangente sottoposti alla stressante legge dei periodi 'sottotono'.

Classifica stelline 21 febbraio

Questo venerdì di fine settimana vedrà vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro, solo tre segni. Come annunciato altresì in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco.

In primo piano quindi nella nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 21 febbraio 2020, come anticipato, Toro, Gemelli e Cancro. Ansiosi di togliere definitivamente il velo dalla scaletta con le stelle quotidiane? Bene, senza dilungarci ulteriormente passiamo pure direttamente al resoconto dettagliato, come sempre restituito dall'oroscopo segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine.

★★: nessuno

Oroscopo venerdì 21 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

In arrivo un venerdì 21 febbraio abbastanza alla mano per voi dell'Ariete, con una certa propensione per le questioni interessanti affettività e amicizie. A combattere al vostro fianco sarà in parte la Luna in sestile alla vostra Venere: peccato che la stessa, nel contempo, risulti sotto dura quadratura da Giove in Capricorno. Effettivamente avrete a che fare con una giornata teoricamente buona, diciamo pure passabile.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, i dubbi svaniranno nel nulla e le conferme che cercavate arriveranno, anche perché da adesso avrete una chiara visione di ciò che prima era confuso. Le scelte da fare diventeranno più facili e la vita insieme a chi amate sarà più felice. Single, sarà certamente una giornata emozionante, forse un po' dispendiosa, ma ricca sicuramente di nuove conoscenze e di conquiste, l'ideale per sentirvi magnificamente bene. Non abbiate però fretta di prendere l'iniziativa se i sentimenti dovessero essere incerti: aspettate qualche preciso segnale d'incoraggiamento e poi buttatevi...

Nel lavoro, sarete pronti a dare del vostro meglio per realizzare gli obiettivi prefissati. Di certo il periodo vi regalerà sicuramente delle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Toro: 'top del giorno'. Periodo sicuramente più che positivo, sia per le coppie che per i single, con stelle certamente ben disposte anche per quanto riguarda il rapporto lavorativo. A dare una marcia in più alla vostra giornata Sole e Marte, ben felici di regalare tanto amore da parte delle persone che amate. In amore, l'atmosfera sarà più che piacevole e vi sentirete maggiormente in grado di godervi pienamente la vita.

Se seguirete il vostro entusiasmo, troverete più facile concentrare la vostra energia nel perseguimento dei vostri obiettivi di coppia. Single, l’amore andrà a gonfie vele, con Astri pienamente dalla vostra parte tutto andrà a meraviglia. Ci potrebbero essere degli incontri speciali supportati da emozioni importanti. Potrete così vivere una giornata serena grazie anche anche alla vostra buona intenzione di essere un po' più elastici. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà un'ottima giornata, specialmente se in ballo c'è un progetto importante da portare avanti: garantiti buoni risultati.

Avrete altresì delle nuove idee, sarete creativi e finalmente non avrete paura di esporre i vostri progetti.

Gemelli: ★★★★★. Sicuramente molto allettante e di buon auspicio il prossimo venerdì, percorso obbligato in questa parte della settimana proprio a ridosso della partenza del nuovo weekend. La giornata in arrivo sarà regolata dai buoni flussi generati da Marte, Giove e Plutone, per l'occasione in posizione speculare positiva al 88%. Dunque, un ottimo periodo con partenza alla grande già dal primo mattino. In amore, i sentimenti andranno meglio grazie al terzetto astrale appena citato, davvero positivo per il vostro segno.

Le coppie che hanno già vissuto una crisi avranno adesso la possibilità di riappacificarsi e magari trascorrere dei momenti sereni insieme alla persona della propria vita. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che questa giornata vi sorriderà invitandovi soprattutto a rilassarvi. Magari potete organizzare una cenetta o un aperitivo con amici, oppure andare da qualche parte dove si respira per davvero allegria e voglia di vita. Qualunque fosse la scelta, saranno tutte occasioni per stare bene e godere della compagnia altrui. Magari una simpatia potrà nascere all'improvviso regalando forti emozioni.

Nel lavoro, grazie alla vostra rinnovata fiducia in voi stessi potrete contare su una marcia in più. Se dovete puntare su un progetto, è il momento giusto per farlo.

Astrologia del giorno 21 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata di venerdì bella, addirittura potrebbe essere 'speciale' per coloro con progetti in corso o in fase di completamento. Grazie ad un ottimo sestile in corso tra Venere e Luna, quest'ultima per voi speculare positiva al 90%, per tanti di voi il periodo non avrà punti oscuri. Potrebbe iniziare una fase della vostra vita pregna di sorprese o importanti novità.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore invita ad avere massima fiducia negli astri del periodo. In molti casi sarete disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva; una vera oasi di pace per voi e il vostro partner. Con poco sforzo renderete l'intesa affettiva perfetta da ogni punto di vista. Single, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potrete conquistare qualsiasi persona aveste da tempo messa nel mirino dell'amore. Non aspettate ancora, ma buttatevi senza perdere tempo. Nel lavoro infine, sarà una giornata rampante nel vero senso della parola e, di questo potete ringraziare l'Astrologia del periodo, effettivamente la vostra migliore amica per quanto riguarda positività e fortuna.

Avrete altresì anche un po' più di comunicazione, questo vi aiuterà a risultare vincenti nel vostro settore.

Leone: ★★★★. Un discreto venerdì si preannuncia in arrivo per molti di voi Leone. La giornata è prevista sotto i buoni auspici del Sole in Pesci, a voi speculare positivo al 90%, in questa parte della settimana interessato da due ottimi sestili diretti verso Urano e Marte. In prospettiva, potrebbero esserci positivi risvolti riguardo quella situazione che avete a cuore. In amore, secondo l'oroscopo saranno sicuramente in arrivo dei positivi cambiamenti da mettere in conto nelle relazioni affettive o direttamente verso il vostro partner.

La vostra vita sentimentale sarà, volente o nolente, in primo piano: avrete l'opportunità di migliorare tante cose positivamente, anche se in alcune coppie il lavoro da fare è ancora tantissimo. Single, arriveranno sicuramente delle novità interessanti entro venerdì o massimo domenica. Approfittate dei discreti flussi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, magari per una volta utilizzando quel pizzico di coraggio e un po' d'astuzia nell'arte della conquista. Nel lavoro invece, avrete bisogno di energia in più per raggiungere i vostri obiettivi. Pertanto cercate di concentrare le vostre forze verso quei traguardi maggiormente desiderati, per poi agire senza timore.

Vergine: ★★★. Giornata vista dall'oroscopo del periodo come abbastanza stancante, quindi preventivata in gran parte con il sigillo dell'antipatico 'sottotono'. Perché tale inaspettata previsione? Ecco esaudita la più che legittima domanda: Venere e Giove, per voi speculari negativi al 90% saranno tartassati dalla quadratura proveniente da loro stessi. Diciamo anche che, grazie alla specularità positiva di Urano e Marte, avrete attutito parte dell'impatto negativo annunciato in precedenza: certamente poteva andare peggio. L'oroscopo di domani 21 febbraio pertanto consiglia in amore di moderare le azioni quotidiane di stampo affettivo: impulsività ed impazienza non vi aiuteranno certo a non polemizzare troppo, giocando quindi a vostro sfavore. Soprattutto in questa giornata, certe insoddisfazioni rischiano di diventare esplosive oppure di minare seppur a tratti l'armonia di coppia. Sarà meglio quindi affrontare una cosa alla volta: non partite subito arrabbiandovi, ma chiarite le idee prima di fare eventuali 'dichiarazioni di guerra', ok? Single, dovete avere un po' di pazienza per situazioni che comunque si dovranno presto sbloccare. Aspettate ancora un po', senza perdere la ragione come fate di solito. Nel lavoro, per chiudere, il segreto della buona riuscita della giornata starà nel mettersi tranquilli. Evitate il voler ottenere a tutti i costi anche quello a cui (forse) non avete pieno diritto. Non sarà facile, ma almeno provateci...

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.