L'Oroscopo di domani 7 febbraio 2020 cosa porterà di interessante ai sei segni dello zodiaco rappresentanti la prima sestina? Intanto, portato in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata al periodo, l'ingresso di una specialissima Luna in Leone, accompagnata dal passaggio di Venere in Ariete, presente nel comparto di questo generoso segno di Fuoco a partire dalle ore 23:45 di fine giornata.

Il prossimo venerdì, dunque, è bene metterlo in chiaro, non sarà solo ad appannaggio di Leone (Top del giorno) e Ariete (cinque stelle): ad avere massimo supporto dalle effemeridi del periodo saranno certamente anche coloro aventi nel proprio Tema natale il simbolo astrale del Cancro (cinque stelle).

Invece, secondo l'oroscopo del giorno 7 febbraio, ben due saranno i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative: quali? Andiamo a scoprirlo subito iniziando a declamare, uno ad uno, le previsioni zodiacali sui segni in oggetto. Prima però, come da copione, vi esortiamo a dare uno sguardo alla nuova classifica stelline giornaliera posta a seguire.

Classifica stelline 7 febbraio 2020

Quali saranno i segni migliori e peggiori del prossimo venerdì? A dare le giuste info - si spera! - come sempre è il nostro aggiornatissimo staff, ben felice di rispondere direttamente per bocca della nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata dall'oroscopo del 7 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la sestina compresa da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone (Luna nel segno);

★★★★★: Ariete (Venere nel segno), Cancro;

★★★★: Toro;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Oroscopo venerdì 7 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Venerdì sarà una giornata all'insegna di tanta fortuna soprattutto a livello sentimentale e nei rapporti umani. Dunque preparatevi ad esultare: il periodo evolverà all'insegna di Venere nel segno a partire dalle ore 20:03 della sera. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, non è mai troppo tardi per riscoprire il piacere di stare in casa, seduti sul divano davanti alla tv insieme alla vostra metà.

Abbandonate per un momento gli impegni lavorativi e le quotidiane corse frenetiche. Dedicate quindi un po' di tempo anche a chi amate ed in serata potreste accorgervi che l'amore e la tranquillità affettiva sono molto più importanti di quanto pensavate. Single, sul vostro orizzonte si stagliano importanti novità affettive: una scelta forse rimandata o l'incontro con una persona 'speciale' vi farà sentire molto bene. Avrete tanta voglia di realizzare sogni e progetti e potreste avare la spinta giusta per farvi muovere alla conquista di nuovi traguardi amorosi. Nel lavoro, sarete completamente pronti ad apportare alcune modifiche utili al vostro modo di operare ed il vostro obiettivo sarà finalmente quello giusto.

Toro: ★★★★. Si preannuncia un venerdì abbastanza pieno di impegni. Si consiglia di stare attenti, cercando di prestare ascolto soprattutto a quel che avrà da dirvi una persona (sapete bene di chi si tratta!). In amore invece, stabilire un'intesa sentimentale scorrevole con il vostro partner sarà come un percorso ad ostacoli, prima difficile, poi sempre più facile e gratificante. Non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa giornata insieme alla vostra metà. Sprigionate un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone vicine, vi sentirete pervasi da un gradevole entusiasmo e da una piacevole attitudine verso la vita a due.

Single, i riflettori saranno puntati sul vostro benessere, sentirete il bisogno di occuparvene fattivamente, modificando abitudini e malsane regole di vita. Una persona conosciuta tempo addietro vi potrebbe sorprendere con una e-mail od una telefonata, quando ormai avevate perso le speranze: se siete ancora interessati/e non lasciate cadere la cosa. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero crede che il vostro carisma sarà notevole: affascinate per il vostro estro e per la vostra voglia di fare e, dopo parecchio tempo, riuscirete finalmente a realizzare un difficile progetto.

Gemelli: ★★★. Venerdì giornata prevista quasi sicuramente come 'sottotono' per tanti di voi Gemelli.

Secondo l'oroscopo del 7 febbraio, per quanto riguarda la giornata in generale, avrete non poche curiosità e, in qualche caso anche una strana voglia di evasione. In amore, in questa giornata potreste avvertire una certa ansia e vivere momenti di stress nella vita privata. Soprattutto in mattinata, questo vostro stato d’animo complicherà le cose col partner; nonostante tutto questo voi sarete pronti a vivere appieno i vostri sentimenti oppure a dimenticare alcuni vecchi rancori. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che probabilmente vivrete una giornata fatta da alti e bassi, con picchi di tensione soprattutto nella mattinata.

Le cose andranno meglio nel pomeriggio quando vi accorgerete di avere esagerato con le persone a voi vicine. Nel lavoro, non inquietatevi se gli eventi vi obbligheranno a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo. Sfruttate invece l'occasione per studiare la situazione per poi ricuperare.

Astrologia del giorno 7 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. il prossimo venerdì di fine settimana sarà per voi Cancro molto rilassante ed efficace. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore mette in chiaro che ad essere particolarmente favoriti saranno alcuni ambiziosi progetti di coppia: mettetevi d'impegno per migliorare le cose in stallo nei riguardi dei rapporti affettivi.

Se avranno bisogno di miglioramenti, puntate sia sul dialogo che sull'intesa, vedrete che così facendo sarete felici e sereni insieme a chi amate. Single, anche per voi l'amore, a scanso di equivoci, non si farà desiderare ma si prevedono dei momenti sicuramente romantici di prossima venuta.In vista un periodo potenzialmente portatore di persone davvero speciali. L'oroscopo altresì invoglia ad iniziare un'attività piacevole o distensiva, magari da coltivare come hobby: perché non rilassarsi con una seduta di yoga? Nel lavoro, potreste ricevere una risposta importante oppure fare un incontro che potrebbe cambiare il vostro destino professionale.

Se avete intrapreso un nuovo percorso, avrete sicuramente tutte le carte per raggiungere i vostri obiettivi.

Leone: 'top del giorno'. La giornata del 7 febbraio sarà meravigliosa, grazie alla presenza di una spettacolare Luna nel segno: quasi tutto vi sarà permesso. In amore, vi sentirete in splendida forma e condividerete con tutta la vostra gioia e il vostro buonumore questo ottimo momento con la persona a cui volete bene. In amore, l'oroscopo in questa giornata vi sentirete come se toccaste il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto e come dalle attese! Si annuncia quindi uno splendido venerdì, dove apparirete in gran forma, insolitamente socievoli e ben disposti a condividere con il partner il vostro tempo libero.

Single, sarà un cielo assolutamente fantastico, soprattutto perché l'astro d'argento favorirà, oltre ai buoni sentimenti, anche il settore relativo ai lunghi viaggi, magari verso paesi stranieri. Potrebbe venirvi la voglia di prendere un volo last-minute per un week-end in una bella città o una località esotica: perché no, una buona scusa per incontrare un grande amore... Nel lavoro, l'oroscopo indica che potrebbe essere il momento ideale per gettare le basi per progetti futuri, soprattutto professionali. Con astri a favore tutto sarà facile e le soddisfazioni non mancheranno: in vista nuove situazioni decisamente stimolanti in cui riuscirete a vincere quasi in tutto.

Vergine: ★★. Si presume sia un periodo abbastanza stagnante: tra incombenze da portare a fine, svariate esigenze familiari e personaggi assillanti, alla fine a rimetterci sarà il vostro fegato! L'oroscopo di domani 7 febbraio consiglia in questi casi di lasciarsi beatamente andare: ogni tanto farsi trasportare dalla corrente fa bene al cuore e rilassa la mente. Riguardo l'amore, diciamo che l'umore non è che brillerà molto: la socievolezza lascerà a desiderare; colpa della Luna negativa. Meglio evitare osservazioni al partner e lasciar passare questo momento non adatto per un sano confronto a due.

Single, la Luna congiunta a Urano, se la prenderà sicuramente con il vostro segno e vi renderà più nervosi e suscettibili rispetto ai giorni scorsi. Non tappatevi in casa, però perché avrete bisogno di svago. Ritagliate del tempo per voi stessi e rilassatevi, perché le vostre riserve energetiche non saranno infinite. Nel lavoro, secondo l'oroscopo di vostra competenza sarà una giornata antipatica, con Luna e Urano alle costole, avrete la netta sensazione di non riuscire a far marciare le cose come vorreste, in molti casi si tratterà di ostacoli legati alla fretta, alla stanchezza od a persone poco affidabili, passeranno.

Proseguiamo con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.