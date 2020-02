Mercoledì 19 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna, Marte, Saturno, Plutone e Giove sui gradi del Capricorno, mentre il Sole, Nettuno e Mercurio saranno nell'orbita dei Pesci. Venere permarrà in Ariete come Urano sui gradi del Toro ed il Nodo Lunare in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Sagittario ed Acquario.

Cancro passionale

Ariete: fuori fase. Ai nati del segno quest'oggi potrebbe sembrare di prodigarsi molto, specialmente nell'ambiente professionale, ma di ricevere ben poco in cambio in termini di soddisfazioni, economiche e morali.

Toro: concentrati. L'ottima dose di lucidità di cui, c'è da scommetterci, godranno in queste 24 ore li aiuterà ad attuare le intuizioni professionali del momento con estrema facilità.

Gemelli: umore flop. Tono umorale sotto i tacchi quello che potrebbero avere quest'oggi i nati del segno, tanto che partner ed amici rimarranno di stucco vedendoli imbronciati, essendo abituati alla loro fresca vitalità.

Cancro: focosi. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi questo mercoledì in casa Cancro, grazie a Venere di Fuoco contrastata dal duetto Sole-Luna.

Scorpione speranzoso

Leone: lavoro top. Il Luminare maschile, appena uscito dall'opposizione ed appollaiatosi in angolazione neutra, regalerà presumibilmente una giornata proficua nell'ambiente professionale, in cui le gratifiche non dovrebbero mancare.

Vergine: routine. La giornata potrebbe scorrere senza troppe novità o scossoni di sorta, quindi sarà bene per i nativi ottimizzare il tempo libero dedicandosi a tutte quelle attività procrastinate nei giorni precedenti.

Bilancia: stressati. Le incombenze, lavorative e pratiche, di questa giornata risulteranno presumibilmente più del solito arrecando dell'inevitabile stress ai nativi. Basterà rinviare alcune attività a domani per evitare ogni ansietà.

Scorpione: speranzosi. I giorni scorsi aleggiava un velo di pessimismo che, con tutta probabilità, quest'oggi lascerà spazio ad una versione più scanzonata e speranzosa verso il futuro.

Acquario stranito

Sagittario: nervosi. Basterà un nonnulla per scatenare l'ira dei nativi in questa giornata, a causa di Marte e del Sole che in poche ore sono passati da concilianti a dissonanti.

Capricorno: energie top. Stracolmo il bottino energetico di cui probabilmente potranno usufruire quest'oggi i nativi, e tale possente mole di forze potrà essere orientata sul versante professionale, con soddisfazioni degne di nota al seguito.

Acquario: straniti. Il partner potrebbe assumere un ambiguo comportamento che, dapprima lascerà di sasso i nativi che poi, in serata, si renderanno conto di aver preso fischi per fiaschi.

Pesci: romantici. Il Sole, appena sbarcato sui loro gradi, si pone in sestile doppio con Urano e Marte donando ai nati sotto il segno dei Pesci un mercoledì in cui la loro vena romantica riemergerà e sarà la protagonista indiscussa del menàge amoroso.