L'Oroscopo di mercoledì 26 febbraio apprezza l'entusiasmo di Luna in Ariete e di Sole in Pesci. Molto vitali e ricchi di energia positiva, tutta da investire in amore e nel lavoro per progredire con fiducia, sia i segni zodiacali di Fuoco che quelli di Acqua affrontano la vita in maniera immediata e molto spontanea. Attenzione a un dinamismo in Capricorno che viene un po' sminuito dall'influsso lunare in quadratura nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Luna nel segno rende l'amore immediato e dirompente. L'astro d'argento unisce le sue energie con una Venere molto impulsiva e affettuosa, creando una splendida intesa nelle coppie e promettendo una spinta propulsiva all'azione per far concretizzare le storie a voi single. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: Sole e Plutone sorridono alla vita e sprigionano energia positiva soprattutto dal punto di vista affettivo. E' il momento di avviare un cambiamento costruttivo che indaga con maggiore chiarezza sul perché di ogni cosa, a caccia di una verità utile per annullare eventuali sospetti.

Buono il lavoro che non scoraggia, anche se faticoso.

Gemelli: se Sole, Nettuno e Mercurio confondono un po' le idee e catapultano in un mondo surreale e illusorio, in bilico tra il sogno e la realtà, Luna e Venere dall'Ariete vengono in vostro aiuto facendovi affermare la personalità con maggiore decisione. Più risoluti in amore, adottate questa stessa tenacia anche in campo lavorativo.

Cancro: in amore guardate un po' con superiorità l'altra metà seguendo un impulso istintivo di Luna in Ariete che punta più alla soddisfazione dei vostri bisogni che di quelli altrui.

Molto "sopra le righe" anche sul lavoro, attenzione a non essere avventati provocando inutili attriti.

Leone: sul lavoro primeggiate con grinta nella propria attività. In amore una persona vi coinvolge sempre più, allora vivete questo splendido momento a due applicando una sensualità incisiva proposta dal trigono favorevole di Venere e Luna in Ariete. Tutto il resto viene da sé.

Vergine: un po' rigidi nei confronti delle opportunità amorose a causa di un'opposizione astrale dei pianeti presenti in Pesci, siete indecisi sul da farsi.

Ma gli astri dal Capricorno avviano un cambiamento che promette storie amorose più solide o nuovi incontri. Inutile quindi mettere la "testa sotto la sabbia" per paura o sfiducia in voi stessi. Il tutto va affrontato con coraggio. Ottimi risultati sul lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la razionalità diplomatica che vi è consona va bene per il lavoro ma in amore occorre maggiore sensibilità per concretizzare il tutto in maniera favorevole. Sole, Nettuno e Mercurio puntano un riflettore su una maggiore emotività che risulta utile per lasciarsi andare e vivere le storie con maggiore sensibilità percettiva.

Scorpione: gli astri sono in splendida posizione e sorridono all'amore e alla fortuna in genere. Grandi collaborazioni sono previste in ambito professionale e in amore le novità sono alle porte, ma evitate di approcciarvi alle nuove opportunità con un atteggiamento critico che fa fare troppe domande sui sentimenti che provate.

Sagittario: entusiasti in amore e sul lavoro, siete molto vitali poiché abbracciati dall'influenza di una Luna di Fuoco molto energica e passionale. Così la sfera amorosa si tinge di sfumature eccitanti e al tempo stesso affettuose, fatte di piccoli gesti ma anche di fatti concreti.

Sul lavoro è richiesta maggiore comunicazione con i colleghi.

Capricorno: Luna in quadratura con gli astri presenti nel segno, crea un po' di attriti sul lavoro e sprigiona indecisione in amore. Anche Venere quadrata a Saturno risulta titubante nell'avviare alcune storie amorose se siete così indecisi e insicuri. Eppure i pianeti presenti in Pesci sono favorevoli ad avviare un'introspezione entusiastica dei sentimenti che provate.

Acquario: poco portati ai sentimentalismi come siete voi Acquario, difficile resistere a questo cielo astrale che promette splendidi momenti a due. Gli astri in Pesci risultano una combinazione vincente per il romanticismo allora che ne dite di seguire il bisogno di maggiori tenerezze che urla una voce in fondo al vostro cuore?

Attenzione ad alcune difficoltà di comunicazione in ambito lavorativo.

Pesci: la sensibilità rifiorisce grazie a Sole, Nettuno e Mercurio che splendono in voi, schiarendo un po' le idee sul da farsi in amore e allontanando alcuni pensieri infondati. Buone novità sono in arrivo per i single mentre voi in coppia allargherete le prospettive amorose grazie a una notizia rilevante. Alcune situazioni lavorative normalizzanti sono rivoluzionate da un'idea geniale.