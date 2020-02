L'oroscopo della giornata di domenica 16 febbraio prevede un periodo di stanchezza per i nativi Ariete, anche se fortunatamente non ci sarà molto lavoro da fare, mentre Giove favorevole per la Bilancia aprirà nuove opportunità per i nativi del segno. Nettuno fantasioso nel segno dei Pesci permetterà di trascorrere momenti romantici e di allegria in ambito sentimentale, mentre il Leone prima di buttarsi a capofitto in un progetto, farebbe meglio a fermarsi un momento a riflettere.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 16 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 16 febbraio segno per segno

Ariete: potrebbe partire sottotono la giornata per via di Giove in opposizione al segno zodiacale. La sfera sentimentale si rivelerà tutto sommato buona grazie a Venere in quadratura, ciò nonostante non aspettatevi nulla di così eccezionale. Se siete single l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspetterete. In ambito lavorativo alcuni pianeti opposti vi bloccano lo sviluppo di idee creative. Forse fareste meglio ad ultimare ciò che avete iniziato senza fare modifiche sensazionali.

Voto - 7

Toro: Urano in congiunzione sarà una vera salvezza per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte sentimentale potreste avere l'occasione di riparare una situazione difficile prima che il partner si accorga del danno che avete combinato. Se siete single e avete una persona da amare nel cuore, prima di agire fareste meglio a studiare attentamente la situazione. Sul posto di lavoro potreste affrontare dei cambiamenti importanti riguardo il vostro attuale ruolo.

Voto - 7

Gemelli: domenica si annuncia davvero scoppiettante. La sfera sentimentale si rivelerà piana di sentimenti e ricca di eventi positivi che, seppur sembreranno banali, li ricorderete senz'altro. I cuori solitari dovranno cercare di essere più comprensivi con qualcuno che non vorrà saperne di lasciarsi andare. Sul posto di lavoro le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale.

Voto - 9

Cancro: configurazione astrale dolcissima per i nativi del segno con uno splendido Mercurio e un attraente Venere pronti a darvi fortuna in ambito sentimentale. Le vostre parole saranno carezze che il partner adorerà e saprà come ricambiare. Per i cuori solitari sarà il momento di mostrare il vostro lato tenero a quella persona che vi interessa, perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le parole. Nel lavoro con estro e spigliata disinvoltura riuscirete a immettere sempre la creatività vincente con Nettuno pronto a guidarvi verso il successo. Voto - 8,5

Leone: con una configurazione astrale poco convincente secondo l'oroscopo di domenica, non sforzatevi di fare ciò che attualmente non siete in grado di fare sul posto di lavoro.

Presto riuscirete ad avere i requisiti adatti e non fallirete. Sul fronte sentimentale il vostro modo di essere compulsivi vi spingerà a fare delle scelte ma fate attenzione a non prendere quelle sbagliate. I single invece attraverseranno un buon periodo in amore e ci saranno nuovi incontri. Voto - 7

Vergine: l'oroscopo di domenica si preannuncia piuttosto interessante, con una relazione sentimentale fluida e generosa grazie ad un tenero Giove in buon aspetto dal segno amico del Capricorno. Sarete piuttosto socievoli infatti, soprattutto se siete nati nella terza decade, e saprete come prendere il vostro partner riguardo ad alcune discussioni.

I single avranno voglia di nuove avventure con nuove persone. Sul posto di lavoro non sempre si può procedere con calma e a rallentatore come vorreste, tanto che sarà necessario un certo dinamismo. Voto - 7,5

Bilancia: Giove favorevole annuncia un oroscopo ricco di opportunità da cogliere al volo per voi nativi del segno. La sfera sentimentale sarà caratterizzata da un senso di affettuosità in voi che però al tempo potrebbe rendervi possessivi nei confronti del partner. Sappiate gestire bene la situazione per trascorrere momenti indimenticabili. I single in amore potrebbero di colpo svegliarsi dal loro stato letargico.

In ambito lavorativo di solito riuscite a trainare colleghi e clienti, ma stavolta potrebbe risultarvi un po’ più difficile. Voto - 7,5

Scorpione: avrete modo di attraversare momenti importanti secondo l'oroscopo di domenica, momenti da non sottovalutare affatto per riuscire a trarne il massimo. Sul fronte sentimentale saprete ben identificare la radiosità del partner nei vostri confronti, e se vi lascerete guidare dai sentimenti, il resto verrà da sé. Se siete single fatevi pure prendere dalla voglia di amare, potreste arrivare a concludere veramente qualcosa. Nel lavoro splendide occasioni potrebbero prender vita dal nulla regalarvi buone soddisfazioni.

Voto - 8

Sagittario: Marte in quadratura vi renderà particolarmente allegri, ciò nonostante potrebbero esserci anche dei momenti di frustrazione che v'impediranno di esprimervi al meglio. Nel lavoro infatti, se non riuscite a terminare alcuni progetti, non prendetevela con voi stessi e cercate di essere ottimisti. In amore state attenti a non essere impulsivi in quanto il partner oppure un parente potrebbe non apprezzare il vostro temperamento, che siate single oppure no. Voto - 6,5

Capricorno: gli influssi di Venere in quadratura rispetto al segno dell'Ariete completano per voi un oroscopo focalizzato verso la sfera sentimentale, dove con la persona dei vostri sogni vi basterà davvero poco per far scoppiare la scintilla dell'amore.

I cuori solitari non avranno alcun motivo di essere gelosi, eppure assumeranno tale atteggiamento. In ambito lavorativo provate a cercare nuovi stimoli in progetti originali ma soprattutto validi e convincenti. Voto - 8

Acquario: se siete single vi saranno persone che vi fanno gli occhi dolci, ciò nonostante volete una relazione d'amore seria, e potreste respingere qualcuno, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per le relazioni fisse l’intesa di coppia, la fiducia e il buon dialogo con la persona amata saranno completi e appaganti. Nel lavoro sarete in armonia con i vostri colleghi e vi sembrerà quasi un gioco ciò che farete.

Voto - 7,5

Pesci: l'oroscopo annuncia il pianeta Mercurio in quadratura al vostro cielo per la giornata di domenica. In amore saprete apprezzare la concretezza della vostra anima gemella, tanto che l'affiatamento di coppia ne beneficerà molto. I cuori solitari troveranno la forza che serve per dire di no a qualcuno non troppo gradito. Nel lavoro se siete alle prese con una prima esperienza lavorativa, la cosa più giusta da fare sarà chiedere consiglio ad un collega un po’ più esperto. Voto - 7,5.