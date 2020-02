Durante l'oroscopo della giornata di domenica 2 febbraio, i nativi Ariete saranno favoriti dal trigono di Giove in Capricorno e sapranno come gestire al meglio la propria situazione al lavoro senza bisogno di consigli, mentre Vergine sarà amichevole nei confronti del partner, condividendo le proprie passioni. Qualche conflitto d'interesse potrebbe affliggere i nativi Sagittario sul posto di lavoro a causa di Venere in posizione sfavorevole, mentre Cancro avrà più libertà nella propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 2 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 2 febbraio segno per segno

Ariete: Giove in trigono al vostro segno zodiacale renderà la vostra giornata molto interessante, soprattutto sul posto di lavoro. Non avrete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale i single saranno attratti mentalmente e fisicamente da una persona incontrata in questo periodo e difficilmente smetteranno di pensarci. Le relazioni fisse avranno modo di concedersi più tempo per loro per fare qualunque cosa. Voto - 8

Toro: avrete le migliori intenzioni sul posto di lavoro per concludere degli ottimi affari e, secondo l'oroscopo di domenica, con la Luna in quadratura al vostro cielo assieme a Urano stazionario, avrete tutte le carte in regola per riuscire ad ottenere degli ottimi risultati.

Sul fronte sentimentale la vostra gelosia potrebbe provocare qualche piccolo problema nella vostra relazione di coppia. Fate dunque attenzione al vostro temperamento e soprattutto a ciò che direte. I single preferiranno trascorrere una serata all'insegna del divertimento. Voto - 7,5

Gemelli: cordiali e comunicativi come non mai, l'oroscopo annuncia una giornata piuttosto interessante per voi nativi del segno, grazie soprattutto al Sole nel segno amico dell'Acquario.

Sul fronte amoroso riuscite a rendere felice la vostra anima gemella con il vostro fascino. I single potrebbero non fare faville in amore ma, tutto sommato, avranno modo di divertirsi. Nel lavoro i vostri colleghi noteranno come saprete gestire alla perfezione le vostre mansioni, proponendovi un progetto di gruppo molto interessante. Voto - 8

Cancro: gli influssi di Venere in trigono rispetto al segno dei Pesci completano per voi un oroscopo che vi metterà voglia di avere maggiore libertà all'interno della vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale evitate di turbare chi vi circonda e esprimete al meglio il vostro fascino per conquistare il partner.

I single potrebbero attirare l'attenzione di una persona importante grazie ad una semplice sorpresa. Sul posto di lavoro potreste avere la sensazione che i colleghi siano contro di voi. In realtà dovrete soltanto essere meno paranoici e continuare a svolgere adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 7,5

Leone: il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale vi renderà ossessivi nei rapporti con i vostri amici, soprattutto se siete nati nella terza decade. Cercate di assumere un atteggiamento più calmo per non avere problemi. Sul fronte sentimentale l'oroscopo prevede una certa voglia in voi di nuove sfide da affrontare con il vostro partner per dare qualche stimolo in più alla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo alcuni problemi pratici richiederanno la vostra attenzione e dovranno essere risolti nel più breve tempo possibile. Voto - 7,5

Vergine: un oroscopo che vi renderà particolarmente amichevoli nei confronti del partner durante la giornata di domenica. La sfera sentimentale dunque si rivelerà favorevole per voi e sarà tutta da vivere, ricavandone notevoli benefici. Per quanto riguarda i cuori solitari Giove in posizione favorevole porterà una buona dose di fortuna, portando momenti del tutto inaspettati. Per quanto riguarda la sfera lavorativa se negli ultimi tempi avete abbandonato le vostre ambizioni più audaci, potrebbe essere il caso di riprenderli in considerazione e di progettare un nuovo assetto per la vostra carriera.

Voto - 8,5

Bilancia: il transito di Giove e del Sole nel vostro cielo renderà la giornata di domenica piuttosto interessante per voi nativi del segno. In amore l'oroscopo prevede momenti dolcissimi con la vostra anima gemella, trovando del tempo libero per uscire fuori a divertirsi insieme grazie ad un affiatamento di coppia ottimo. Tra contraddizioni e incertezze i single saranno con il fiato sospeso. Sul posto di lavoro ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Voto - 8

Scorpione: la Luna in quadratura al segno del Toro potrebbe rendere piuttosto impegnativa la vostra giornata.

In ambito lavorativo infatti, saranno molte le mansioni da svolgere e l'atteggiamento non sarà dei migliori. Raccogliete dunque tutte le vostre energie e cercate di essere ottimisti. In amore la vostra relazione di coppia è molto importante e sarete disposti a qualunque cosa pur di vedere la vostra anima gemella sorridere. Se siete single con un po’ di diplomazia e di fascino potreste riuscire ad ottenere ciò che vorrete. Voto - 7

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale rendono il vostro oroscopo interessante per quanto riguarda l'amore, ma Venere in posizione sfavorevole potrebbe portare qualche problema nel lavoro.

Sul fronte sentimentale la passione e l'emotività saranno destinate a crescere in questo periodo. I single invece dedicheranno la loro giornata agli incontri. Per quanto riguarda il lavoro qualche discussione con i colleghi potrebbe impedirvi di lavorare per come si deve, al punto da non riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 7

Capricorno: Giove e Saturno in quadratura al vostro segno zodiacale porteranno una buona dose di fortuna soprattutto sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di domenica. Infatti la vostra testa sarà piena di idee, vi sentirete vivi e avrete una grandissima voglia di mettervi in gioco e fare qualcosa di unico.

Sul fronte sentimentale il tema forte del giorno sarà la comunicazione. Non abbiate paura di dire tutto quello che vi sta a cuore, vedrete che il partner saprà ascoltarvi. Per quanto riguarda i single conoscere nuove persone sarà la loro prima priorità. Voto - 9

Acquario: il Sole e Mercurio si troveranno in quadratura al vostro segno zodiacale durante la giornata di domenica. Con questa configurazione astrale l'oroscopo prevede momenti più che positivi in ambito lavorativo. La vostra ispirazione porterà benefici a voi e agli altri, soprattutto in quei progetti di gruppo. In ambito sentimentale riuscirete a rassicurare il vostro partner per alcuni problemi da superare.

I cuori solitari invece saranno molto impegnati ma non è detto che potrebbero arrivare delle sorprese. Voto - 8

Pesci: una configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo per la giornata di domenica. La sfera sentimentale sarà a vostro vantaggio e vi sentirete particolarmente attraenti e amichevoli nei confronti del partner, disposti inoltre a fare qualcosa per la vostra anima gemella che possa renderla felice, anche vi costerà tempo e fatica. I single preferiranno trascorrere la loro domenica nel più completo relax. Nel lavoro non fatevi turbare da nessuno, in quanto sapete benissimo di avere dei progetti validi e nessuno potrà dirvi il contrario.

Voto - 8