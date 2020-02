L'oroscopo della giornata di martedì 18 febbraio prevede una configurazione astrale molto buona per l'Ariete, con Sole e Marte favorevoli, pronti a dare sostegno ed energia fisica sul fronte sentimentale, mentre per Capricorno il successo potrebbe essere a portata di mano grazie a Giove favorevole. Nettuno in angolo benefico per il Cancro aiuterà i nativi del segno ad esprimere la propria gratitudine in amore, mentre Scorpione prenderà le cose con calma ed ottimismo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 18 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 18 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: avrete dalla vostra parte una configurazione astrale di tutto rispetto, che vi metterà una certa allegria e un certo dinamismo che saprete esprimere molto bene. In amore l'oroscopo annuncia una certa disponibilità nei vostri confronti, e sarete disposti ad assecondare le richieste del partner con molta più efficienza del solito.

Se siete single provate ad allargare la vostra cerchia di amicizie per conoscere nuove persone. Nel lavoro sarà necessario un approccio più deciso se volete uscire da una spiacevole situazione di stallo. Voto - 7,5

Toro: l'oroscopo della giornata di martedì prevede gli influssi astrali del pianeta Giove in trigono rispetto al segno del Capricorno, che potrebbe portare qualche guadagno in più sul posto di lavoro grazie alla vostra buona volontà.

Sul fronte sentimentale la staticità sarà il vostro peggior nemico, dunque, proponetevi in un modo nuovo, diverso dal consueto vivendo a pieno eventuali nuovi stimoli. I single saranno fortunati ad avere amici di cui fidarsi e cercheranno di ricambiare a modo loro. Voto - 7,5

Gemelli: felice avvenimento celeste per voi sarà un ottimo Sole dal segno amico dell'Acquario. In amore l'oroscopo vi consiglia di mettervi il vostro miglior vestito e assumere un atteggiamento deciso e romantico per trascorrere al meglio una serata da ricorda in compagnia della vostra anima gemella.

I single potrebbero decidere di concedersi uno sfizio. Sul posto di lavoro sarà richiesto un certo impegno da parte vostra per organizzare un evento a cui il capo tiene molto. Voto - 8

Cancro: il vostro asso nella manica sarà un ottimo Nettuno in angolo benefico per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Sul fronte sentimentale non fateci caso se il partner di recente ha commesso degli errori. Ciò che conterà sarà l'amore e la lealtà nei vostri confronti. I single il fascino potrebbe essere una carta vincente per conquistare qualcuno. In ambito lavorativo potreste avere poca attenzione per via di un po’ di stanchezza, ma stavolta sarà necessaria tutta la vostra concentrazione.

Voto - 7

Leone: potrebbero insorgere alcune problematiche per voi nativi del segno per via di una configurazione astrale poco convincente. In amore potreste accidentalmente causare dei piccoli disagi nella vostra relazione di coppia, portando dei litigi e delle incomprensioni. Per i single l'umore sarà altalenante e forse sarà necessaria una pausa. In ambito lavorativo se avete la possibilità di ritagliarvi del tempo libero, spendetelo per prendervi del tempo per riflettere, vi sarà di giovamento sotto ogni aspetto. Voto - 6

Vergine: non siate sorpresi se un familiare terrà il broncio verso di voi.

Potreste aver causato del malumore senza esservene accorti e vi toccherà rimediare. In amore la vostra storia d'amore procederà a rilento, e potrebbe essere necessario un intervento al più presto. Se siete single preparatevi ad un incontro che lascerà il segno. Nel lavoro purtroppo vi toccherà sopportare un collega poco simpatico. L'oroscopo vi consiglia di mantenere la calma e aspettare che questo periodo passi. Voto - 7

Bilancia: l'oroscopo prevede una configurazione astrale che vi renderà socievoli e forse più chiacchieroni del solito. Sul fronte sentimentale in coppia si scambieranno energia, opinioni, ruoli con il partner, che porteranno un po’ di brio nella vostra storia d'amore.

Se siete single e avete intuito che c'è feeling tra voi e la vostra potenziale partner, non aspettate un minuto di più e dichiaratevi. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo il periodo non è eccezionale e bisogna saper resistere ma successivamente sarà tutto migliore e occorre avere pazienza. Voto - 7,5

Scorpione: avrete dalla vostra parte un forte Mercurio che porterà una certa fiducia in voi e un certo ottimismo in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di martedì. Infatti, prenderete le vostre mansioni con calma e senza fretta, e piano piano arriverete al traguardo. Sul fronte sentimentale se siete single potrebbe essere la giornata adatta per stare con qualcuno che apprezzate molto.

Le relazioni fisse avranno modo di consolidare il loro rapporto a modo loro. Voto - 8

Sagittario: secondo l'oroscopo di martedì, avrete la possibilità di prendere in mano la vostra vita sentimentale e cercare di dare delle importanti modifiche che possano migliorare la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste incontrare casualmente una persona che di colpo diventerà importante, e presto cercherete di cambiare approccio nel vostro modo di fare. Nel lavoro le energie di certo non mancheranno ma sarà necessaria anche una certa creatività. Voto - 7,5

Capricorno: gli influssi di Giove in quadratura al vostro segno zodiacale completano per voi un oroscopo niente male per la giornata di martedì.

Sul fronte sentimentale attraverserete un ottimo periodo con la vostra anima gemella, fatto di momenti dolci e indimenticabili. Se siete single prestate bene attenzione a non ferire i sentimenti altrui. In ambito lavorativo non vi mancano certo le potenzialità per riuscire, ciò che vi manca sarà soltanto un po' di convinzione in più. Voto - 7,5

Acquario: giornata piuttosto sottotono per voi nativi del segno anche se ci sarà un bel Sole splendente nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà appena sufficiente, dove Venere in sestile provocherà qualche piccola discussione tra voi e la vostra anima gemella.

I cuori solitari dovranno credere maggiormente in sé stessi e avranno più successo con gli altri. Nel lavoro fidarsi del proprio istinto potrebbe non essere una valida idea al momento e fareste meglio a svolgere le vostre mansioni senza strafare. Voto - 6,5

Pesci: forse sarebbe il caso di avere pazienza per quanto riguarda l'ambito lavorativo. State attendendo con ansia alcune risposte ma tenere il broncio ed essere nervosi non sarà di certo la soluzione adatta. In amore se siete single qualcosa si interpone tra voi e i vostri obiettivi amorosi, ma potrete raggiungerli davvero applicandovi con impegno e determinazione.

Le relazioni fisse avranno modo di discutere del loro prossimo futuro con calma e serenità. Voto - 7,5