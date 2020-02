L'Oroscopo di domani 4 febbraio 2020 è pronto ad annunciare una giornata altamente positiva, ma solo a pochi segni. Curiosi di conoscere chi avrà l'appoggio vincente delle stelle questo martedì? In primo piano, già pronti a far faville principalmente nei comparti legati all'amore e al lavoro, tre segni, come da titolo prescelti tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, anche adesso a dare le giuste info sarà l'Astrologia, applicata ovviamente ai comparti interessanti i settori della vita relativi alle attività lavorative ed ai sentimenti.

Ebbene, vista l'ottima Carta Astrale a favore, il periodo si preannuncia di buon auspicio per Ariete, Gemelli e Vergine, trio sottoscritto in giornata da cinque stelle. Purtroppo, se è vero quel famoso detto che recita 'Non tutte le ciambelle riescono col buco!', l'oroscopo del giorno 4 febbraio punta decisamente il dito in direzione degli amici Leone, in questo caso giudicati con il segno relativo ai periodi 'sottotono'. Curiosi di scoprire di più? Andiamo ai dettagli, prima però è consigliabile dare un'occhiata alla scaletta con le stelle quotidiane a seguire.

Classifica stelline 4 febbraio 2020

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 4 febbraio 2020? Certo che sì, anche perché il periodo incontra in calendario una data molto importante in astrologia: il passaggio del Pianeta Mercurio nel comparto dei Pesci in programma proprio ad inizio della corrente settimana. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ossia i soli simboli compresi dall'Ariete fino alla Vergine.

A cantar vittoria, questa volta, saranno, come abbiamo già annunciato in apertura, gli amici nativi dell'Ariete, dei Gemelli nonché della Vergine, tutti e tre validati in periodo da cinque stelle. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 4 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Il prossimo martedì 4 febbraio sarà certamente meraviglioso per tanti di voi Ariete. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, il Sole in trigono alla Luna vi darà tutto il necessario aiuto facilitando il dialogo, facendovi trovare un partner bendisposto e con grande fantasia. Saprete così imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita a due e vi divertirete a rivoluzionare tutte quelle regole che non vi piacciono. Single, grazie ad un cielo favorevole capace di rendervi spigliati e comunicativi, le amicizie viaggeranno con una marcia in più. Grazie a Venere, meravigliosa 'amica' in procinto di entrare nel vostro segno, tutto andrà alla grande sotto il profilo affettivo ed avrete una naturale tendenza a circondarvi di persone ed a consolidare amicizie interessanti.

Nel lavoro, l'oroscopo indica che avrete dalla vostra parte Giove in Capricorno, in grado di alzare le vostre attuali quotazioni facendovi guadagnare così molti punti, sia per quanto riguarda le soddisfazioni personali che finanziarie. Brillerà in cielo per voi anche positivo Nettuno, quintessenza della fantasia e della creatività e le vostre ambizioni potrebbero arrivare finalmente al dunque.

Toro: ★★★★. In base a quanto evidenziato dalle effemeridi, l'oroscopo annuncia la solita normalità a questo vostro martedì d'inizio settimana. In generale, non vi mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue.

Dovete solamente rimanere sereni. In amore, con Mercurio in Pesci a favore visto l'ottimo sestile al vostro Urano, anche la vostra vita sentimentale si trasformerà e le coppie che hanno avuto difficoltà a livello di comunicazione potranno finalmente riprendere a vivere un buon periodo. Single, l’amore non è stato mai così importante nella vostra vita, perciò vi sentirete pronti per affrontare nuovi rischi o maggiori responsabilità, anche a costo di rinunciare a certe priorità che ritenute fino a ieri irrinunciabili (sapete di cosa si parla, vero?). Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita a tenere duro ed a darsi da fare: sarete sulla strada giusta per chiudere affari e trattative importanti.

Il momento è senz'altro quello di stringere con le situazioni che vi trascinate da un po' di tempo e risolverle definitamente.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo una giornata davvero super-positiva, a tutto tondo con la parte iniziale di questa nuova settimana. In amore, vi sentirete in armonia con voi stessi e con tutto ciò che vi circonda. Diciamo che sarete senz'altro più concilianti, tolleranti e ben portati al pacifico confronto. Pianeti come Luna, Venere, Nettuno e Giove saranno sfolgoranti come una cometa, pronti già da subito a servire occasioni d'oro. Ciò che più vi preme, ovviamente riguardo il partner, si potrà finalmente realizzare!

Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì preannunciano buone notizie: la vita sentimentale procederà bene, anche se bisognerebbe gestire al meglio alcuni rapporti amorosi attualmente con problemi in corso. Potrete così fare tante conquiste grazie a questa che sarà, sicuramente, una giornata molto fortunata. Nel lavoro infine, avrete in mano un poker d'assi: intuito, tempismo e fortuna saranno le vostre carte vincenti. Con questa combinazione rara ed inestimabile, anche se la posta in gioco dovesse essere difficile da raggiungere, per perdere la partita dovrete proprio mettercela tutta!

Astrologia del giorno 4 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, classificata con le quattro stelline relative ai periodi di routine. Parlando in generale, avrete senz'altro a che fare con il solito tran-tran: per vivere con tranquillità e serenità questo martedì dovete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che avrete tutte le occasioni per cambiare una situazione sentimentale in bilico, ovviamente trasformandola a vostro favore. I pianeti favoriranno il dialogo pacifico con il partner e questa potrebbe essere di sicuro una giornata piena di sorprese: potreste finalmente rafforzare il vostro rapporto di coppia senza troppi sforzi...

Single, saprete dove e come fare degli interventi mirati per migliorare la vostra vita sentimentale. L'affettuosità e il pensare positivo vi porteranno sicuramente sulla buona strada. Eventuali incontri potrebbero essere veramente promettenti per il vostro futuro sentimentale. sappiatelo! Il lavoro poi, proseguirà anche questo abbastanza bene e il clima con i colleghi sarà tranquillo. Quindi, non dovreste avere preoccupazioni. Sicuramente avrete delle occasioni inaspettate di crescita professionale: vi aspetta a breve un periodo molto fortunato.

Leone: ★★★. In arrivo un martedì 4 febbraio decisamente a tinte opache.

La giornata che segna l'arrivo del giorno numero due di questa settimana, è stata valutata con il 'sottotono' per voi Leone. Preparatevi ad usare tanta calma e pazienza: astri dissonanti favoriranno l'insorgere di un periodo di stress, soprattutto nelle situazioni a rischio. In amore, secondo l'oroscopo, basterà una Luna 'nervosa' per mandarvi completamente in tilt. In parte però la colpa sarà anche vostra, perché sarete permalosi e farete di ogni sassolino una montagna! Se dovessero esserci cose rimaste in sospeso con il vostro partner, cercate di chiarire, magari raffreddando un po' gli animi surriscaldati.

Single, non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato! Approfittate piuttosto della vita e delle occasioni che senz'altro quest'ultima vi offrirà: l'assoluta libertà di cui godrete invoglierà a stare sereni. Nel lavoro, anche in questa giornata la Luna vi remerà sicuramente contro. Avrete soltanto voglia di riposo: purtroppo il caso potrebbe metterci come sempre il suo zampino, scompigliando i vostri piani migliori!

Vergine: ★★★★★. In arrivo un martedì sicuramente meraviglioso quasi sotto ogni aspetto. Diciamo che la giornata relativa alla settimana appena iniziata sarà perfetta in tutto, tranne che in alcune situazioni a carattere familiare, ma questo lo sapete già...

L'oroscopo di domani 4 febbraio intanto consiglia in amore massima fiducia in voi stessi. Al centro del vostro cielo campeggerà una superlativa Venere (speculare positiva al 80%), pertanto la giornata che avrete di fronte si annuncia di vostro gradimento, animata e ricca di sorprese. Saranno assicurati momenti davvero felici, specialmente a coloro che hanno una bella storia d'amore in corso. Single, questa sarà una giornata molto propizia per i nuovi incontri. Il vostro appagamento emotivo sarà evidente ed il vostro cuore batterà forte verso qualcuno a voi caro. Nel lavoro, spronati dalle stelle, sarete attivi ed intraprendenti!

Qualunque sia l'attività che attualmente state svolgendo, autonoma o dipendente che sia, saprete far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.