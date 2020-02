Nelle previsioni dell'Oroscopo riguardante la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio, avremo il segno zodiacale del Toro in lieve calo a causa di qualche delusione personale, mentre sarà più incoraggiante la giornata per l'Ariete e per il Capricorno, anche se quest'ultimo dovrà fare i conti con alcune situazioni poco piacevoli nell'ambito lavorativo. La Vergine, invece, potrà beneficiare dell'energia positiva di Venere che raggiungerà il picco nella giornata di mercoledì. Vediamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per la giornata di mercoledì 5 febbraio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Cancro

Ariete: giornata decisamente vantaggiosa per i nativi dell'Ariete. Giove vi tramanda una buona luce e questo favorirà in bene il vostro umore. Anche per le coppie ci sarà la giusta armonia, soprattutto in serata quando ci si potrà concedere un po' di relax.

Toro: avevate delle aspettative troppo alte riguardo una determinata situazione o una persona in particolare. Siete rimasti illusi dalle parole o da false prospettive e questo vi ha fatto credere in qualcosa che non era per niente realizzabile.

Mercoledì sarà una giornata alquanto spenta e le vostre preoccupazioni potrebbero annebbiarvi la mente.

Gemelli: secondo l'oroscopo la giornata di mercoledì si prospetterà giusto un tantino movimentata. Gli impegni si accavalleranno, l'importante sarà riuscire ad organizzare bene il proprio tempo in modo tale da riuscire a sbrigare tutte le cose da fare.

Cancro: giorno alquanto tranquillo per il segno del Cancro.

Le ore trascorreranno piacevolmente: avrete anche modo di trascorrere dei momenti gratificanti, magari dedicandovi a qualche attività di svago o semplicemente al vostro relax.

Cosa dicono le stelle: oroscopo del 5 febbraio da Leone a Sagittario

Leone: giornata armoniosa per il segno zodiacale del Leone, il transito di Marte tramanderà una buona energia. Sarete energici e avrete modo di affrontare ogni situazione che si presenterà dinanzi a voi.

In coppia potrebbe esserci qualche piccolo diverbio ma niente di relativamente importante.

Vergine: mercoledì sarà una giornata piena di vigore per la Vergine: Venere influirà positivamente soprattutto per quanto riguarda la serenità delle coppie. Potrete godere di momenti piacevoli e armoniosi con il vostro partner: anche qualche tocco di romanticismo in più, potrà accendere la vostra serata. Anche per quanto riguarda il lavoro, mercoledì sarà una giornata ottimale.

Bilancia: avete bisogno di allargare le vostre amicizie: alcune vecchie conoscenze, con il tempo, risultano essere superficiali.

La falsità e l'ipocrisia sono caratteristiche che non riuscite proprio a tollerare. Mercoledì sarà una giornata in cui potrete cominciare a riflettere sulla ricerca di nuove compagnie.

Scorpione: riuscite ad essere fermi e determinati sulle vostre decisioni. I vostri obiettivi vengono prima di ogni cosa, non volete essere ostacolati da niente e da nessuno. La vostra tenacia e autostima vi faciliterà la strada per raggiungere il vostro successo. Mercoledì sarà un giorno di routine, in cui, però, sarete messi alla prova per l'ennesima volta.

Sagittario: non riuscite a cambiare alcuni atteggiamenti del vostro partner.

Non saranno di molta importanza, d'accordo, ma rimangono pur sempre comunque cattive abitudini da eliminare. La giornata di mercoledì risulterà monotona mentre in serata potrebbe esserci qualche piccolo contrasto con il vostro partner.

Previsioni astrali per mercoledì 5 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: mercoledì sarà un giorno nel complesso positivo, tuttavia dovrete fronteggiare qualche piccolo problema che si verificherà sul posto di lavoro anche se non sarà nulla di preoccupante. Tutto si risolverà a fine giornata.

Acquario: ultimamente avete dovuto fare i conti con situazioni non facili: state rischiando di annegare nei vostri problemi, di certo l'ansia e la preoccupazione non aiutano ma guardare la situazione da un punto di vista diverso potrebbe essere una buona soluzione.

Mercoledì avrete una giornata un po' irrequieta, mantenere un atteggiamento ottimista e positivo sarà fondamentale per affrontare al meglio la vostra giornata

Pesci: molte cose non vanno per il verso giusto. Cercate di rimanere positivi anche se la vostra pazienza, a volte, finisce per esaurirsi. Avete bisogno di qualche cambiamento significativo, un cambiamento che dia una svolta alla vostra quotidianità. Mercoledì, purtroppo, sarà una giornata abbastanza stressante. In compenso la serata sarà più appagante.