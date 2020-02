L'Oroscopo di domani 26 febbraio 2020 è pronto a 'giudicare' l'andamento del prossimo mercoledì, esclusivamente per i soli primi sei segni zodiacali: curiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalle stelle tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Prima di dare inizio alle previsioni approfondite, confermiamo le ottime chance riservate all'Ariete e al Cancro, valutati tutti a cinque stelle. Tutto in salita invece, secondo l'oroscopo del giorno 26 febbraio per i nati sotto la buona stella dei Gemelli: maggiori dettagli a seguire.

Classifica stelline 26 febbraio 2020

Le stelle relative al prossimo mercoledì sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno? Bene, allora andiamo a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella seguente classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 26 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima parte dello zodiaco.

In lizza nelle primissime posizioni, due specialissimi segni già anticipati in apertura: Ariete e Cancro. Tutti gli altri li andremo a scoprire immediatamente: pronti a togliere il velo dalla scaletta di venerdì? A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 26 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Ottime prospettive nel comparto lavoro: all'orizzonte si intravvedono cambiamenti anche molto positivi, soprattutto per chi versa in condizioni 'non ideali'. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore indica che sarete imprevedibili e sorprenderete il partner con sorprese e doni. Qualsiasi incomprensione svanirà subito ed avrete la soluzione dei problemi a portata di mano. Single, preparatevi ad una eventuale serata mondana, perché sarete in splendida forma e vi potrete prendere tutte le soddisfazioni che desiderate!

Nel lavoro, potrete contare su delle condizioni astrali favorevoli da tutti i punti di vista. In effetti, vi aspetta una giornata perfetta, vedrete il lato positivo d'ogni situazione e questo v'invoglierà a sviluppare ed ampliare iniziative di sicuro successo.

Toro: ★★★★. Giornata essenziale votata alla migliore normalità e, comunque, certamente non esente dai soliti intoppi di routine. In amore, sarà sicuramente una giornata ideale per fare un bilancio della vostra vita sentimentale. Chi è già in coppia dovrà tenere in considerazione gli errori passati ed evitare di farne altri, per rendere piacevole il rapporto a due.

Single, non sarà il momento delle chiacchiere, perché il destino vi regalerà sicuramente un'occasione da non perdere. Una persona speciale che avrà occhi solamente per voi, potrebbe finalmente farsi avanti e dichiararvi i suoi sentimenti. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero con la Luna nel sesto Campo indica che avrete un sacco di faccende da sbrigare. Create dei punti di riferimento più solidi, perché se ci sarà qualche sacrificio da fare, successivamente sarete ben ricompensati.

Gemelli: ★★★. All'orizzonte si intravvede un mercoledì con tutta l'aria della giornata 'sottotono'. La specularità negativa di Giove e Plutone in Capricorno favorirà la nascita di incomprensioni o diatribe in ambito familiare.

Qualcuno, con vecchie tensioni accumulate in passato, potrebbe avere scontri verbali con persone del proprio ambito. In amore, soprattutto in coppia, mostratevi più attenti del solito alle esigenze della persona amata e se vorrete di più, parlatene e vedrete che facendo così troverete subito una soluzione. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì in amore indicano di non perdete tempo con chi non sarà in sintonia con voi, ma non preoccupatevi, perché Venere molto presto, porterà sicuramente novità e soluzioni e sarete voi ad avere la meglio! Nel lavoro, la strada sarà sbarrata dalla Luna quadrata a Marte.

Vorreste prendere il volo, ma qualcosa non smetterà di tarparvi le ali. Portate pazienza ancora per qualche giorno e vedrete che i vari ostacoli svaniranno come per incanto.

Astrologia del giorno 26 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Un mercoledì di metà settimana tutto a favore e con un giorno pimpante sul lavoro come nelle cose 'di casa'. Belle prospettive interesseranno soprattutto il settore delle attività e affini: in programma qualche buona novità, specialmente sul fronte professionale con buone prospettive di carriera. Positivo l'oroscopo di mercoledì, anche e soprattutto per chi ha conti economici in sospeso.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indicano che le stelle garantiranno un successo sicuro, perché conoscerete il gusto della felicità ed il sapore di un sentimento ricambiato dal partner. Single, finalmente state vedendo chiaro anche dove tutto sembrava confuso! Gongolerete dalla felicità e sarete affascinati da una nuova interessante conoscenza. Nel lavoro, aspettatevi gratificazioni anche notevoli, almeno per quanto riguarda l'aspetto finanziario della vostra attività. Senz'altro saprete promuovere la vostra immagine e studiare nuove strategie per raggiungere i livelli desiderati.

Leone: ★★★★. Per voi, carissimi amici del Leone, si prefigura un mercoledì davvero favoloso. Un grande Sole in Pesci, dissolverà dubbi e incertezze, restituendo ottimismo e fiducia negli altri. In amore, l'oroscopo prevede che di certo vi attende una giornata capace di soddisfare quasi tutte le vostre aspettative: supererete voi stessi ed asseconderete il partner in ogni cosa. Gli astri vi sorrideranno ed anche la passione si riaccenderà, dimostrando tutto ciò che sentirete al partner, di cui finalmente tornerete ad occuparvi. Single, ci saranno in vista cambiamenti anche significativi per molti del segno.

Se rifletterete sulla una persona che vi sta a cuore, fatelo con la dovuta serenità. Cercate di aprirvi più all'amore ed impegnatevi di più nel rapporto con gli altri. Nel lavoro, sarete in grado di destreggiarvi alla perfezione in tutte le situazioni, nonostante alcuni ostacoli astrali dovuti alle dissonanze nel vostro segno di Mercurio e Nettuno.

Vergine: ★★★★. Nella più assoluta normalità l'andamento giornaliero messo in conto a voi Vergine. L'oroscopo di domani 26 febbraio consiglia in amore di avere fiducia in voi e nelle persone che amate/stimate: le cose inizieranno a prendere la piega che volevate ed avrete ragione a pensare che la vostra strada stia diventando meno tortuosa.

Nel vostro rapporto di coppia, non avrete problemi a trasformare i sogni in realtà, grazie all'aiuto del vostro partner. Single, dopo tante delusioni, ecco finalmente una giornata tutta da gustare. Avrete sicuramente tante possibilità di fare nuove conoscenze ed amicizie interessanti e forse andar oltre la gioiosità d'un semplice flirt. Nel lavoro, le stelle regaleranno smalto alla vostra socievolezza. Prometteranno successo a quanti avranno un'attività commerciale e questa fase vi consentirà di portarvi in primo piano sulla vita sociale e professionale.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.