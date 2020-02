Domenica 9 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna transitare in Leone, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario, così come Urano resterà in Toro ed il Sole sarà ancora sui gradi dell'Acquario. Infine Venere sosterà in Ariete e Nettuno assieme a Mercurio saranno nel domicilio dei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Sagittario, meno concilianti per Pesci ed Acquario.

Ariete energico

Ariete: energici. Il bottino energetico di cui disporranno i nati del segno sarà presumibilmente stracolmo ed ovunque indirizzeranno tali forze saranno ben spese, visti i suggerimenti della Luna Nuova di Fuoco.

Toro: relax. Nella giornata che chiude la settimana i nativi vorranno presumibilmente dedicarsi al relax più assoluto in modo da rimettersi in forze per affrontare la prossima nel modo migliore.

Gemelli: routine. La domenica potrebbe rivelarsi routinaria ed i nativi farebbero bene a non rimanere con le mani in mano portando a termine le attività pratiche rimandate nei giorni appena trascorsi.

Cancro: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe rendere perplessi i nativi che, superata l'impasse iniziale, non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni sull'accaduto.

Progetti per Leone

Leone: progetti. Lo schiudersi della Luna Nuova nel segno significherà, c'è da scommetterci, la chiusura di un ciclo (oramai stantio) verso uno nuovo, inesplorato e ben più gratificante.

Vergine: acquisti. Le finanze saranno presumibilmente floride tanto da far optare parecchi nativi per concedersi l'acquisto di un oggetto parecchio costo ma decisamente utile per il loro futuro professionale.

Bilancia: sereni. Il clima in coppia sembrerà volgere al belle e con esso anche l'affettuosità reciproca potrebbe tornare ad essere la protagonista nel focolare domestico in questa domenica.

Scorpione: fuori fase. Ai nativi potrebbe sembrare di essere delle trottole, intente a girare senza ricavarne le dovute soddisfazioni rispetto all'impegno profuso.

Lavoro top per Capricorno

Sagittario: umore alle stelle.

Con Marte in Sagittario in trigono alla Luna Nuova ed in sestile al Sole il tono umorale nativo avrà buone chance di essere ad alti livelli. Non ci metteranno molto ad accorgersene le persone con cui avranno a che fare che saranno ben contente di stare in loro compagnia.

Capricorno: lavoro top. Domenica ai favori dei Pianeti Lenti si aggiungeranno quelli dei Pianeti Lenti, Luna Nuova in primis, facendo balzare in primo piano positivamente le faccende professionali.

Acquario: nervosi. Al lavoro il clima potrebbe non essere più concilianti ed i nativi, con ogni probabilità, cadranno nella trappola della provocazione di un collega facendo una figura barbina.

Pesci: taciturni. Non avranno granché voglia di comunicare i nativi, nemmeno col partner e sarà facile che si chiudano in loro stessi lasciando fuori il mondo circostante.