Le previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 3 febbraio rivelano alcune difficoltà per il segno zodiacale del Capricorno: anche la Bilancia dovrà fare i conti con lo stress accumulato durante la giornata. Un lunedì più positivo, invece, sarà quello dei nativi del Sagittario, dello Scorpione e dei Pesci mentre attenderà delle novità chi è nato il segno dell'Acquario. Scopriamo quali saranno le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 3 febbraio.

Previsioni astrali per lunedì 3 febbraio da Ariete a Cancro, l'oroscopo del giorno

Ariete: lunedì sarà una giornata in cui le vostre distrazioni non vi aiuteranno a portare a termine tutte le faccende che avete da sbrigare sul posto di lavoro. La serata si prospetta più tranquilla ma attenzione a non cadere in argomenti spiacevoli con il vostro partner.

Toro: il primo giorno della settimana non sarà molto entusiasmante. Il lavoro sarà, come di routine, molto impegnativo e, a metà giornata, ci potrebbe essere un sovraccarico.

Riuscirete, comunque, a tenere la situazione sotto controllo. Serata da dedicare a un meritato riposo.

Gemelli: l'inizio della settimana risulterà per voi decisamente complicato. Tuttavia troverete sempre il modo di affrontare la giornata con il piglio giusto e a superare tutte le difficoltà che si presenteranno. In serata potrebbe svilupparsi qualche discussione poco rilevante in famiglia: il dialogo aiuterà a rafforzare i rapporti.

Cancro: il transito lunare influirà positivamente sul vostro umore nella giornata di lunedì. Riuscirete ad essere energici e molto collaborativi. La giornata trascorrerà, quindi, in maniera positiva, risultando così preparati ad affrontare l'intera settimana.

Oroscopo giornaliero di lunedì 3 febbraio da Leone a Sagittario

Leone: il vostro tempo sta per esaurirsi. Il momento di prendere una decisione di fondamentale importanza sta per arrivare, avete bisogno di schiarirvi le idee per capire quale sia la giusta scelta.

Giornata in cui si alterneranno incertezze e stabilità.

Vergine: giornata di monotonia per il segno della Vergine. Dovrete fare i conti anche con l'energia negativa tramandata da Saturno che influirà sul vostro umore. Fate attenzione anche a non essere troppo aggressivi con il vostro partner: potrebbero svilupparsi dei litigi.

Bilancia: lunedì sarà una giornata alquanto intensa per i nativi della Bilancia. Il lavoro vi terrà sotto stress e questo vi renderà facilmente irritabili. In serata la stanchezza si farà sentire ma saranno ricompensati da momenti di armonia con il vostro partner.

Scorpione: ottime notizie per i nativi del segno zodiacale dello Scorpione.

Lunedì sarà una giornata intensa ma, nello stesso tempo, positiva: le ore trascorreranno in maniera piacevole e in serata sarete deliziati con una serata particolare di vostro gradimento.

Sagittario: giornata armoniosa e piena di vitalità per il Sagittario. Marte vi trasmetterà una buona luce e questo influirà positivamente. Sarete pieni di iniziativa e di ispirazioni, questo vi darà modo di mantenere un umore alto e di affrontare con successo ogni situazione.

Cosa dicono le stelle: previsioni astrologiche del 3 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: secondo l'oroscopo, lunedì non sarà una giornata molto positiva.

Alcuni diverbi sul posto di lavoro o nell'ambito dei rapporti interpersonali metteranno a dura prova la vostra pazienza e perderete facilmente le staffe. Cercate di risolvere le vostre questioni in maniera più diplomatica in modo tale da trovare una soluzione più ragionevole.

Acquario: lunedì sarà una giornata appagante. Secondo l'oroscopo forse potrete ricevere qualche piacevole novità in merito al vostro lavoro, novità che sicuramente sarà molto apprezzata. In serata godrete di momenti di pace e tranquillità.

Pesci: giornata tranquilla quella di lunedì. Il tempo passerà piacevolmente senza particolari intoppi.

Anche la serata si svolgerà secondo i migliori auspici: potrete organizzare un evento in compagnia dei vostri amici più intimi o semplicemente rimanere da soli con il vostro o la vostra partner per momenti unici.