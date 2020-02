Lunedì 3 febbraio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna sostare in Gemelli, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio, Nettuno e Venere stazioneranno sui gradi dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro. Infine Marte permarrà in Sagittario, così come Urano resterà in Toro ed il Sole continuerà il suo transito in Acquario.

Oroscopo favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Acquario e Vergine.

Oroscopo dei Gemelli: lavoro top

Ariete: nervosi.

La Luna in Gemelli potrebbe rendere i nativi estremamente nervosi sopratutto nell'ambiente professionale, nel quale ogni minuzia sarà una scusa per innescare controproducenti litigi.

Toro: fiacchi. L'oroscopo dei nati Toro risulterà, con ogni probabilità, poco entusiasmante per i nativi che potranno contare su uno scarno bottino energetico. Un giorno di ferie sarebbe l'ideale per rimettersi in forze.

Gemelli: lavoro top. Le faccende lavorative dei nativi andranno presumibilmente a gonfie vele, a patto che non cedano alle provocazioni dell'ambiente professionale, dono sgradito del contrasto tra i Luminari.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico potrebbe tornare a regnare la serenità dopo l'ultimo periodo costellato di alti e bassi emotivi. Sarà bene evitare, però, qualsiasi discussione chiarificatrice che al momento non pare favorita dalle effemeridi.

Oroscopo del Leone: umore alle stelle

Leone: briosi. L'oroscopo dei nati Leone li vedrà presumibilmente con il tono umorale alle stelle, difatti partner ed amici faranno a gara per avere la loro compagnia.

Dalle prime ore pomeridiane, grazie al passaggio lunare conciliante, anche le questioni lavorative prenderanno il volo.

Vergine: distratti. La Luna e Mercurio litigano nel cielo ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nati Vergine che non potranno contare sulla solita lucidità, specialmente al lavoro dove la gaffe sarà dietro l'angolo.

Bilancia: shopping. Malgrado i Pianeti Lenti, capitanati da Saturno di Terra, chiederanno di andarci cauti con le spese i nati Bilancia potrebbero infischiarsene regalandosi ugualmente un capo d'abbigliamento, adocchiato giorni prima.

Scorpione: piedi di piombo. La settimana non comincia sotto i migliori auspici, astrologicamente parlando, ed i nati del segno si adegueranno avanzando cautamente in ogni ambito della loro esistenza, quasi come camminassero sulle uova.

Oroscopo dell'Acquario: cambiamenti repentini d'opinione

Sagittario: perplessi. Qualcosa non girerà per il verso giusto nelle faccende di cuore ed i nativi attribuiranno ciò ad un ambiguo comportamento del partner. Soltanto durante le ore serali, a cuor leggero, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

Capricorno: strategici. Non sarà probabilmente l'ora di fermarsi ma forse è meglio rallentare il passo, ponderando con estrema attenzione le prossime mosse da effettuare per far avanzare celermente i progetti professionali in essere.

Amore in secondo piano.

Acquario: voltagabbana. Mercurio infastidito dal transito della Luna renderà presumibilmente i nati Acquario in balia di pensieri ed idee contrastanti che, come inevitabile conseguenza, si riverseranno nei loro rapporti con gli altri, facendo storcere il naso di qualcuno.

Pesci: relax. Sebbene le giornate appena trascorse non siano state particolarmente frenetiche, potrebbero essere molti i nativi che decideranno di dedicare ampi spazi al relax, approfittandone per godersi anche l'affetto delle persone care.