L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 febbraio vede il pianeta Marte stazionario nel segno di terra del Capricorno, che potrebbe avere le idee confuse sia in amore che al lavoro, mentre Ariete agirà molto d'impulso in ambito sentimentale. Leone avrà modo di sentire cosa pensa la gente riguardo al loro modo di fare, mentre il Sole in congiunzione nel segno dei Pesci permetterà di esprimere affetto con più energia in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 26 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: l'oroscopo prevede per voi nativi del segno una splendida Venere nel vostro cielo accompagnata da Marte in Giove in trigono dal segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale vi prenderete cura del vostro partner responsabilmente, senza commettere errori già fatti in precedenza, anche se a volte agirete d'istinto. Se siete single sarà una giornata piuttosto intensa, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo cercate di ignorare segnali da parte di colleghi o clienti che non avranno nulla a che fare con il vostro impiego.

Voto - 8

Toro: sarete particolarmente fortunati per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In amore avrete modo di vivere belle esperienze al dì fuori delle mura di casa in compagnia di una persona veramente speciale. I cuori solitari possono fare degli incontri decisamente piacevoli e vivere emozioni forti. Nel lavoro se riuscirete ad organizzarvi per bene potreste sperare di portarvi avanti con i vostri impegni e avere più tempo libero per voi.

Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi del Sole in trigono dal segno dei Pesci annunciano un oroscopo che vi vedrà meno invasivi del solito. Nel lavoro infatti, avrete modo di criticare di meno i vostri colleghi, lasciandoli liberi di fare come meglio credono, anche a costo di sbagliare. Sul fronte amoroso Venere vi farà sentire la necessità di provare nuove emozioni, ma fate attenzione a non abusarne. I single che vogliono buttarsi in una nuova relazione vorranno dettare loro le regole, ma in questo modo non andranno molto lontano.

Voto - 7

Cancro: cielo fortunato soprattutto per i single secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, che con la loro personalità potrebbero permettersi di fare grandi passi da gigante con una persona molto carina. Le relazioni fisse dovranno cercare di preoccuparsi maggiormente della propria famiglia. In ambito lavorativo potrebbe essere una buona idea chiedere maggiori informazioni riguardo un progetto che sta presentando alcune difficoltà. Voto - 7

Leone: con Venere in trigono nel segno amico dell'Ariete, per voi tanta fortuna e tanto fascino soprattutto sul fronte sentimentale, dove soprattutto i nati nella terza decade avranno modo di godere di una fase di benessere con il partner.

Se siete single qualcuno potrebbe mettere in dubbio le vostre qualità e voi saprete come dimostrare il contrario. Nel lavoro avrete modo di sentire il giudizio di alcuni colleghi nei vostri confronti e ciò vi aprirà gli occhi. Voto - 7,5

Vergine: Sole e Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale aprono una giornata non proprio esaltante per voi nativi del segno. In amore, alcuni piccoli battibecchi con il partner che forse potreste risolvere adottando un approccio calmo e rilassato. Se siete single e avete una persona da amare, evitate di stabilire un dialogo al momento per non rischiare di dire qualcosa di sbagliato.

Nel lavoro vi attendono delle spese da affrontare, ma si riveleranno presto utili. Voto - 6,5

Bilancia: Venere in opposizione al vostro segno zodiacale completa un oroscopo poco convincente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale forse qualcuno è geloso di voi, dei vostri successi e del vostro comportamento nei confronti della vita. Ciò potrebbe creare un po’ di malumore in famiglia. Se siete single potreste provare emozioni diverse nei confronti di una persona che vi piace. Nel lavoro svolgere tante mansioni non vi aiuterà a distrarvi, dunque non sovraccaricatevi di impegni. Voto - 6,5

Scorpione: se siete single una persona che in precedenza vi aveva respinto potrebbe vedervi sotto una luce diversa.

Cercate quindi di capire se avete una seconda possibilità. Se avete una relazione fissa provate a trovare un pretesto per stare con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove consigliere porterà stabilità e fortuna in ciò che farete, arrivando a vedere le cose da un altro punto di vista. Voto - 8

Sagittario: gli influssi del Sole benefico dal segno dei Pesci vi permetteranno di raggiungere una posizione di rilievo nella vostra relazione di sentimentale. Avrete modo dunque di sentirvi una parte fondamentale con il partner e con un po’ d'impegno l'intesa di coppia salirà molto.

I single dovranno provare a lasciar correre la fantasia, il destino propone nuovi incontri. Sul posto di lavoro se state attraversando una crisi, non prendetela alla leggera e cercate di risolvere la questione se potete. Voto - 7,5

Capricorno: cielo confuso per voi nativi del segno con Marte e Giove in quadratura. Sul fronte sentimentale i vostri sentimenti saranno piuttosto confusi, ma potreste decidere di fare chiarezza nella vostra mente evitando di dire o fare qualcosa che possa ferire il partner. I single dovranno essere più fiduciosi e dovranno provare a fidarsi di più degli altri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo soprattutto se ricoprite un ruolo di comando, non dovete lasciarvi influenzare da quello che vi diranno in molti per farvi cambiare idea.

Voto - 7

Acquario: configurazione astrale fortemente incentrata sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. Momenti di grande energia e serenità vi attenderanno soprattutto per i nati nella prima decade, che potrebbero prendere inoltre delle decisioni per il futuro. I cuori solitari dovranno dare del loro meglio per tenere in piedi un’amicizia traballante. Sul posto di lavoro soprattutto se questa per voi sarà la prima esperienza lavorativa, il sapere di essere all'altezza vi renderà più sciolti e più padroni di voi stessi. Voto - 8,5

Pesci: Sole e Mercurio splendenti nel vostro cielo promettono una giornata piena di sentimenti per voi nativi del segno.

In amore avrete modo di esprimere il vostro affetto nei confronti del partner con più energia del solito, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avrete modo di vivere senza troppe preoccupazioni in testa. Sul posto di lavoro potreste non riuscire a svolgere adeguatamente i vostri progetti, forse perché prima dovrete risolvere una disputa interna con un collega. Voto - 7,5