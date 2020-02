L'Oroscopo di marzo del Sagittario garantirà risultati molto positivi soprattutto in campo professionale. I sagittario vivranno un periodo molto fortunato dove saranno favoriti gli investimenti e i guadagni saranno assicurati. Questo grazie al transito di Marte, Giove e Saturno nella seconda casa astrologica che saranno benevoli. Carico di vitalità e di ottimismo, questo segno zodiacale potrà raggiungerete grandi obiettivi. Per quanto riguarda la sfera amorosa si avvierà un periodo sereno e tranquillo riassunto nelle previsioni astrali fortunate.

Fortunato il campo professionale nell'oroscopo di marzo del Sagittario

Marzo sarà per voi del Sagittario un mese molto fortunato in campo professionale. Nuovi progetti e nuove collaborazioni animeranno la sfera lavorativa di voi nati del Sagittario. In questo mese saranno favoriti i guadagni e gli investimenti, sarete carichi di energia positiva e vi sentirete molto ottimisti. In questo periodo dovrete assolutamente agire poiché questo sarà il momento giusto per portare a termine i vostri progetti.

Marte, Giove e Saturno nella seconda casa astrologica saranno a voi benevoli e vi faranno guadagnare parecchio. Dal 21 marzo il Sole vi potenzierà con la sua azione benefica e vi sentirete ancora più carichi di un'energia positiva che vi spingerà a raggiungere traguardi professionali ed economici importanti. Questa carica vitale, donatavi dall'influenza astrale di questi pianeti, vi darà l'energia necessaria per concludere i progetti più importanti per voi e risolvere tutti quelli rimasti in sospeso.

Se vorrete cambiare lavoro o fare dei colloqui, questo sarà il momento giusto per agire. Voi del Sagittario dovrete però agire prima della fine del mese. Infatti il giorno 23 marzo Saturno si sposterà nel cielo e dal 31 marzo Giove lascerà la vostra seconda casa astrologica. Questi due pianeti quindi non rilasceranno più sui voi Sagittario, la loro benevola influenza. Sarà proprio verso la fine del mese che vi sentirete un po' stanchi e demotivati ma non dovrete disperare perché sarà solo una situazione passeggera.

Quello che avrete seminato in questo mese di marzo vi farà raccogliere ottimi frutti anche nei mesi successivi.

L'amore del Sagittario indagato nelle previsioni astrali di marzo

Si prospetterà uno splendido periodo per i Sagittario alle prese con le faccende del cuore. Voi nati sotto questo segno, nel mese di marzo vi ritroverete in condizioni ottimali per vivere serenamente e senza grossi scossoni la propria vita sentimentale. Non ci saranno problemi o incomprensioni che funesteranno il rapporto per chi voi in coppia. Venere sarà favorevole ai nati sotto questo segno fino al 5 marzo e questo garantirà un periodo sereno a voi in compagnia del proprio partner o marito, ma nello stesso tempo non offrirà grandi opportunità per vivere intense emozioni nel rapporto di coppia.

Dal 21 marzo, con il transito del Sole in Ariete, vi sentirete molto bene e carichi di energia positiva che vi farà essere molto ottimisti e passionali anche nel rapporto a due. Sarete carismatici ed affascinanti e vivrete con grande complicità la vostra vita di coppia. I single invece avranno una vita sociale notevole e faranno tante nuove amicizie e chissà che tra di loro non trovino la persona giusta. Voi single del Sagittario in questo mese farete nuove amicizie e nuove conoscenze. La vostra vita sociale sarà veramente notevole, ma se vorrete approfondire qualche amicizia in modo particolare, dovrete farlo nei primi giorni del mese quando avrete il supporto di Venere a voi benevola, altrimenti nel resto del mese tutto sarà più complicato.