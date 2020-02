L'Oroscopo di domani 28 febbraio 2020 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. Dunque, sotto osservazione il cielo astrale di venerdì messo in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a saziare la vostra curiosità in merito a chi avrà la 'palma d'oro', riservata ai segni più fortunati del momento? Certi dell'unanime vostro 'si', andiamo pure ad iniziare, ovviamente elencando i migliori e i peggiori del periodo. Particolarmente favorevole al Toro il periodo, vista la preannunciata presenza nel comparto di una spettacolare Luna nel segno.

Si prevede altresì un venerdì speciale, oltre che per i nati nel suddetto segno di Terra, anche per l'Ariete e la Vergine, ambedue in bella mostra con cinque stelline in classifica. Anticipiamo qualche dettaglio: l'astrologia del periodo regala la posizione 'top del giorno' ovviamente agli amici del Toro con a seguire a brevissima distanza i già citati Ariete e Vergine classificati a cinque stelle. In leggero calo, invece, secondo l'oroscopo del giorno 28 febbraio le performance quotidiane dei nativi in Cancro, in questo contesto considerati con sole tre stelle e relativo periodo 'sottotono'.

Andiamo pure a dare spessore alle restanti segni analizzando, subito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle quotidiane, la giornata di venerdì.

Classifica stelline 28 febbraio

Un pimpante (si spera!) venerdì è già alle porte, naturale chiusura della settimana lavorativa in corso. A valutare il periodo appena evidenziato, come al solito la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 28 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Il posto d'onore, come già anticipato in apertura articolo, spetta di diritto al Toro, classificato nel frangente al 'top' del giorno. Altrettanto godibile la splendida giornata in arrivo, valutata con ottime cinque stelle, per coloro nativi in Ariete e nella Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 28 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Partirà sotto i migliori auspici il vostro venerdì 28 febbraio con astri in stato di grazia nei vostri confronti. La voglia di portare avanti discorsi legati alla famiglia potrebbero incontrare parere contrario di qualcuno al di fuori di essa: non lasciatevi intimorire, continuate per la vostra strada. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, Mercurio (in sestile alla Luna) sarà dalla vostra parte.

Per questo le previsioni sono molto ottimistiche specialmente per quanto riguarda le relazioni sentimentali, soprattutto quelle che necessitano di chiarimenti: approfittatene. Single, le stelle assicurano che questa sarà una giornata splendida, non solo per voi comuni mortali con una routine da sopportare, ma soprattutto chi vorrà già organizzare una vacanza, magari consistente in un viaggio o in un soggiorno al mare per rilassarsi. Andrà tutto per il meglio, quindi non rinunciate alle emozioni perché non ne potrete fare a meno: le emozioni sono il sale della vostra vita. Nel lavoro il Sole tornerà favorevole al segno e potrebbe portare con sé buone novità, starà solamente a voi individuarle.

Toro: 'top del giorno'. Per voi, amici carissimi del Toro, si prevede un venerdì di fine settimana davvero super. Belle performance in amore garantite da una splendida Luna in entrata nel vostro al vostro segno e nel contempo in trigono a Marte, pianeta presente in Capricorno. Incontri in amicizia con persone del vostro giro: allegria e voglia di stare insieme scandiranno gran parte del tempo. In amore la Luna in Toro, vi darà una spinta propulsiva eccezionale e tanta voglia di ottenere risultati concreti dalla vostra vita a due. Come avrete capito, partirà alla grande questo venerdì, certamente destinato a diventare una giornata energica e vivace: vi divertirete un mondo con il partner.

Single, sarà un periodo ottimo per chi vorrà fare nuove conoscenze, ma anche per chi desiderasse iniziare una nuova relazione: datevi da fare! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede enormi soddisfazioni. In questa giornata tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Gemelli: ★★★★. Previsto in media abbastanza convincente questo vostro venerdì. Grazie al Sole e a Giove speculari positivi al 68%, dunque ben 'armati' per controbattere l'opposizione da Venere, avrete semaforo verde per eventuali contrattempi. Semaforo giallo sugli impegni quotidiani e semaforo rosso nei rapporti familiari.

In amore il cielo sarà molto promettente con Venere e Luna lievemente positivi, saranno favoriti abbastanza quasi tutti i rapporti di coppia. Chi ha vissuto dei problemi in passato potrà finalmente approfittare di questa giornata per tentare di risolverli insieme al partner e rilassarsi. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che ci saranno buone opportunità per voi che vorreste fare nuovi incontri: una conoscenza intrigante potrebbe farvi battere il cuore all'impazzata. Nel lavoro, grazie alle stimolanti influenze delle stelle, la giornata si prevede blandamente positiva.

Dovete comunque valutare tutto con grande cautela agire di conseguenza.

Le predizioni del giorno 28 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Preparatevi a fare i conti con un venerdì flemmatico, farraginoso e, in certi momenti, anche abbastanza insopportabile. Astri dissonanti al segno favoriranno disguidi a carattere burocratico o malintesi a livello interpersonale. Le indicazioni dell'oroscopo propendono per un maggior controllo sulle azioni, o intenzioni che andrete a mettere in pratica nel corso di questo venerdì. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore annunciano previsioni non troppo positive, quasi noiose con Sole e Luna dispettosi.

Ci potrebbero essere delle piccole incomprensioni con la vostra metà, ma tranquilli perché si appianeranno quando deciderete di pensare ad altro oppure completamente ala vostra dolce metà. Single, in questa giornata avrete proprio la Luna 'storta'! Ricordatevi però che non converrà comportarsi male con gli amici, a meno che non vogliate condannarvi ad una serata di noiosa solitudine. Nel lavoro non dovreste prendere alla leggera un imprevisto potenzialmente in grado di diventare una seria problematica, ok? Anche perché poi per risolvere occorrerà molto tempo.

Leone: ★★★★. In linea di massima, prevista in positivo la giornata sotto esame.

Saranno da rivedere alcune decisioni prese in ambito lavorativo o professionale. Se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi in quella situazione che solo voi sapete... Cercate intanto di concludere gli affari valutati molto vantaggiosi dal punto di vista economico. In amore l'oroscopo indica che il vostro stato d'animo aprirà la porta a nuovi piaceri. Anche se vi sembrerà che il tempo manchi o che sia difficile da ottenere, arricchirete la vostra prospettiva a lungo termine: gira che vi rigira, alla fine il vostro partner sarà l'unica cosa che vi servirà per essere felici.

Single, la giornata risulterà molto importante per l’amore, soprattutto perché i flussi positivi di Mercurio e della Luna favoriranno tutti quelli che hanno voglia di innamorarsi. Non crogiolatevi nel passato ma sforzatevi di aprire il cuore alle novità. Nel lavoro la giornata risulterà essere molto propizia, vi verranno delle idee ingegnose che potrete mettere in atto con la collaborazione delle persone che vi circondano.

Vergine: ★★★★★. Ottime prospettive in arrivo per questo venerdì, in gran parte dovute al prezioso posizionamento del Sole in Pesci nei confronti del vostro segno. Datevi da fare se doveste avere un mancato incontro o un appuntamento andato a buca: non incassate standovene tranquilli e in silenzio, ma reagite.

L'oroscopo di domani 28 febbraio consiglia in amore maggior fiducia nelle vostre possibilità: vi sentirete più liberi, cosa che vi consentirà di recuperare forza e leggerezza. Avrete, dunque, voglia di assaporare ogni singolo minuto della vostra giornata, possibilmente facendo qualche esperienza divertente insieme al vostro partner. Single, sarà possibile che in una riunione di parenti vi verrà presentata una persona che catturerà la vostra attenzione: questo incontro potrebbe diventare molto importante per la vostra vita. Per i più giovani, ci saranno sicuramente ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di più importante. Nel lavoro la giornata procederà a gonfie vele ed i progetti a cui sarete impegnati supereranno gli ostacoli più ardui grazie alla vostra bravura.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.