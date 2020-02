Lunedì 24 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno, il Sole e Mercurio stazionare in Pesci, nel frattempo Saturno, Giove, Plutone e Marte sosteranno in Capricorno. Venere permarrà nell'orbita dell'Ariete come Urano rimarrà stabile in Toro. Oroscopo favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Sagittario ed Ariete.

Toro fiacco

Ariete: nervosi. L'ambiente professionale potrebbe risentire di una giornata piuttosto controversa e nervosa sul fronte relazionale. Un pizzico di diplomazia aiuterà i nativi a scongiurare controproducenti diverbi dialettici.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico odierno risulterà, con ogni probabilità, piuttosto scarno, tanto che molti nativi opteranno per procrastinare le attività pratiche ai giorni seguenti, quando le forze saranno più imponenti.

Gemelli: umore top. Il tono umorale dei nati del segno sarà probabilmente ai massimi livelli e, di conseguenza, gli amici ed il partner faranno a gara per passare del tempo in loro compagnia.

Cancro: lavoro top. Le vicende lavorative del primo giorno di questa settimana attraverseranno un periodo più tranquillo, dove anche le vecchie ruggini sembreranno dissolversi nel nulla.

Amore flop per il Leone

Leone: amore flop. Le faccende di cuore in casa Leone non attraverseranno probabilmente una giornata entusiasmante, anzi molti nativi avranno a che fare con un clima controverso.

Vergine: imbronciati. Al bando ogni discussione chiarificatrice questo lunedì, in quanto le effemeridi sottolineano come non sarà ancora il momento di trovare il bandolo della matassa delle questioni in sospeso.

Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze pratiche e lavorative a cui i nativi dovranno adempiere quest'oggi, risulteranno più di quanto le forze native riusciranno a reggere. Rimandarne alcune ai giorni seguenti sarà fondamentale per scongiurare lo stress.

Scorpione: focosi. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi nel giorno inaugurale della settimana, con grande soddisfazione dell'amato bene che gradirà tali nuove attenzioni.

Sagittario pessimista

Sagittario: pessimista. Lunedì che i nati Sagittario potrebbero affrontare con un velo di pessimismo che li accompagnerà almeno sino alle ore serali. Probabili soddisfazioni professionali dal tardo pomeriggio.

Capricorno: lavoro flop. Nell'ambiente lavorativo potrebbe nascere una discussione accesa con un nuovo collega per futili motivi. Sarà bene attendere qualche giorno per chiarire il malinteso.

Acquario: prole. L'educazione dei figli potrebbe rappresentare il focus odierno dei nati del segno, i quali dovranno trovare un compromesso con l'amato bene per far felice tutte le parti in causa.

Pesci: romantici. L'indole galante nativa potrebbe emergere prepotentemente in questa giornata, tanto che alcuni tra loro decideranno di organizzare un romantico viaggio last minute.