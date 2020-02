L'Oroscopo di domani, mercoledì 5 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna si preparerà a lasciare il Gemelli per transitare nel suo naturale domicilio, ossia il Cancro. In questa fase sarà normale sentirsi un po' confusi, stanchi ma anche un vulcano di idee. Qualcosa si muoverà, saranno 24 ore intense. I nati del Sagittario saranno finalmente in ripresa mentre i Pesci saranno a corto di energie. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 5 febbraio

Capricorno - 12° posto - Questo sarà un mercoledì molto insidioso, dovrete avere gli occhi bene aperti per tutta la giornata. Vi ritroverete a non essere d'accordo su una certa questione e rischierete di generare delle inutili polemiche. Nel lavoro ci saranno dei problemi, forse con i colleghi o con le richieste di un cliente. Cercate di non riversare i disagi lavorativi in famiglia o nel partner. Attenzione a chi avete intorno, qualcuno vi sta manipolando a vostra insaputa oppure vi denigra.

Non lasciate che gli altri prendano il controllo della vostra vita. Non saranno da escludersi dei piccoli incidenti domestici. Insomma, sarà una giornata abbastanza negativa per cui sarà preferibile starsene il più fermi possibili. Rinviate alcune mansioni o appuntamenti al giorno seguente quando tutto sarà più sereno e fortunato.

Toro - 11° in classifica - Si prospettano 24 ore negative in cui dovrete battagliare duramente.

Ci sarà una contesa o forse avrete da sostenere un vivace scambio di opinioni. In amore occorrerà trovare un punto d'incontro ed anche finanziariamente qualcosa non vi quadrerà: sentirete puzza di bruciato, forse dovrete rivedere dei conti, stringere la cinghia o tagliare qualche consumo di troppo. Chi studia non sta attraversando un periodo produttivo per via della scarsa concentrazione. Guardatevi attorno perché la giusta ispirazione potrebbe arrivare da una persona amica.

I cuori solitari non riescono a trovare una persona speciale che li faccia battere il cuore all'impazzata, inoltre faticano a fidarsi perché hanno collezionato una serie di delusioni in passato.

Acquario - 10° posto - Qualcuno dovrà affrontare un dialogo con un familiare riguardante una spinosa questione. Fate solamente attenzione alle parole che proferirete, rischierete di perdere il controllo e di ferire le persone a voi care. Non saranno da escludersi delle liete novelle, non tutto il male vien per nuocere. Siete degli artisti nati, dovete solamente credere di più nelle vostre capacità. Qualcuno si riprenderà da un malessere vissuto nei giorni precedenti, altri invece cominceranno a programmare una vacanza o un trasferimento.

In serata ascolterete un po' di musica oppure guarderete un bel film in tv, non avrete molta voglia di uscire. Entro l'estate concluderete un affare.

Vergine - 9° in classifica - Nei giorni scorsi avete avuto a che fare con dei piccoli intoppi che vi hanno causato dei rallentamenti. Qualcuno da giorni sta combattendo contro un terribile mal di testa o un senso di insicurezza. Si prospetta un complicato mercoledì: non vi infuriate se le cose andranno storte perché presto tutto si raddrizzerà e tornerete ad essere felici. Questo è un periodo particolare, state lavorando decisamente molto, per tale ragione desiderate mollare tutto e fuggire in un posto esotico e rilassante.

Non si vive per lavorare bensì si lavora per vivere, quindi imparate a ritagliarvi anche solo un paio di ore al giorno per fare quello che più vi appaga. Dedicatevi ai vostri hobby, uscite di più e frequentate dei posti nuovi. L'amore potrebbe arrivare anche via social, mai dire mai, tuttavia fate attenzione a non prendere abbagli.

Leone - 8° posto - Ultimamente siete più lunatici e aggressivi del consueto e questo per via della Luna che, entro il weekend, raggiungerà il suo massimo splendore entrando nel vostro ruggente segno. Chiarite ogni incomprensione prima di domenica. Presto sarà possibile uscire dalla crisi e vi ritroverete più forti di prima.

Cercate di essere più flessibili con chi volete bene, spesso vi comportate in maniera arrogante anche se non lo fate apposta. Trascorrerete la serata a guardare un programma in tv o ad ascoltare musica, per questo farete tardi e vi alzerete con le occhiaie e una brutta sensazione di spossatezza. Ricontrollate i vostri risparmi e valutate di estinguere un eventuale debito. Qualcuno si ritroverà a sborsare del denaro per una questione riguardante l'automobile.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani dice che sarete a corto di energia. Dato che vi alzerete presto al mattino, in serata faticherete a tenere gli occhi aperti.

Questa settimana si sta rivelando molto faticosa dato che vi destreggiate tra lavoro, famiglia e casa. Vi sentite sotto pressione, ma non vi potete occupare di tutto. Dunque, delegate alcune mansioni ad altri membri della famiglia. Se vivete da soli, organizzatevi meglio distribuendo il da farsi nell'arco della settimana oppure valutate l'idea di assumere un aiutante. Sarete in grado di leggere tra le righe, questo costituirà un vero e proprio colpo di fortuna negli affari e nelle faccende di cuore. I single dovranno gettarsi nella mischia e frequentare locali diversi. La comunicazione risulterà favorita ed anche le idee.

Siete permalosi, ma cercate di non prendervi troppo sul serio.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche dicono che Saturno vi rema contro, per questa ragione da un po' di giorni vi sentite irrequieti, come se da un momento all'altro dovesse accadere qualcosa di particolare. In questa giornata cercate di allontanare i pensieri negativi dalla vostra mente e concentratevi sulle vostre azioni. Avete bisogno di soldi, forse per ristrutturare casa, per sostenere una cura oppure per il dentista. Non è facile tenere il passo ad un mondo che si muove in maniera frenetica e inarrestabile.

Spesso vi sentite come se i vostri sforzi non fossero abbastanza, ma fare questi pensieri non porta nulla di positivo nella vita. Per ottenere un cambiamento dovete muovervi in prima persona, per cui se siete stufi del vostro lavoro o della vostra vita, apritevi a nuovi orizzonti.

Ariete - 5° in classifica - Dovete prendere una decisione al più presto, avete indugiato abbastanza. Mente e cuore saranno ben predisposti, quindi questa giornata sarà quella giusta per ottenere dei validi chiarimenti, tuttavia dovrete farvi avanti. Se nella vostra vita c'è qualcosa che non vi garba, allora valutate di fare dei cambiamenti.

L'amore e la famiglia per voi sono tutto, ma anche alcune amicizie hanno la loro importanza. Dovrete essere più flessibili, qualcuno sarà investito da una brillante idea. Chi lavora in proprio non sta attraversando un buon periodo in quanto gennaio è stato poco profittevole. Buone notizie per chiunque sia in cerca di lavoro, finalmente qualcosa si muoverà. Organizzate le vacanze, anche se mancano diversi mesi è sempre meglio giocare d'anticipo.

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 5 febbraio dice che proverete un mix di sensazioni. In mattinata dovrete fare i conti con un po' di agitazione e ansia, ma verso il tardo pomeriggio le cose cambieranno in maniera positiva.

Siete un segno che prova dei sentimenti molto profondi ed intensi: ne avete passate tante nella vita, forse avete tagliato i ponti con un parente o una certa amicizia che credevate indistruttibile o forse avete affrontato il terribile dolore di un lutto. Nella vita ci mettete sempre il massimo impegno e spesso non vi sentite all'altezza degli altri. Lavorate sodo per riuscire a sbarcare il lunario o per mettere via dei soldi per fare un investimento importante, per questo motivo siete sempre stressati e stanchi. In questo periodo vi sentite persino confusi e vuoti, forse siete stufi di fare sempre le medesime cose.

La monotonia è un'arma a doppio taglio, può deprimere ma al contempo stimola a reagire.

Sagittario - 3° in classifica - Rispetto ai giorni precedenti, questo mercoledì risulterà più pacato e in ripresa. Avrete modo di trascorrere del tempo in famiglia o di fare una bella passeggiata nel verde. Per agguantare le migliori occasioni è necessario mettere il muso fuori dalla zona di comfort, per tale ragione gli astri metteranno sul vostro cammino un'opportunità imperdibile. Non tutti i nati del Sagittario stanno vivendo un periodo valido e sereno, qualcuno sta affrontando una tempesta. Scardinate ogni incertezza, non lasciatevi abbattere facilmente.

Dopo una caduta bisogna rialzarsi e imparare dagli errori. La vita è come una scala mobile, un giorno si sale e un giorno si scende.

Gemelli - 2° posto - Ultime ore con la Luna nel segno. Non amate aspettare, per questo finite sempre per ingarbugliare le cose. In questa settimana vi sentite più 'leggeri', ma cercate di non abbandonarvi alla pigrizia. Nei giorni scorsi avete messo troppa carne a cuocere, cercate di calmarvi e di concentrarvi su un progetto alla volta. In famiglia occorrerà rispettare gli spazi altrui, specialmente se avete dei figli adolescenti che stanno attraversando una fase estremamente delicata. Non vedete l'ora che arrivi la primavera, detestate il freddo e il maltempo. Avete una gran voglia di mettervi in gioco. Presto dovrete sostenere un viaggio o fare un acquisto speciale. Qualcuno si dovrà preparare a sostenere un trasferimento.

Scorpione - 1° in classifica - Da questa giornata le cose miglioreranno anche se in mattinata rischierete di causare rotture o di arrivare in ritardo. Non sempre le cose vanno a finire come desiderato. I sentimenti saranno posti in primo piano in quanto vi sentirete carichi di passione e di fascino. Riaccendete la fiamma dell'amore sorprendendo il vostro partner, nella vita è meglio fare il primo passo piuttosto che vivere di attese. Entro domenica arriveranno delle buone notizie, ma prima di tutto dovrete trovare il giusto equilibrio interiore. Lasciatevi scivolare di dosso l'opinione altrui e mettete a tacere la vocina interiore che alimenta i dubbi e non le certezze. Entro la fine dell'anno chiuderete dei contatti con una persona particolare.