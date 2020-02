L'oroscopo della giornata di giovedì 13 febbraio vede la Luna super fortunata in congiunzione rispetto al segno della Bilancia, che avrà molta energia fisica e una gran voglia di mettersi in gioco; al contrario, il segno dell'Ariete dovrà vedersela con qualche imprevisto nella propria relazione di coppia proprio per via dell'aspetto lunare in opposizione. Capricorno potrebbe aspettarsi una mano di aiuto per poter realizzare i propri desideri, mentre per il Leone sarà un buon momento per rendersi conto di quante cose buone avrà fatto recentemente.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 13 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 13 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale sancisce un oroscopo poco convincente per la giornata di giovedì. In ambito sentimentale non prendete decisioni drastiche e radicali in assenza della vostra anima gemella, soprattutto se appartenete alla terza decade. Se siete single potreste essere gelosi considerata l'enorme concorrenza da dover eliminare.

In ambito lavorativo probabilmente avrete qualche ammanco di cui non vi siete resi conto, quindi fareste meglio a ricordare le spese che avete sostenuto e a fare due conti. Voto - 6

Toro: un oroscopo magnifico per voi nativi del segno. Vi sentirete di risolvere ogni problema senza il minimo sforzo grazie ad un sontuoso Giove in angolo benefico durante l'intera giornata. Sul fronte amoroso avrete modo di condividere i vostri sogni e dare sfogo al vostro lato romantico che di sicuro non dispiacerà al partner.

Se siete single alcune conoscenze potranno rivelarsi fortuite. Nel lavoro troverete sicuramente un forte sostegno da parte dei vostri colleghi più fidati. Voto - 8,5

Gemelli: con il Sole in trigono dal segno del Capricorno, potreste avere un'ottima occasione per guardarvi in giro, soprattutto se siete single, oppure se siete alla ricerca di un nuovo impiego. In ambito sentimentale il periodo sarà piuttosto convincente, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se al momento la situazione vi sembra insostenibile, potreste provare a prendere dei seri provvedimenti, oppure cercate di alleggerirvi il carico. Voto - 7,5

Cancro: gli influssi della Luna in quadratura nel segno della Bilancia preparano per voi un oroscopo piuttosto frenetico. In amore tutto ciò di cui avrete bisogno sarà soltanto una buona dose di romanticismo che ultimamente sembra essere mancato nella vostra relazione di coppia. Buone notizie per i cuori solitari che sono alla ricerca dell'amore. Potreste infatti riuscire a fare qualcosa di veramente speciale per la vostra vita sentimentale.

Nel lavoro i vostri piani sono troppo dispendiosi, sia di energia, che di soldi, e fareste bene ad aspettare un bel po' prima di rimpinguarvi le tasche. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, sarete molto coraggiosi ed avventurosi per quanto riguarda la sfera sentimentale, cercando a poco a poco di soddisfare i sogni e desideri del partner. I single potrebbero avere una visione della loro vita sentimentale più limpida se solo fossero più ottimisti. Nel lavoro potreste non riuscire a fare granché, ciò nonostante vi renderete conto di quante cose positive avete svolto nelle giornate precedenti, e ciò vi metterà di buon umore.

Voto - 7,5

Vergine: Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale completa per voi un oroscopo poco interessante per la giornata di giovedì Sul fronte amore, alcuni sentimenti repressi nei confronti del partner, oppure verso la vostra potenziale anima gemella qualora siate single, potrebbero complicare la faccenda, mettendovi in seria difficoltà. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, soltanto perché ancora non vedete i risultati del vostro impegno, non significa che state lavorando per nulla. Aspettate ancora qualche giorno. Voto - 6,5

Bilancia: la Luna in quadratura al vostro segno vi regala un ottimo cielo per trascorrere una giornata magnifica.

In ambito sentimentale vi ritroverete in una situazione di benessere rara, che non provavate da tempo. Approfittatene per esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. In ambito lavorativo se avete paura di assumere un ruolo troppo importante, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Voto - 8

Scorpione: l'oroscopo annuncia una certa sicurezza in voi stessi durante la giornata di giovedì, grazie anche a Mercurio in trigono. In ambito sentimentale non cercate di prendervi sempre la ragione nei confronti del partner, anche voi potete sbagliare.

Se siete single tornerà in voi la voglia di mettervi in gioco e avrete intenzioni di fare le cose in grande con una persona che amate. Sul fronte lavorativo essere sempre ostinati non sempre sarà una buona idea, dunque ascoltate i consigli dei colleghi se necessario. Voto - 7,5

Sagittario: la vostra mente sarà particolarmente creativa secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Soprattutto sul fronte lavorativo tale fantasia vi permetterà di tirare fuori delle idee fresche e innovative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, forse potreste assumere una posizione sulla difensiva che però potrebbe non essere una buona idea.

Se siete single abbiate l’accortezza di non creare situazioni ambigue. Voto - 7

Capricorno: l'oroscopo annuncia una giornata a metà per voi nativi del segno. Infatti, da una parte avrete un grandioso Giove che sul posto di lavoro vi farà assumere un ruolo di protagonista. Potreste riuscire infatti a realizzare alcuni progetti importanti grazie anche all'aiuto di un collega. Dall'altra parte, la Luna nel segno della Bilancia potrebbe crearvi qualche piccola difficoltà in amore. Il vostro partner potrebbe non capire alcuni dei vostri atteggiamenti e voi altrettanto, finendo con creare un piccolo litigio.

Se siete single potreste poca voglia di dedicarvi a cose troppo impegnative. Voto - 7

Acquario: con il Sole in quadratura al vostro segno zodiacale sarete piuttosto convincenti soprattutto sul fronte lavorativo dove saprete esprimere molto bene le vostre idee che potrebbero venire accolte. In ambito sentimentale il partner potrebbe considerarvi sotto una luce che non aveva considerato fino a questo momento. Aspettatevi dunque qualcosa di veramente romantico. I single potrebbero sperare in un fortunato incontro. Voto - 8

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale potrebbe rendervi stufi della vostra solita routine, al punto che cercherete di inventarvi qualcosa di veramente originale che porti un po’ di brio nella vostra vita quotidiana.

In amore, nonostante sarà un periodo ricco di impegni, riuscirete a ritagliarvi una porzione di tempo libero da dedicare alla vostra anima gemella. Se siete single sarà necessaria tanta pazienza prima di dichiararsi. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, ma saranno necessarie presto delle novità. Voto - 7,5