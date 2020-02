L'Oroscopo di domani 24 febbraio 2020 mette in risalto un lunedì d'inizio settimana abbastanza particolare, diciamo anche un po' 'temuto'. Ansiosi di scoprire a chi toccherà indossare l'abito nero della sfortuna? Bene, prima di esaudire la legittima curiosità, andiamo per gradi, iniziando a togliere il velo dai segni migliori del periodo, ovviamente ricavati tra i sei appartenenti alla prima metà dello zodiaco. A gongolare questo lunedì tra coloro prescelti tassativamente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, solo in tre.

Il primo piano, valutato nel periodo al 'top del giorno', coloro nativi del Cancro. Ottimo il frangente anche per i nativi dei Gemelli e del Leone, in questo caso meritatamente classificati in giornata a cinque stelle. Invece parlando in merito ai simboli astrali con presunte negatività in arrivo, l'oroscopo del giorno 24 febbraio punta l'indice in direzione della Vergine e dell'Ariete, in questo caso rispettivamente considerati con un inizio settimana 'sottotono' e da 'ko'.

Classifica stelline 24 febbraio 2020

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di lunedì, capolinea dell'attuale settimana che sta per incominciare. Target sul quale puntare l'obiettivo astrale, come sempre in questa sede, i segni da Ariete fino a Vergine valutati con il classico metro relativo alle effemeridi del giorno. A rendere di facile comprensione il periodo, la nostra immancabile classifica stelline quotidiana, nel contempo generata dall'oroscopo del 24 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima parte dello zodiaco. Abbiamo già anticipato più di qualcosa in merito ai migliori e peggiori del momento, adesso serve solo andare al nocciolo della questione. A seguire pertanto il resoconto finale dettagliato e condensato restituito dall'oroscopo segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Ariete;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo lunedì 24 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Lunedì si presume possa essere nella norma, con semplici situazioni da mettere in sicurezza, come da copione. Dovrete attendere il corso naturale di certe situazioni, solo dopo avrete la giusta ricompensa. Se avanzerete proposte, avrete buoni riscontri. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, dovete giocare bene le vostre carte. L’intelligenza senza dubbio non vi mancherà e vi permetterà di interpretare i segnali del partner, godendovi la giornata in piena armonia: se potete, rilassatevi serenamente insieme a chi amate. Single, la giornata partirà alla grande, anche se in amore non andrà proprio come vorreste: Venere vi regalerà occasioni per fare nuovi incontri, ma dovrete essere cauti nel modo di approcciarvi, perché non tutti saranno attratti dal vostro fascino.

Nel lavoro, con i pianeti in buona combinazione sarete favoriti nelle iniziative che riguarderanno la vostra attività. Potrete superare tutti gli ostacoli senza grandi fatiche solo usando la determinazione. Contate pure un po' di più su voi stessi.

Toro: ★★. Questo lunedì si aprirà al rallentatore. Infatti, quasi tutta la giornata sarà rivista al ribasso: il periodo potrebbe apparire un po' confuso e senza stimoli. Qualcuno di voi poi, non saprà neppure lui stesso cosa desidera veramente, avvertendo solo una opaca malinconia di difficile attribuzione. In amore altresì, un'aria capricciosa aleggerà sul rapporto di coppia: vi sentirete imprigionati, mentre vorreste essere lontani mille miglia.

Parlatene con lui/lei e cercate di risolvere tutti i problemi che avete in atto, senza però esagerare come fate di solito. Single, quando come in questo periodo le cose non girano bene, gli sforzi serviranno a ben poco. Fatevene una ragione e limitate al minimo i danni. E' risaputo che se vi lasciate fuorviare dalle emozioni, il risultato sarà quello di perdere completamente la bussola: state quindi calmi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica probabilmente una mancanza di concentrazione. L'indiscrezione sarà il vostro punto debole: la colpa non sarà solo vostra ma della Luna, decisamente stizzosa rispetto al vostro segno.

Non rassegnatevi ma datevi da fare per rimettere in piedi quello che potete. Se inciamperete, rialzatevi e ricominciate.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata prevista al massimo delle possibilità. Avrete a che fare con postumi di recenti stati d'irrequietezza, destinati a dare ancora qualche piccolo fastidio. Comunque, per i più non dovrebbero esserci problemi degni di attenzione: riuscirete ad essere abbastanza soddisfatti delle vostre iniziative. In amore, la Luna vi farà sentire euforici e pieni di energia. I sentimenti trionferanno e potrete organizzarvi per godere appieno dell’ottimo appoggio Astrale del periodo: certamente un momento positivo da sfruttare al meglio insieme alla persona che amate.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che un eventuale vostro sentimento sarà prossimamente ricambiato: avrete ottime chance di ottenere più di quanto avreste mai sperato. Quindi fatevi avanti e testate il terreno per poi raccogliere tutto ciò di cui avete sempre desiderato. Nel lavoro infine, potrebbero presentarsi le giuste opportunità di far emergere le vostre doti e qualità al momento non utilizzate. L'importante sarà avere anche un solo obiettivo e portarlo sino in fondo. Andate quindi sul concreto e non sbaglierete mai la strada per arrivare lontano.

Astrologia del giorno 24 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. La giornata di lunedì è prevista sotto splendidi auspici. A portare positività in quasi tutti i comparti sarà una meravigliosa Luna presente nel settore dei Pesci. L'astro della Terra, come consuetudine, darà ampio margine alle vostre manovre sentimentali favorendo non poco la risoluzione di eventuali problematiche aperte o da chiudere a proprio favore. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, prevede che possiate vivere quasi come foste su un altro pianeta: vi sentirete felici e soddisfatti di come stanno andando tanti aspetti della vostra vita.

Venere altrettanto amica del segno vi renderà felici e sereni nelle faccende sentimentali favorendo la soluzione di eventuali problemi aperti. Single, qualunque sia la vostra situazione chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio, vedrete che sicuramente si avvererà in men che non si dica. Nel lavoro, la creatività sosterrà la maggior parte di voi, ma non mancherà anche la capacità pratica di realizzare tutto ciò che l'estro vi suggerirà. Potrete perciò contare su una giornata feconda di idee e di progetti che condurrete in porto con grande soddisfazione.

Leone: ★★★★★. Giornata veramente da godere ai massimi livelli, senza pensarci più di tanto.

Sole, Luna e Nettuno in Pesci risultano per l'occasione in forma smagliante nei vostri confronti, contemporaneamente in sestile a Urano in Toro e Giove e Marte in Capricorno: cosa desiderare di più dalle stelle? In amore, l'oroscopo sulla giornata di avvio settimanale promette bene: avrete buone opportunità per migliorare qualsiasi situazione abbiate in sospeso. Lasciate andare le tensioni e servitevi del dialogo per rafforzare il rapporto con la persona amata. Single, in campo amoroso fidatevi del vostro intuito, eviterete così di prendere eventuali quanto probabili cantonate. La giornata in generale sarà decisamente molto tranquilla permettendo a molti di voi cuori solitari di vivere i vostri momenti più belli con serenità.

Nel lavoro, gli orizzonti saranno ampi e senza nuvole, ed il cielo vi aiuterà a dimostrare le vostre qualità oppure a raggiungere degli obiettivi davvero ambiziosi. Di fronte ad una scelta o ad una decisione importante, saprete certamente come agire.

Vergine: ★★★. Giornata classificata non troppo a favore. Infatti gli astri porteranno un lunedì decisamente 'sottotono'. A colpire sarà la specularità negativa da parte di Venere, al tempo in quadratura con Giove e Plutone. In generale certamente dovrete sacrificare qualcosa, parlando di qualità di sentimenti: sappiamo quanto sia difficile per molti di voi riuscire a trovare l’intesa perfetta con il proprio partner.

L'oroscopo di domani 24 febbraio perciò consiglia in amore di evitare a tutti i costi le lotte di potere ed i dibattiti contraddittori! Il cattivo umore del vostro partner è sintomo di bisogni repressi, il contrario di ciò che potreste penserete in un primo momento, quindi calmatevi e rassicuratelo/a. Single, la giornata sottotono favorirà stress e tensione. Evitate provocazioni con atteggiamenti fuori dalle righe, in amore. Poiché neppure Venere sembra sorridervi, state calmi: ricordate, si impara molto anche da eventuali delusioni o dalle difficoltà. Nel lavoro, astri contrari al segno daranno del filo da torcere rendendovi lenti e intempestivi. Visto che al momento i vostri riflessi saranno piuttosto appannati, non sovraccaricatevi di troppi impegni ma rimanete tranquilli.

