L'Oroscopo di marzo per il Cancro si aprirà all'insegna dei grandi cambiamenti, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. In questo mese ci saranno tantissime opportunità, soprattutto nella sfera sentimentale grazie al transito di Venere nel segno dal 6 marzo. Quindi per tutti i Cancro, che in questo inizio del 2020 hanno avuto un periodo veramente difficile, si spalancheranno le porte di una fase molto positiva sotto ogni punto di vista. Se in passato i Cancro hanno avvertito una certa stanchezza, sia mentale che fisica, in marzo si aprirà una fase più combattiva e fiduciosa.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo del Cancro di marzo

Dal giorno 6 marzo, Venere in transito porterà con sé una fase ricca di serenità e di successi. L'influsso benevolo di questo pianeta, oltre a favorirvi in campo lavorativo, sicuramente riuscirà a farvi sbrogliare alcune situazioni rimaste in sospeso. Bisognerà che vi armiate di forza e coraggio, passando all'azione senza remore. Marzo sarà un mese ricco di influenze benevole, il Sole sarà positivo a voi Cancro fino al 21, mentre il transito di Urano vi regalerà momenti di audacia e vi renderà più empatici.

Il transito di Luna nei giorni 5 e 6 potrebbe provocare un calo di energia e vi sentirete un po' giù di corda. Ma potrete arginare questo atteggiamento attingendo a una combattività dinamica sprigionata da una maggiore fiducia in voi stessi. Il lavoro, a differenza del campo sentimentale, sarà un po' più complicato da gestire poiché avrete Giove e Saturno in opposizione. Questi nuvoloni grigi però, si allontaneranno del tutto per la fine del mese.

Potrete quindi concentrarvi nel lavoro per effettuare le scelte giuste, poiché la più piccola distrazione potrebbe essere fatale per la riuscita di un progetto o l'esito positivo di investimenti che influenzeranno anche quelli futuri. La stanchezza mentale e fisica che vi ha accompagnato fino a poco tempo fa si farà sentire e sarà causa di un malessere interiore dovuto alle eccessive difficoltà cui avete dovuto fronteggiare.

Piuttosto debilitati a causa dell'opposizione di Saturno in Capricorno, finalmente verso la fine del mese questo astro andrà definitivamente via e si aprirà un periodo veramente positivo per voi del Cancro. Via il nervosismo e lo stress dunque, si aprirà finalmente un momento favorevole per concretizzare i successi lavorativi in modo più armonioso.

La sfera amorosa nelle previsioni astrali del Cancro

Il transito di Venere dal 6 marzo vi renderà più sereni e ottimisti, ma anche molto affascinanti e sensuali. Per questo motivo, grandi novità animeranno la sfera sentimentale di voi nati sotto il segno del Cancro.

Durante questo mese i rapporti di coppia saranno favoriti. Voi Cancro in crisi amorosa in un modo o nell'altro riuscirete a risolvere eventuali attriti. una nuova scintilla riaccenderà la fiamma amorosa e potrete vivere momenti di grande affiatamento con il vostro partner. Potrete trascorrere momenti indimenticabili e davvero sereni. Tante saranno le opportunità anche per voi single in quanto il mese di marzo si prospetterà ricco di incontri e di novità. Attenti però che Giove in opposizione al vostro segno potrebbe crearvi delle illusioni su persone appena conosciute con cui vorreste approfondire l'amicizia.

Queste potrebbero rivelarsi diverse da quello che immaginiate e non giuste per voi. Comunque, anche se il transito di Venere non durerà a lungo, favorirà gli incontri e queste nuove conoscenze, se approfondite, potrebbero diventare dei veri e proprio amori. Il mese di marzo darà il via a un periodo favorevolissimo per la sfera sentimentale del Cancro, ricco di novità amorose che continueranno anche nel mese successivo.