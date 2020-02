L'Oroscopo di domani 6 febbraio 2020 è pronto a dare voce alla buona Astrologia, in questo contesto applicata ai soli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Pronti ad evidenziare i segni fortunati e quelli eventualmente in difficoltà nel periodo? Certo che sì, pertanto l'oroscopo è predisposto a dispensare consigli utili e dritte da sfruttare soprattutto da coloro appartenenti ai simboli astrali ritenuti meno favoriti. Volendo fornire qualche anteprima sulla situazione astrologica generale, diciamo che questo giovedì si prospetta davvero molto interessante in primis per coloro appartenenti a Cancro e Leone, segni decretati dagli astri in giornata a cinque stelle.

Positivo, anche se non alla pari dei primi in classifica, il periodo si presume possa portare indubbie soddisfazioni anche a coloro dell'Ariete e dei Gemelli. Invece, secondo l'oroscopo del giorno 6 febbraio, ad avere poco sostegno dall'Astrologia del momento sia Vergine che Toro: andiamo a scoprire insieme la scaletta con le stelline quotidiane e svelare come sono stati classificati.

Classifica stelline 6 febbraio 2020

Una nuova giornata sta per prender piede: ansiosi di sapere come è stato valutato questo giovedì il vostro segno?

Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto generata dall'oroscopo del 6 febbraio 2020. Come da titolo iniziale, ricordiamo ai più che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede saranno i soli segni rientranti nella sestina compresa da Ariete a Vergine. Iniziamo pure a dare voce al responso degli astri in modo da sapere se anche il vostro segno rientri tra quelli 'baciati dalla fortuna' in questa parte della settimana.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 6 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Non esasperate eventuali tensioni in questo giorno. Chi pensa troppo o è sempre in ansia o rischia di star male: curate la forma fisica e divagate un po' più la mente... Alcune situazioni di recente hanno generato incomprensioni: chi è rimasto vittima di errori, chiaramente non voluti, bisogna che chiarisca quanto prima.

Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, coloro che stanno vivendo un momento di slancio passionale, saranno ricambiati da un partner altrettanto pieno di attenzioni. Se il legame è solido tutto dovrebbe andare bene e potete stare tranquilli: vivrete sereni e felici per tanto tempo. Single, la Luna in 'Casa dodici' nel segno del Cancro porterà senz'altro qualche frizzante avventura nella vostra vita, e forse dovrete dire addio alla vostra tranquillità! Ma fidatevi del vostro istinto, così da non impelagarvi in storie davvero troppo complicate per voi. Nel lavoro, ci sono in vista alcuni progetti da realizzare o possibili cambiamenti per chi cerca soluzioni alternative.

La vostra energia e la vostra disponibilità saranno sufficienti per portare avanti quell'ambizione che vi contraddistingue. Date seguito ad eventuali proposte che dovessero arrivare nel periodo.

Toro: ★★. La giornata del 6 febbraio sarà di bassissimo livello per voi del Toro: tirerà aria pesante, tutta colpa dell'opposizione Luna-Giove? In gran parte è così. Le predizioni giornaliere indicano che, specialmente in certi momenti della giornata continuerà a farsi sentire la pesantezza che avevate accumulato giorni addietro: evitate di lamentarvi, tanto non troverete giovamento. In amore, niente fuochi d'artificio in questa giornata; sarà invece il momento della calma e della tranquillità, magari cercando di rivalutare l'importanza delle piccole cose.

Le incoerenze del partner vi irriteranno molto, pertanto un chiarimento potrebbe rimettere tutto in ordine e ristabilire l’intesa. State quindi calmi e ponderate ogni decisione nei riguardi di chi amate. Single, in amore non fate il gioco del gatto con il topo, ma agite con buon senso e chiarezza. Così facendo avrete maggiori probabilità di ottenere quelle conferme che tanto desiderate. Nel lavoro infine, l'oroscopo giornaliero è quasi certo che sarà una giornata piuttosto nervosa e complicata. Distrazione e scarsa concentrazione saranno i vostri peggiori nemici, soprattutto se avete un'attività che richiede tutta la vostra attenzione: uomo avvisato...

Gemelli: ★★★★. Partirà, proseguirà e chiuderà in modo modesto questo vostro giovedì di metà settimana. In generale si presume che possiate essere molto ricettivi in alcune situazioni, non facendovi sfuggire neanche la più piccola occasione per migliorare l'andamento del periodo. Probabilmente qualcuno riuscirà finalmente a soddisfare il proprio ego. In amore invece, Venere in ottimo sestile a Plutone, quest'ultimo speculare positivo al 60%, garantirà sicuramente maggiore serenità al rapporto di coppia riportando un po' di sana passione in quelle relazioni che avevano avuto delle crisi. Per chi vorrà recuperare, sarà questo il momento giusto per approfittare.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì preannunciano, nel caso foste in una fase di conquista, che un'espressione provocatoria potrebbe rendervi molto interessanti agli occhi della persona che vi piace. Sarete così propensi ad ascoltare il cuore più che la testa, anche se questo potrà portare delle naturali sofferenze. Siccome senza amore non potete stare, sicuramente varrà la pena rischiare! Nel lavoro, le prospettive astrali saranno buone ed i nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti. Una buona notizia da un progetto in via di sviluppo. Tenete sott'occhio eventuali situazioni in sospeso.

Astrologia del giorno 6 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Si preannuncia un giovedì generoso e positivo, in molte situazioni. Non mancheranno affatto gli stimoli giusti prodotti dalla Luna in Cancro in aspetto eccitante: occorrerà tenere a bada l’umore, gli impulsi e, soprattutto, evitare le confidenze con persone che non conoscete bene a fondo. Negli affetti sarete più che vincenti, a patto di saper tenere nella giusta considerazione le esigenze della persona che avete a fianco e soprattutto nel cuore. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica un periodo molto favorevole per gli affari di cuore: le coppie vivranno questo giovedì sicuramente alla grande, magari riportando la passione alle stelle oppure rinforzando il legame con tutto l'ambiente familiare.

Single, la vostra vita sentimentale vi darà sicuramente grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità. Nel lavoro tutto secondo le attese. Il cielo, a detta dell'oroscopo, regalerà discreta allegria e tantissima curiosità. L'entusiasmo poi vi spingerà senz'altro verso la messa in opera di nuovi progetti che in parte si riveleranno vincenti. Potreste incrementare anche i guadagni.

Leone: ★★★★★. Una giornata veramente da capogiro, in primis nei riguardi del settore sentimentale. L'amore sarà l'anello di congiunzione tra la voglia di vivere alla grande e la persona che avete nel cuore.

Soprattutto in coppia, sarete pieni di energie e di inventiva: questo giorno non ve lo dimenticherete facilmente! In generale, l'oroscopo preannuncia che sarà una giornata positiva per molti nativi del segno, senz'altro più disposti ad amare: la passione sarà in netto aumento, quindi preparatevi a vivere al meglio quei momenti che la giornata senza meno non mancherà di farvi avere. Avrete forse la tendenza a sognare un po' troppo ad occhi aperti o magari a idealizzare il vostro partner. Ma questo ci può stare, il che vi permetterà di superare i dubbi e vivere con tutto ciò che sarà alla vostra portata.

Single, le influenze combinate di Venere e Luna riempiranno di energia positiva il periodo. Questo vi porterà una ondata di fortuna come mai avreste osato sperare. Non state sulle vostre, altrimenti potreste sciupare quelle opportunità che la vita è pronta a offrire in questa giornata. Nel lavoro, l'oroscopo sul segno indica che raggiungerete traguardi che solo poco tempo fa vi sembravano quasi impossibili o lontanissimi. Adesso invece, riceverete finalmente la ricompensa per esservi impegnati a dovere: bravi!

Vergine: ★★★. Periodo complicato! Dovrete fronteggiare astri abbastanza contrari al segno, dunque cosa non da poco.

Ci sono in questo momento aspetti senz'altro da ponderare o magari da rivedere nel vostro rapporto di coppia: lati oscuri o dissidi da ricomporre cercando di restare entro i limiti della civile convivenza. L'oroscopo di domani 6 febbraio in questo caso consiglia in amore di tenere i nervi saldi e i piedi ben piantati per terra. In questo periodo nuvole nere si stanno addensando sul vostro orizzonte, in famiglia soprattutto: a complicare le cose potrebbe mettercisi anche una Luna alquanto indisponente e al limite della dispettosità. Tenete duro, perché presto l'Astro d'argento potrebbe regalare dei momenti di tranquillità davvero encomiabili da vivere con il partner.

Single, un giovedì che non offre grandi emozioni né sorprese, ma che vi permetterà però di fare mente locale o di analizzare con calma alcuni rapporti in essere in questo momento. Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata abbastanza distratta, quindi attenzione alle piccole noie. Prendetevi una pausa se nel caso non doveste sentirvi abbastanza ben concentrati nell'attività da svolgere, altrimenti rischierete di rovinare tutti i sforzi fatti nei giorni scorsi.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.