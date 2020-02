L'oroscopo della giornata di domenica 23 febbraio, prevede per i nativi Gemelli una grande intesa di gruppo nel lavoro, mentre Vergine sentirà la necessità di prendersi più cura dei propri familiari. Mercurio sfavorevole influenzerà i nativi Scorpione, che saranno piuttosto incerti della loro attuale situazione sentimentale, mentre il Sole in opposizione rispetto al segno dei Pesci potrebbe creare qualche difficoltà a comunicare i propri sentimenti in amore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 23 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 23 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: gli influssi del pianeta Venere in quadratura al vostro cielo, completano un oroscopo assai romantico. Sul fronte sentimentale infatti darete più spazio alla vostra anima gemella. In questo modo, la vostra relazione di coppia procederà in maniera più spontanea, senza troppi problemi. I cuori solitari avranno modo di sperimentare nuovi metodi di approcciarsi alle persone.

In ambito lavorativo avrete intenzioni di distinguervi dalla massa, ma dovrete saperlo fare per non creare l'effetto opposto. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di domenica che vede il pianeta Giove in trigono dal segno amico del Capricorno. Sul fronte sentimentale tale configurazione vi permetterà di godere di un po’ di fortuna e di fascino, utili per trascorrere momenti di serenità con la vostra anima gemella, senza troppi pensieri per la testa.

I single invece avranno modo di incontrare qualcuno con cui approcciarsi immediatamente. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo gli ostacoli da superare richiederanno una certa attenzione e dunque non distraetevi per una discussione che non vi riguarda. Voto - 7

Gemelli: Mercurio curerà per voi l'aspetto sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. I vostri sentimenti saranno molto intensi e arriverete ad una comprensione con il partner così profonda quasi da entrare in sintonia con la persona amata.

Ci saranno buone opportunità per i single che vogliono fare nuovi incontri, una conoscenza intrigante vi farà battere il cuore. Nel lavoro non cercate di amalgamare forzatamente la vostra compagnia lavorativa con quella al di fuori. Voto - 7,5

Cancro: secondo l'oroscopo di domenica, riuscirete ad essere molto comunicativi e questo segna un punto a vostro favore in quanto significa che, soprattutto in campo lavorativo riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Sul fronte amoroso, qualora siate nati nella terza decade, avrete modo di sentirvi particolarmente attraenti e amichevoli, soprattutto voi single, ciò nonostante dovrete anche mettervi in gioco se volete attirare l'attenzione di una persona in particolare.

Le relazioni fisse sfrutteranno la giornata per uscire e divertirsi insieme. Voto - 8

Leone: un Sole splendente nel vostro cielo completa una configurazione astrale rovente per voi nativi del segno. In amore sarete molto rilassati e avrete modo di comprendere al meglio il partner discutendo dei suoi problemi e aiutandolo a superarli. Se siete single partecipate più spesso agli inviti dei vostri amici. Nel lavoro fate attenzione in quanto se non avete pensato bene alle conseguenze delle responsabilità che vi siete presi, dovrete faticare per mettervi rimedio. Voto - 7

Vergine: con il Sole in opposizione al vostro cielo, l'oroscopo di domenica non sarà così elettrizzante come nelle giornate precedenti.

In amore se siete nati nella seconda decade fareste meglio ad evitare di prendere decisioni affrettate e riflettete un momento prima di agire. Se siete single sentirete la necessità di prendervi cura di un familiare in difficoltà. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarà una giornata intesa, piena di impegni, ma voi saprete dimostrare impegno, determinazione e fiducia in ciò che farete. Voto - 7

Bilancia: il pianeta Venere si troverà ancora in opposizione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di domenica, e ciò potrebbe crearvi qualche difficoltà sul fronte sentimentale. Infatti potreste avere delle preoccupazioni in famiglia che v'impediranno di godere appieno della bellezza dei vostri cari o del partner.

I single per il momento preferiranno dedicarsi alle loro faccende personali. Nel lavoro fareste meglio a chiarire con i colleghi che non potete fare tutto voi da soli in un progetto di gruppo. Voto - 6,5

Scorpione: Mercurio sfavorevole nel vostro cielo completa un oroscopo poco convincente per voi. Nel lavoro evitate di perdere tempo e ottimizzate il vostro impiego cercando di svolgere più mansioni possibile. Sul fronte sentimentale potreste nutrire dei dubbi sulla vostra attuale relazione di coppia ma fortunatamente il partner saprà come dissipare in voi ogni dubbio. I single forse state confrontando una potenziale relazione con una passata ma se sapete cosa volete realmente, non avete bisogno di fare analisi.

Voto - 7

Sagittario: gli influssi di Mercurio in quadratura rispetto al segno dei Pesci completano per voi un oroscopo molto interessante. Sul fronte amoroso la vostra relazione procede magnificamente e non vi tirerete indietro il partner vi proporrà di fare qualcosa o se sarete voi a proporre. Se siete single le stelle vi stimolano a fare nuove conoscenze, quindi cogliete la palla al balzo. Nel lavoro vi verranno proposte nuove strategie per ottimizzare al meglio il vostro modo di lavorare e potrebbe essere una buona idea prenderle in considerazione. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale che prevede tanti pianeti dalla vostra parte, come Marte e Giove, pronti a sostenervi al meglio per la giornata di domenica.

In ambito sentimentale si respirerà un’aria molto tranquilla, che vi metterà fin da subito a vostro agio con la vostra anima gemella. Se siete single potreste sentire la necessità di discutere con un amico intimo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo siete eccessivamente convinti della riuscita del vostro progetto e non vi comportate in modo molto razionale. Voto - 8

Acquario: con Giove in trigono nel vostro cielo, non vi mancheranno certo le qualità per portare avanti il vostro progetto, però potrebbe comportare qualche sacrificio, specialmente nei rapporti sociali. In ambito sentimentale se siete single potreste sentirvi molto attratti da una persona nuova, e con un po’ di convinzione e con il giusto approccio, potreste subito iniziare ad andarci d'accordo.

Le relazioni fisse avranno modo di godersi il periodo grazie all'intesa di coppia alta. Voto - 8

Pesci: con il Sole e Mercurio in quadratura nel vostro cielo, sarà una giornata che vi metterà decisamente a vostro agio secondo l'oroscopo di domenica. La vostra relazione di coppia vi permetterà di esaltare al meglio i vostri sentimenti e in questo modo ne gioverà l'affiatamento di coppia. Se siete single siate pronti ad dei possibili incontri. Sul posto di lavoro prestate attenzione a dei possibili cambiamenti che potrebbero crearvi qualche difficoltà. Voto - 7,5