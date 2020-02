L'Oroscopo di lunedì 24 febbraio punta un riflettore sull'entrata della Luna in Pesci. Una nuova intuizione sensibile lambisce le sfere vitali di tutti i segni zodiacali d'Acqua, che diventano molto affascinanti anche se un tantino volubili.

Nuove correnti emotive si agitano nelle previsioni astrologiche che cercano di fare chiarezza nei cuori, individuando un cammino vitale più sereno e promettente per il futuro.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: Venere splende per voi e viene influenzata benevolmente dalla vicinanza di Luna che rende l'amore più magico e profondo.

Gli astri in Capricorno contrastano un po' il tutto sprigionando una frivolezza che non fa assumere le proprie responsabilità. Sul lavoro, non arrabbiatevi.

Toro: percettivi e più sensibili grazie all'influenza del satellite notturno posizionato in Pesci, tuttavia siete alquanto volubili poiché Urano risplende nel segno in maniera molto rivoluzionaria. Esigete molto dall'amore e non basta che camminiate sugli stessi binari del partner, chiedete maggiori sensazioni. Sul lavoro pretendete maggiore autoaffermazione della vostra personalità.

Gemelli: sul lavoro ricevete l'aiuto di una persona influente che sblocca una situazione rimasta in sospeso. Attenzione a non discutere troppo in famiglia, piuttosto ampliate gli orizzonti mentali e accogliete splendide novità amorose.

Cancro: l'influenza del satellite notturno è benefica dai Pesci e in sinergia con Nettuno, Sole e Mercurio, miscela sensibilità a introversione, entusiasmo nell'attuare i sogni a un'infelicità che forse deriva dal vostro bisogno di affermare le idee in maniera più positiva.

Cercate di credere di più nella realizzazione dei progetti a cui ambite.

Leone: gli astri dai Pesci quasi sfidano a investire maggiore entusiasmo e sensibilità nella sfera amorosa. Certo il cielo astrale è un po' incerto e tiene in bilico, ma il senso pratico innato in voi fa sì che rimediate con successo risolvendo anche delle difficoltà sul lavoro.

Vergine: sul lavoro i contatti sociali sono influenzati da una Luna in opposizione che rende più timidi e instabili.

Non siate indecisi in amore poiché suggestionati da una Luna e Sole opposti al segno che rendono l'umore molto altalenante. Ricordate di non essere impazienti e di non pretendere tutto e subito.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere quadrata a Giove, Plutone, Saturno e Marte richiede più energia sul lavoro per attuare i progetti lavorativi in modo più dinamico. In amore, non date conto ad alcuni pettegolezzi che sfiorano quasi la calunnia. Voi single dovete tenere gli occhi aperti per non fare le scelte sbagliate.

Scorpione: nuove unioni sono previste per voi single e voi in coppia potete rafforzare le relazioni in maniera più stabile.

Sigillati dagli astri benevoli dal Capricorno e da quelli favorevoli in Pesci, non avete nulla da temere in amore e anche il lavoro procede a gonfie vele.

Sagittario: capricciosi poiché pervasi dagli influssi dell'astro diurno e di quello notturno in Pesci, attenzione a non cadere vittima di una visuale troppo pessimistica. In amore l'approccio è incerto, ma Venere in posizione benefica potenzia l'affettività. Un'eccessiva ambizione sul lavoro fa fare passi falsi. Attenzione quindi a non fare scelte sbagliate.

Capricorno: l'influenza lunare dal domicilio astrologico dei Pesci regala maggiore intuizione sul lavoro e un'emotività più sensibile e profonda in amore, che addolcisce il rigore saturniano.

Sole rafforza le sue energie positive e garantisce l'investimento di maggior impegno nelle relazioni amorose. Sono previsti nuovi incontri per voi single.

Acquario: accerchiati da molteplici astri favorevoli, siete molto fortunati e solari. Attenzione però a scegliere le parole giuste, quelle che non creano problemi al lavoro e non sprigionano dissidi in amore. Mercurio custodisce una buona comunicazione. Sono in arrivo splendide notizie in amore.

Pesci: la Luna entra nel segno e acuisce la sensibilità sfiorando quasi l'introversione. Sole mette in risalto la vostra autoaffermazione e Nettuno catapulta in un mondo in bilico tra il sogno e la realtà.

Inquietudine e capacità di dare forma concreta ai sentimenti camminano di pari passo e influenzano anche il piano lavorativo in modo altalenante.