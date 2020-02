Le previsioni astrologiche relative al mese di marzo 2020 rivelano un mese decisamente al top per l'Ariete, il Toro e la Bilancia mentre i nati sotto il segno del Cancro e del Leone dovranno fronteggiare alcune difficoltà. Buone notizie sul fronte professionale per la Bilancia e per i Gemelli. Novità in amore per la Vergine e fortuna in arrivo per il Capricorno. Scopriamo cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per il mese di marzo.

Oroscopo mensile da Ariete a Cancro

Ariete: buoni auspici, secondo l'oroscopo, in arrivo per il mese di marzo: il lavoro sarà abbastanza arduo in questo mese ma al contempo proficuo.

Potrete ottenere dei buoni guadagni che vi regaleranno notevoli soddisfazioni. Dal punto di vista emotivo, invece, avrete ancora alcuni punti da chiarire con il vostro partner, magari sarà il giusto momento per cominciare a fare un passo avanti nella vostra relazione.

Toro: questo sarà un mese di iniziative per il Toro. Siete intenti a rimediare ai vostri sbagli e volete ricominciare da capo. Marzo sarà un mese fiorente ed innovativo per cui avrete modo di sfruttarlo per prendere delle iniziative interessanti, magari cominciare ad incamminarvi in nuovi progetti mirati al miglioramento del vostro livello professionale.

Gemelli: secondo l'oroscopo, il mese di marzo riserverà decisamente degli ottimi propositi per il segno zodiacale dei Gemelli. Buone notizie arriveranno per la vostra carriera lavorativa, notizie molto interessanti, è vero, ma che necessiteranno di essere esaminate accuratamente. Dal punto di vista passionale avrete delle aspettative positive, armonia e passionalità non mancheranno nella coppia.

Cancro: purtroppo per il Cancro non sarà un mese promettente.

Marte, purtroppo, influirà negativamente su ciò che potrà accadere nelle prossime settimane. Sul fronte lavorativo ci sarà sicuramente un forte rallentamento a discapito dei vostri profitti e anche nel rapporto di coppia ci saranno alcune piccole difficoltà da superare. Il consiglio è quello di resistere e pazientare fino a fine mese, quando la situazione potrebbe leggermente migliorare.

Previsioni zodiacali del mese di marzo da Leone a Sagittario

Leone: mese non molto fruttuoso per i nati sotto il segno del Leone. Avete ancora dei chiarimenti da fare, la situazione potrebbe sfuggire di mano e potreste ritrovarvi in una scomoda posizione. Alcuni questioni non possono più attendere, richiedono per forza la vostra attenzione. Nel prossimo mese arriverà il momento giusto per fare una scelta decisiva. Probabili impedimenti potrebbero presentarsi verso fine mese.

Vergine: secondo l'oroscopo, la Vergine attenderà un mese positivo soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia.

Il mese di marzo porterà buoni auspici per la vita a due: la vostra relazione ha finalmente superato un periodo di difficile ed è finalmente passata ad un altro stadio. Forse sarà giunto il momento di fare nuovi progetti anche per il vostro futuro. Anche al lavoro vi attenderà un mese proficuo.

Bilancia: questo sarà un mese decisamente positivo per la Bilancia. Ci saranno delle importanti novità che potrebbero finalmente dare una svolta alla vostra carriera. L'importante sarà selezionare con attenzioni le eventuali proposte che si presenteranno. Fate attenzione, però, a non farvi illudere troppo dalle aspettative: le vostre soddisfazioni arriveranno al tempo giusto.

Scorpione: alcune preoccupazioni tengono la vostra mente occupata e spesso risultate troppo distratti anche con chi vi ama. Il mese di marzo sarà un mese in cui dovrete impegnarvi un po' di più sia in campo professionale che nella vita privata. Il partner necessita anche delle vostre attenzioni, trascurare il vostro rapporto sentimentale sicuramente non aiuterà a mantenere la giusta armonia di coppia.

Sagittario: il mese di marzo sarà un mese alquanto favorevole per il Sagittario. La Luna vi accompagnerà favorevolmente nelle giornate di marzo e potrete godere di uno stato d'animo invidiabile. Sarete di ottimo umore e in ottima forma: avrete modo di mostrare tutte le vostre migliori qualità a chi ha suscitato il vostro interesse già da un bel po' di tempo.

Marzo, forse, porterà qualche novità in amore a chi è alla ricerca di un'anima gemella.

Cosa dicono le stelle: oroscopo di marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: mese fortunato per il Capricorno. Le costellazioni sono favorevoli: forse è il momento giusto per fare qualche piccolo investimento o iniziare a pianificare il lavoro per i prossimi mesi. Ben presto, dovrete anche concretizzare la vostra relazione e sarà bene schiarirvi le idee su ciò che realmente desiderate.

Acquario: Il mese di marzo sarà un mese che avrà degli alti e bassi. Le prime settimane potrebbero risultare difficili soprattutto a causa di un probabile crollo emotivo.

Alcune situazioni, spesso, non riuscite proprio a tollerarle e facilmente finite per perdere la calma. A metà mese qualcosa potrebbe cambiare ma non è del tutto sicuro.

Pesci: l'inizio di marzo non sarà dei migliori ma avrete, comunque, delle buone speranze di miglioramento, tutto dipenderà dalla vostra resilienza e dalla vostra determinazione. La vostra capacità di reagire di fronte alle avversità giocherà un ruolo fondamentale nel prossimo mese.