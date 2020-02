L'oroscopo della giornata di mercoledì 12 febbraio, prevede Mercurio in opposizione rispetto al segno della Vergine, che a causa di qualche problema di salute potrebbe rallentare sul posto di lavoro, mentre Sagittario forse dovrà rinunciare ad alcuni impegni per mancanza di tempo. Venere in congiunzione al segno dell'Ariete regalerà momenti positivi per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre Pesci avrà voglia di condividere il proprio tempo con le persone che stanno più a cuore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 12 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo annuncia il movimento del pianeta Venere nel vostro cielo durante la giornata di mercoledì, regalandovi dolci e romantiche opportunità sul fronte sentimentale. Se siete single sarà molto importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, soprattutto se lavorate a contatto con la clientela, riuscirete ad essere molto convincenti con il vostro approccio sicuro ed equilibrato. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che prevede gli influssi dei pianeti Urano in quadratura e Giove in trigono dal segno del Capricorno. Sul fronte amoroso potrebbe essere un buon periodo per eliminare eventuali dissapori nella vostra relazione di coppia ora che state vivendo un periodo di forte calma.

I single potranno trascorrere una lieta giornata in compagnia degli amici più cari. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo state sperimentando nuovi percorsi, ma potrebbe accadere che alcuni di essi si rivelino fallimentari. Voto - 7,5

Gemelli: con il Sole in trigono rispetto al segno amico dell'Acquario, avrete modo di vivere un'atmosfera molto tranquilla all'interno della vostra famiglia secondo l'oroscopo di mercoledì.

L'affiatamento di coppia tra voi e la vostra anima gemella sarà molto convincente grazie al vostro affetto. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, un’uscita potrebbe farvi sicuramente bene. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete a disposizione tutto il necessario per riuscire a mettere in piedi dei solidi progetti. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo formato da Mercurio in trigono rispetto al segno amico dei Pesci durante la giornata di mercoledì. Potreste avere qualche dubbio su alcuni rapporti con degli amici, e mediterete se sarà il caso di rompere alcune amicizie ormai su un binario morto.

In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia procede bene, ma presto ci saranno alcune lacune che conoscete benissimo che bisognerà sistemare. Nel lavoro un sogno che vi aspettavate da tempo potrebbe diventare realtà. Voto - 7

Leone: con Marte in angolo benefico dal segno del Sagittario, l'oroscopo della giornata di mercoledì annuncia una certa energia in voi da utilizzare al meglio soprattutto sul posto di lavoro per cogliere al volo le opportunità che vi verranno offerte. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove il Sole in opposizione al vostro cielo potrebbe crearvi qualche difficoltà, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Se siete single dovrete prepararvi per un evento importante e non avrete tempo per pensare all'amore. Voto - 7

Vergine: Mercurio si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì. Tale configurazione astrale potrebbe procurarvi qualche problema di salute e di conseguenza portare avanti le vostre mansioni al lavoro vi sembrerà quasi una tortura. Meglio l'ambito sentimentale, dove il partner cercherà di prendersi cura di voi senza chiedervi nulla in cambio. Per quanto riguarda i single, aver trovato l'amore ma non fare nulla per conquistarlo non sarà di sicuro l'approccio più adatto.

Voto - 6,5

Bilancia: se siete single in questo periodo c'è una piccola vocina dentro di voi che vi suggerisce di farvi coraggio e di mettervi in gioco per buttarvi in una storia d'amore seria e duratura. Date ascolto alla vostra coscienza e siate sempre positivi. Le relazioni fisse avranno modo di passare una serata con degli amici o parenti stretti. Sul posto di lavoro in questo periodo sarete rilassati e tranquilli, e sarà il giusto approccio per lavorare con calma a progetti delicati. Voto - 7,5

Scorpione: sarà il momento adatto per poter fare il punto della situazione sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di mercoledì.

Avete tanti progetti da svolgere e ne avete svolti tanti, ragion per cui cercare di capire che direzione state prendendo potrebbe essere una buona idea. Sul fronte amoroso la situazione sarà piuttosto quiete, e potrebbe essere una buona occasione per iniziare a preparare quel viaggio che sapete di dover fare. Se siete single proverete a sbilanciarvi e prendere dei rischi. Voto - 8

Sagittario: potreste avere qualche difficoltà a gestire i vostri impegni secondo l'oroscopo di mercoledì. In ambito lavorativo infatti sarete obbligati a rinunciare ad un impegno o due per terminarne altri più urgenti.

Sul fronte sentimentale purtroppo avrete poco da dedicare alla vostra anima gemella che fortunatamente sarà comprensiva nei vostri confronti. Se siete single potreste aspettarvi delle dolci sorprese. Voto - 7

Capricorno: con Giove e Saturno in quadratura al vostro segno zodiacale, sarete presi dalla voglia di conoscere nuove persone nel vostro ambiente lavorativo con cui andrete subito d'accordo. Potrebbe essere l'inizio inoltre di nuove collaborazioni. In ambito sentimentale le vostre emozioni saranno intense nei confronti del partner, ma fate attenzione a non esagerare. Se siete single e vi sentite soli provate a cambiare qualche piccola abitudine, Giove favorirà questo momento di crescita.

Voto - 8,5

Acquario: con il Sole in quadratura al vostro segno zodiacale, siate calorosi nei confronti dei vostri colleghi che in quest'ultimo periodo vi hanno dato una mano. Dimostrate a modo vostro che la vostra gratitudine. In ambito sentimentale sarete amorosi con il vostro partner e sarete pronti ad esprimere il vostro affetto più apertamente del solito. Per quanto riguarda i single uscire di casa per il momento non sarà una buona idea. Voto - 7,5

Pesci: un oroscopo che prevede il pianeta Mercurio in quadratura al vostro segno per la giornata di mercoledì. La sfera sentimentale di rivelerà convincente, mettendovi voglia di trascorrere il vostro tempo in compagnia delle persone che più amate.

Se siete single incontrerete più volte uno sguardo molto intrigante, che vi lascerà per un po’ senza fiato. Non avete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. Voto - 8,5